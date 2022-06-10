香港行山人多愛山人少　意外頻生連山藝教練也嘆無力｜專訪盧澤琛

疫情期間，各地封關，山成為港人避疫的好地方，也是旅遊消遣的好去處。由行山到露營，愈來愈多城市人投入山野之中，但同時引起安全及環境問題。談到近年行山露營的風氣，山藝教練盧澤琛感嘆「行山的人多了，但愛山的人少了」！



有人山上中暑猝死，有人瀑布懸崖高處墮下，有人獨自上山失蹤失救；有的為了打卡而漠視安全，有的冒險挑戰自己而送命，有的自恃經驗豐富而看輕大自然。行山熱潮將很多城市人帶到山野，同時讓他們不知不覺地步向險境。

盧澤琛帶記者到西貢鹹田灣行山。（顏銘輝攝）

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當了山藝教練超過21年，盧澤琛發現近幾年行山意外明顯增加。作為推廣這項運動安全的一分子，他表示感到無力，「有時覺得，為何大家不能前車可鑑！香港山野環境已經算很溫和，沒有很高的山及極端地貌天氣，但是往往意外那麼多，都值得我們思考。」

盧澤琛希望行山人士可以從意外中學習，做足準備。（顏銘輝攝）

盧澤琛續說：「這些意外是否真的純粹意料之外？我們回顧每件意外，都可以從中吸取經驗，分析到有些不是無可避免的，例如做好事前資料搜集、準備好裝備、具備更多技能及知識，其實可以避免很多意外。」

盧澤琛在野外急救訓練課程中向學生講解。（受訪者提供）

這日在西貢鹹田灣做訪問，途中有一隊行山人士經過問路，盧澤琛很仔細地了解他們從何出發，又想去什麼地方，最後教他們如何行往赤徑。「（在山上多不多遇上求助？）經常都有，最多是問路。我通常會反問他們從哪裡出發，想去什麼地方，但很出奇的是，有時他們連這些都答不到。」盧澤琛道。

他發現有些人當行山是行街，沒有看過地圖，沒有了解路線，沒有想過補給及撤退路線，見路就行，十分危險。他續說：「問他從哪裡出發？應該都會知吧，對不對？原來真的有人說不知。想去什麼地方？又不知道。你見到是沒有計劃，根本不知自己想行什麼地方。這樣在山上胡亂行，其實很危險。」盧澤琛曾遇過有人夏天行西貢的蚺蛇尖只帶備500毫升水，所以將自己的後備水送給他。

盧澤琛應邀到基督教聖約翰教會堅樂第二小學與同學分享登山知識。（受訪者提供）

行山看似是一種簡單的運動，好像不用什麼複雜的器材及技術，但盧澤琛認為行山人士有需要學習山藝。他說：「都曾被人問過（為何要學山藝）。我認為行山的重點不是『行』，而是我們活動的場景『山』。」

盧澤琛續說：「在山上會受住環境天氣影響，我們不能百分百掌控這些條件，所以當在這個環境下活動時，的確需要掌握一些技能，保障自己的安全，山藝正正是學習這些技能。」山藝課程會教大家行程策劃、選擇裝備、導航定位、意外事件處理及求救等關乎安全的知識，亦會講到無痕山林的概念，教育行山及露營人士愛惜郊野。

盧澤琛教授繩索技術訓練課程。（受訪者提供）

在疫情下，儘管漁護署關閉所有露營地點，但港人還是蜂擁到郊野露營，露營人數劇增，產生問題。盧澤琛說：「露營熱潮好勁！出不到去旅行下，網上很多媒體介紹這樣活動，露營裝備的入門門檻又低，吸引到很多朋友參與。好壞參半吧！好的地方是，多了人接觸大自然，希望大家都能享受，從大自然中得到好處；壞處是很多地方都未必承受得到大批遊人，要進一步關注垃圾問題；還有柴火燒地，破壞環境，愈來愈嚴重。」

訪問時途經赤徑，盧澤琛影低遍野連營的情況。（顏銘輝攝）

「尤其大時大節，留意到熱門露營地點，例如塔門及東龍島，垃圾量的恐怖程度很嚴重，大家要反思及面對。疫情前，很多人認為這是遊客造成，但現在香港人責無旁貸，留得在這裏的都是自己人，為何你要搞爛一個自己喜歡的地方？」盧澤琛感慨地說：「行山的人多了，但愛山的人少了！」

一人之力難以影響社會熱潮，但盧澤琛表示會盡力透過課程教導學生，讓他們親身感受山野垃圾的問題，並向他們灌輸正確的態度。盧澤琛舉例說：「有時誤解會有，例如扔果皮，有人以為對大自然有益，但我們不建議這樣做，因為會影響衛生及生態，我們都需要更多推廣。」

盧澤琛發現赤徑有燒地的痕跡。（顏銘輝攝）

其實，山藝課程比20年前已更普及，盧澤琛記得最初做教練時，較多具遠足露營經驗人士參加，他們希望接受有系統的訓練，亦有的是社工及老師，為的是考取資格，以助工作。他透露，近幾年更多如白紙般的新手報名，讀山藝純為興趣及求知，與工作無關。

盧澤琛現在是攀總山藝委員會主席，近年與其他教練努力，讓香港山藝課程與國際接軌，已獲國際攀山聯盟（UIAA）認證。他希望一方面將資深教練的經驗傳承下去，助總會培訓更多教練及助教，亦盼透過UIAA的認證去將香港山藝課程專業化及國際化。