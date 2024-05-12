夏天行山三寶又輕又降溫　山藝教練分享預防中暑心得｜劉志宏專訪

天氣轉熱，夏天行山有什麼要注意？山藝教練劉志宏建議山友慎選路線，在天氣開始變熱時，選擇樹蔭多、少攀升的行山路線，讓身體適應炎熱環境。他表示熱衰竭及中暑是香港常見的行山意外，提醒行山人士別死頂，若感不適應馬上休息及降溫。他還推介山友攜帶「夏天行山三寶」，分別是縮骨遮、扇子及噴水壺。



山藝教練劉志宏在龍脊接受訪問。（顏銘輝攝）

5月踏入初夏，天氣轉熱，行山人士容易因熱病不適，包括熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭以及最嚴重的中暑。劉志宏提醒：「天氣開始熱，啲人未適應到高溫。如果身體有一段時間未適應好熱嘅環境，容易受熱致病。」

初夏宜選低難度路線

「舉例，你喺25度生活咗一個星期，下星期突然升到35度，你即刻上山，身體都未適應到，最易有熱病。氣溫急升要小心。」就算是行慣困難及長途路線的山友，劉志宏都建議在初夏先降低行山路線難度，選擇距離短、攀升少、多樹蔭、多補給、多撤退點的路線。劉志宏除了是一位山藝教練，還是退休救護。

劉志宏提醒行山人士在夏天要慎選路線。（顏銘輝攝）

劉志宏曾經試過在山上熱衰竭，手腳無力，不斷出汗，腹部抽筋，幸好及時意識到問題，妥善應對，令情況沒有惡化至中暑。他憶述：「上石屋山嘅時候，有朋友好好，準備咗兩枝五花茶畀我。我冇控制好自己，一次灌晒兩枝落肚，嗰陣好熱，所以好暢快。點知飲得太多，係咁標汗，落到嶂上覺得肌肉抽筋，個人開始好虛脫。」

他沒有死頂，第一時間將情況告知隊友，躺在樹蔭下，並飲用電解質飲料，休息了半小時才再起行。他說：「電解質唔能夠即刻補充，要畀腸臟慢慢吸收。每次行到樹蔭位，我都瞓低，補充電解質，跟住再行一陣。就係咁樣大約個幾兩個鐘，唔舒服嘅感覺消退，慢慢落山，但落到山個人都唔太精神。」

劉志宏參與消防野外活動組，負責山藝訓練。（受訪者提供）

推介「夏天行山三寶」

訪問期間，劉志宏從背囊拿了縮骨遮、扇子及噴水壺出來，向記者介紹「夏天行山三寶」，他表示這3件小物又輕又有用。縮骨遮用來擋太陽，扇子用來搧涼，而噴水壺可向人噴出水霧，幫助皮膚降溫。他說：「遮陰、噴水加潑涼，有機會喺惡化到最壞情況之前逆轉過嚟。」

劉志宏介紹他的「夏天行山三寶」，分別是縮骨遮、扇子及噴水壺。（顏銘輝攝）

退休前，劉志宏記得在一次夏天的攀山拯救演習中，見識過噴水壺的效用。他說：「我哋一隊救護同埋民安隊幾個隊員，喺山上搵到一位扮傷者嘅人士，輪流去抬佢落山。當時我見到有位民安隊隊員唔使抬，騰空雙手，佢拎住個好大嘅噴水壺，不斷去噴其他隊員，就好似係個醫療兵咁，不斷同你噴水降溫。」

噴水壺有助降溫。（顏銘輝攝）

熱病是夏天行山最常出現的問題，必定要多加留意。劉志宏說：「啲人去爬一啲險位，平時係爬到上去，但有時天氣熱，爬得幾爬，突然暈一暈，咁就跌落嚟，所以唔能夠掉以輕心。」他建議行山時可以留意隊友狀態，「喺我經驗，你見個朋友狀態同平時有啲唔同，例如佢平時多嘢講，但嗰日粒聲唔出，就要問下佢熱唔熱，睇下佢流得多唔多汗，啲汗係咪凍，有冇面青口唇白」。他表示帶隊行山時，見到有隊友頭耷耷，都會主動停下休息，叫大家飲水。

在山藝訓練中，需要學習處理熱衰竭及中暑。（受訪者提供）

曾經是消防野外支援隊成員

劉志宏千禧年初協助創辦消防野外活動組，他還做過消防野外支援隊成員，會到不同山賽做義工，多次幫助受傷的山賽參加者，接應前來救援的飛行服務隊直升機。他笑言在消防救護的訓練中學過「接直升機」，但應用得最多的時候並非當更，而是做野外支援隊義工時。

「會喺空地做一啲地對空嘅訊號，例如揮動顏色鮮艷嘅斗篷，或者鋪喺地上形成『I字』。」劉志宏說：「直升機上高盤旋嘅時候，佢已經知。佢會再飛高少少，我哋已經知佢睇到我哋，就將斗篷、喺地面容易吹走嘅嘢收走，全部人搵啲有掩護嘅地方。」直至直升機降落，空勤人員落機發出指示，他們配合送傷者上機。

劉志宏教授山藝的繩索技術。（受訪者提供）

有次當更的時候，劉志宏到飛鵝山拯救一名從高處墮下的傷者，他感受到直升機的威力。他說：「我哋接觸到傷者，幫佢初步固定骨折位置，但個位好斜，直升機降落唔到，唯有將空勤人員吊落嚟，綁住傷者升上去。嗰陣啲沙沙石石打落嚟，我哋現場嘅救護員感覺好似全身被氣槍打咁，其實都幾痛，好彩有戴頭盔。我哋當然將傷者包好，等佢唔好俾沙沙石石打中。」

劉志宏以前參與消防野外活動組的野外支援隊。（受訪者提供）

劉志宏呼籲行山人士見到直升機盤旋時，若不是求救者，請不要興奮揮手，以免令救援人員誤會，「唔做任何動作，已經係最大嘅幫忙，甚至知道附近有傷者，就主動撤離，想拍片都行遠啲，搵到有掩護嘅地方先」。

記者約劉志宏到龍脊行山及訪問。（顏銘輝攝）

他記得有次到西貢鹹田灣行山，坐在士多吃飯的時候，見到有直升機想在沙灘降落。他說：「直升機不斷叫人離開沙灘，但冇人理會，繼續拎住手機影直升機。可能因為螺旋槳聲，下面嘅人未必聽到佢講。無奈地，直升機飛到士多後面嘅荒廢直升機場降落，空勸人員再拎擔架去沙灘做嘢。」

劉志宏當義工，協助不同山賽。（受訪者提供）

疫情期間，港人湧到郊外玩樂，行山意外急升。劉志宏說：「有啲人會去探秘嗰啲，上網睇完段片就去行，以為好容易去到，去到先知原因咁崎嶇，咁樣就好易出事，準備唔夠，亦估唔到行山要飲咁多水。」

行山多年，劉志宏表示常常被人問路，但最難忘的有兩次，試過有人拿住一本《地圖王》問他嶂上許林士多在何處，另一次「最經典有人拎住手機張相問邊度嚟，我話距離好遠，起碼行個幾兩個鐘，佢話唔知道，睇網上講呢度行到去」。他還分享有次帶山藝班到雙鹿石澗練習繩索，遇到一個叔叔長時間望住他們，「我問佢想行去邊，佢話每次行山都係冇目的地，見到其他人就跟住行，嗰次佢剩係見到我哋」，最後待山藝訓練完結，劉志宏就帶那叔叔一起下山。

在山藝訓練中，劉志宏介紹如何處理傷者。（受訪者提供）

做足準備之外，劉志宏還希望行山人士珍惜郊野環境，帶走自己的垃圾。訪問當日，他順手撿走幾個在山徑旁的膠水樽，落山時扔到馬路旁的垃圾桶。被問到見過最奇怪的垃圾，劉志宏記得又是雙鹿石澗，但那些垃圾嚴格上不算是垃圾。

他憶述：「喺石澗中間有個膠袋，打開一望，有通心粉，有啲開咗，有啲未開，有啲麵包，食咗兩塊，仲有幾罐罐頭。好明顯就係食剩咗唔想帶走，就成袋扔喺度。」他還見過有人整齊地將垃圾包好，卻將整包垃圾掛在樹上。

劉志宏在訪問期間發現路邊有膠樽垃圾。（顏銘輝攝）

落山後，劉志宏將拾到的膠樽扔入垃圾桶。（顏銘輝攝）

行山不只是遊玩或運動，還可以是一次學習的旅程，認識生態，了解自己，鍛鍊心志。劉志宏說：「帶我上山嘅師父同我講過一句話，其實行山就等同你自己嘅人生。當你行到好辛苦嘅時候，望返轉頭，原來其實辛苦都係不外如是，已經俾你捱過咗。」