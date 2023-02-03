行山｜現場視察飛鵝山自殺崖打卡位　山藝教練剖析地勢與危險所在

早前有行山人士在飛鵝山自殺崖「空中平台」後面崖邊拍片打卡，片段被擺上網後，遭大部分網民批評不顧安全及不負責任，但有少部分人指該處下有平台，沒有片段所見那樣危險。

究竟這個飛鵝山自殺崖熱門打卡點有幾危險？記者與山藝教練盧澤琛到現場視察，一探究竟。



記者與盧澤琛到自殺崖視察。（顏銘輝攝）

上月中網上流傳片段，一位戴上手套的女子，在沒有繩索及安全帶保護下，爬出飛鵝山自殺崖一處崖邊，倚在岩壁，面向鏡頭揮手。鏡頭影不到崖下有沒有其他平台，只見出面就是順利邨一帶的景色。

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多間本地傳媒及運動平台都有轉載相關片段的截圖，大部分網民都批評該女子不顧危險，太自私，萬一出意外連累消防員上山救援。不過，有少部分網民就認為片段只是角度問題，該位置一向多人影相打卡，還有人指該崖邊下其實還有平台。

記者與山藝教練盧澤琛上到飛鵝山自殺崖，找到那個打卡位置。（顏銘輝攝）

記者在Instagram搜尋自殺崖的標籤，發現在熱門貼文中，不乏在這個崖邊位置所拍的照片。有行山人士與友人營造驚險效果，崖邊的人舉手往上，空中平台的友人則伏在地上伸手拯救。有人帶備道具，扮作中箭，臥在那崖邊位置。



由此可見，這是一個出現了一段時間的打卡點，那女子並非首位在那裏打卡的人。

記者向山藝教練盧澤琛查詢，對方一眼就認出該位置。他昨日（2日）帶記者上飛鵝山自殺崖，實地視察這個變成打卡位的崖邊。

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飛鵝山自殺崖的「空中平台」。（顏銘輝攝）

飛鵝山自殺崖最聞名的地標是位於約480米高的一個「空中平台」。著名攝影師Kelvin Yuen在那裏拍攝了一張在夜色下露營的照片，榮獲2015國家地理攝影大賽冠軍，亦令這個自殺崖空中平台聲名大噪，為人熟悉。

那女子的打卡位置在空中平台的後面，那裏有一道長約2米、闊約1至2隻腳位的岩級。記者與盧澤琛在空中平台上視察這道突出岩級，了解爬過去的方法，以及失手的潛在風險。

這個岩級長約兩米，闊度約1至2隻腳位。（顏銘輝攝）

如果要去到那個位置，先要從空中平台爬下一道約兩米高的狹縫，踏住大石爬上岩級再行出去。盧澤琛說：「那一個立足點，可能有足夠位置站，但我們不能單純只考慮這一個元素，要考慮爬過去那個位置的過程，還要想萬一失手所引致的後果。」

盧澤琛從空中平台向下俯望，視察周圍的地勢。（顏銘輝攝）

近相中下方的那道突出的岩級，就是打卡人士所站的位置，若果失足就會跌落約8米至相片正中的斜石台。由於石台斜向外，很大機會繼續滾出去再跌。（顏銘輝攝）

萬一失手至少下墮8米

盧澤琛看過附近的地形後說：「（岩級）對落垂直高度8米左右，有另一個向外傾斜的石台。如果你在那個位置失手，先馬上下墮8米，如果在下面的斜台都停不到下來，就會沿住斜台再滾出去，那裏已經是懸崖。」

「在沒有任何保護裝備之下，不建議在那個位置停留。」盧澤琛說：「這裏是攀岩路線，去這些地方要佩備繩索及安全帶，防止我們意外下墮。如果沒有裝備，建議行到這裏（空中平台）就要止步，不建議再爬下去。遠足需要的技能及裝備，跟攀山的是不一樣，如果用遠足裝備去涉及攀山或攀岩的路線，會有很大的風險。」

現場見到有攀岩用的固定點。（顏銘輝攝）

盧澤琛說：「那個是個很曝露的位置，在登山上，曝露感及高度感都會令人扣減信心，降低表現，可能會不敢動，或者失手。」他還提到602米的飛鵝山是九龍最高峰，天氣會影響行山攀山的難度，「除了大風之外，潮濕的天氣都會令這裏的石塊變得濕滑，增加難度。」