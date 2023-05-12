行山遭蜂螫怎樣處理？會否致命？山藝教練：遇蜂群宜保護頭頸部位

今日（12日）在芝麻灣發生一宗罕見的蜂螫後死亡意外，一位漁護署職員工作時遭蜂螫，大約在4、5分鐘後失去知覺，由直升機送院後不治。

曾任飛行醫生的急症科專科醫生鍾浩然表示，大部分人遭蜂螫後的症狀都很輕微，叫大家不用太擔心。若果蜂螫後短時間內出現全身出紅疹、呼吸困難等過敏徵狀，則要盡快報警求救。

蜂螫是行山及戶外活動期間有機會出現的意外，可能不少山友都聽聞過甚至親身遇過蜂螫。山藝教練盧澤琛表示，行山時遇蜂群的話，應盡快離開，必要時用衣物或毛巾保護頭頸部位。



這宗蜂螫後死亡意外發生在今日早上，該漁護署職員與同事由貝澳出發，行往芝麻灣郊遊徑一帶植樹，期間被蜂螫。約4、5分鐘後，他失去知覺，同事報警求助。有在場職員透露，見到事主被蜂群追趕。傷者由直升機送院，醫護人員為他進行心外壓急救，至中午不治。

急症科專科醫生鍾浩然。（資料圖片）

急症科專科醫生鍾浩然表示，被蜂螫後死亡的原因不一定是蜂針內的毒素造成，還有其他可能性。他說：「例如他被蜂螫後要逃避蜜蜂，要跑要走，情緒激動又可能導致潛在心臟病發。到最後傷者因為什麼原因過身，還要等解剖才知道。」

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鍾浩然解釋，大部分人被蜂螫後症狀輕微，「讀者不用太擔心，不用恐慌」。蜜蜂、黃蜂的針內有毒素，當蜂針刺入皮膚，毒素亦會在傷者的皮膚釋放。鍾浩然說：「大部分人的反應輕微，只有被螫的地方痛痛地、痕痕地。」

行山時經常會見到蜜蜂，有時河水不犯井水，有時不知為何會纏繞住你。（顏銘輝攝）

他續說：「嚴重一點，除了痕及痛外，被蜂螫的地方會有局部紅腫，這種情況也沒有生命危險，通常過兩三日或者一星期紅腫就會消退。」

如果行山人士遇到蜂螫，首先帶傷者與同行人士到安全地方。若果螫刺嵌入皮膚，可用鑷子拔除，但要避免擠壓毒囊。若果身上沒有鑷子，利用卡片或信用卡都可以。冷敷法可以減輕腫脹及痛楚，另外把傷處抬高，也是減輕腫脹的方法。

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鍾浩然表示症狀輕微的話，傷者不用到醫院求醫，用清水或皂水清洗傷口，避免細菌感染。他指出，只有極少部分人被蜂螫後會出現嚴重過敏反應。

鍾浩然曾經擔任飛行醫生多年，未曾遇過因蜂螫而嚴重過敏的病人。（張浩維攝/資料圖片）

曾經長時間在飛行服務隊服役、擔任飛行醫生的鍾浩然解釋：「病徵會涉及身體多個系統，會有全身反應，傷者有機會全身出紅疹、風癩，臉、口唇、口腔內以至咽喉都會有腫的情況。如果你咽喉腫的話，有機會堵塞呼吸道，有窒息而死的危險。最驚是這種情況，你窒息透不到氣，很快就會昏迷及致命。」

鍾浩然表示過敏反應或會影響呼吸系統，出現氣管收窄的情況，導致呼吸困難，而循環系統亦有機會被影響，出現低血壓、心跳快的徵狀，之後可能會休克、神智不清及昏迷。

行山人士不用太擔心，蜂螫導致嚴重過敏很罕見，致死的更加少。（顏銘輝攝/資料圖片）

鍾浩然表示這些嚴重過敏反應都會在蜂螫後短時間內出現，「如果你被蜂螫後一小時都沒有出現過敏反應，基本上是安全的。若果有的話，可以很大件事，未必一定死，會有潛在致命風險。」他強烈建議，若果有嚴重反應，要盡快報警求救，入院治療。

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行醫多年，鍾浩然處理過過敏反應的個案，但未遇過因蜂螫而嚴重過敏的病人。他表示為過敏反應的病人治療時，會見招拆招，若有上呼吸道腫脹，則為他插喉，保持氣道暢通；若果是氣管收窄，則給他氣管舒張劑。鍾浩然說：「如果他血壓低，我們會吊鹽水，或者打腎上腺素，幫傷者提高血壓；給他抗敏感藥，例如可以透過靜脈注射方式打類固醇。」

山藝教練盧澤琛。（林若勤攝/資料圖片）

山藝教練：遇上蜂群用衣物保護頭頸部位

到郊外行山，有時都會被蜜蜂纏擾，山藝教練盧澤琛建議行山人士保持冷靜，可以根據3種情況作不同應對。他表示：「如果遇上一隻半隻的小蜜蜂圍繞飛行，可以靜觀其變，不用太大反應。一般小蜜蜂都會自行離開。」

「如果遇上體形較大的黃蜂或胡蜂之類，那怕是一隻半隻，最好跟它保持距離、慢慢後退。因為其攻擊力及毒性也較強。萬一在山徑上遇上蜂群，應盡快離開，必要時用衣物或毛巾保護頭頸部位。」盧澤琛續說。

碧咸曾經在公開場合被蜜蜂追纏。（Getty Images）

為何蜂會追人？

為何蜜蜂會追纏人？記者3年曾訪問時任龍虎山環境教育中心項目主任Hugo，他表示人身上的氣味可能吸引到蜂，有機會是沐浴露、洗頭水、髮蠟、蚊怕水、止汗劑、防曬……有濃烈氣味的東西都有機會吸引蜜蜂。

3年前，時任龍虎山環境教育中心項目主任Hugo分享行山遇蜜蜂的經驗。（顏銘輝攝/資料圖片）

Hugo說：「蜂其實可能沒有惡意，牠純粹好奇，覺得有件東西在牠的蜂巢附近，或者在牠找食物途中遇到你，有點探索的意味。牠不是故意搔擾你，只是好奇看一看你是什麼。」他還補充：「汗水都有機會的。昆蟲有時需要水份及礦物質，如你身上或衣服上有汗水，還有些鹽在上面，都可能吸引到蜜蜂注意。」

蜂除了被氣味吸引而追人外，亦可能是行山人士不經意地搔擾到蜜蜂，例如山友近距離經過蜂巢，或者妨礙牠覓食。

美國體操運動員曾被蜜蜂嚇到花容失色。（Getty Images）

如果蜂追纏我，我應該怎樣做？

本身是資深生態導賞員的Hugo表示，被蜂追纏首要鎮定，他說：「首先不要害怕，如果你知道牠是一隻蜜蜂，就避免做一些大幅度的動作，不要撥牠，千萬不要當牠是烏蠅拍牠。」Hugo建議行山人士以穩定速度行開，「牠應該追多一陣，就不會再跟你。」

Hugo還分享了一個小貼士，他說：「這是我自己經驗，我會掩住耳朵，令自己聽不到蜂拍翼的聲音，我都跟其他人都試過這做法。你會鎮定一點，不會太害怕這隻蜂。你聽不到牠的聲音，人就會冷靜下來。」

為何蜂會降落在皮膚上？為何牠還好像輕輕刺我？

Hugo表示試過蜜蜂降落在他的頭髮上，他解釋：「有機會是牠腳上有細勾，降落時，你會有少許刺痛的的感覺，不是真的針刺。牠還可能想吸取一些水份及礦物質，剛巧你的皮膚上的汗水有。牠不是有心攻擊你的。」

蜂停留在我皮膚或頭髮上，應該怎樣做？

Hugo強調要鎮定，不要害怕，先給予時間，等蜂自行飛走。他說：「如果牠不飛走的話，你就輕輕撥一撥。所有動作都要緩慢，不可以像拍蚊那樣一下子拍向牠。」

Hugo叮囑，千萬不要當蜂是蚊般拍打，因為當蜂感到生命受威脅時，就會螫傷人。他聽過一個個案，有人在晚上行山時感到背部有昆蟲，不知是蜂，一下子拍下去，結果就被螫傷。

怎樣可以避蜂？

Hugo說：「有其他人講過，穿淺色的衣著，不要太花，但個人經驗覺得作用不大。我會盡量避免使用有氣味的物品。有講法指，用含避蚊胺的蚊怕水，都有驅蜂效果，但都要留意，你用的蚊怕水會不會有香氣，有氣味的東西，有機會吸引到蜂。」