U23亞洲盃｜90+9撲12碼成日本捧盃英雄　網民力捧「光頭林源三」

U23亞洲盃本港時間周五（3日）晚進行決賽，日本和烏茲別克激戰90分鐘仍未有紀錄，球賽進入11分鐘超長補時之際，日本始打破僵局，眼看錦標即將到手之際，日本後在禁區犯手球，球證經VAR協助下判罰極刑，以為烏茲別克可以追平令球賽要進入加時，結果日本門將小久保玲央成為英雄，勇救12碼助隊球捧盃。



U23亞洲盃同時亦是巴黎奧運男足亞洲區資格賽，按賽制決賽兩隊都會取得決賽周入場券，故今仗大家可謂放下包袱全力為錦標而戰。日本U23是今屆賽事大熱門，而烏茲別克U23今屆則一直有出色發揮，由分組賽至4強全部贏2球或以上，兼保持零失球。

日本隊成為首支兩奪U23亞洲盃冠軍的球隊。（路透社）

來到今場決賽，烏茲別克亦佔有較多攻勢，憑快速反創造多次入球良機，可惜前鋒洛查利夫、右翼查恩洛夫、中場米沙度夫等俱未能把握機會，包括上半場有1次射遠中楣彈出。日本在上半場空有控球率，但只得1次射門，整個半場可謂處捱打局面。

烏茲別克整屆賽事表現出色，只失一球即飲恨，連續兩屆僅得亞軍。（路透社）

一眾「小藍武士」表現在換邊後有所改善，以穩守突擊與烏茲別克周旋，而且射門威脅大增，不過烏茲別克也非弱者，一直與日本緊咬，當球賽已進入補時，日本球員逼甩對手腳下球打反擊，由後備上陣的山田楓喜在禁區邊起腳射入。烏茲別克至補時階段始失掉今屆第一球，同時亦是致命一球。

完場後日本球員衝向小久保玲央方向瘋狂慶祝。（路透社）

不過日本於補時6分鐘輸12碼，守衛關根大輝在禁區內犯手球，VAR翻睇片段後判罰極刑，效力葡超賓菲加的日本光頭門將小久保玲央，救出補時階段始入替的烏茲別克中場拉蒙利耶夫的主射，助球隊保住1：0的勝局，繼2016年後再次捧盃，成為史上首支兩奪U23亞洲盃冠軍的球隊，烏茲別克則繼上屆之後，連續兩屆屈居亞軍。

小久保玲央在補時9分鐘頂住壓力，勇救12碼助日本擊敗烏茲別克捧盃。（路透社）

小久保玲央今仗可謂一戰成名，這位身高1.91米的門將現年23歲，是日本及尼日利亞混血兒，賽後備受日本網民吹捧，更將他與漫畫《足球小將》的主要角色若林源三（港譯林源三）相提並論，視之為新一代鋼門和國家英雄。

網民賽後紛紛讚揚小久保表現：