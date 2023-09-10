U23亞洲盃外圍賽︱香港0：10烏茲別克　主帥向球迷致歉：感到羞恥

香港22歲以下代表隊正於烏茲別克出戰U23亞洲盃外圍賽，球隊於分組賽第二仗以0：10不敵烏茲別克，賽果及表現令主教練揚言感到羞恥。



港隊上周三（6日）分組賽首戰已吞伊朗三蛋，昨（9日）鬥上屆亞軍烏茲別克，在半場已落後0：3下，最終輸0：10，兩連敗後已肯定出局，周二（12日）晚上會鬥阿富汗，爭奪小組第三。

港足U22出戰U23亞洲盃外圍賽。（HKFA）

港隊主教練司徒文俊於賽後記者會的第一句，便向廣大香港球迷致歉，「我想向香港的支持者道歉，我對賽果、對球隊表現感到羞恥。」

他表示，港隊早段雖然曾成功以雙箭頭阻止對方從後場開始組織攻勢，但戰術至上半場中段已無效果，令球隊被逼改踢較保守的陣式。

他又指，部份港隊球員10日內需踢4場比賽，體力消耗下最後一場對阿富汗，或難以應付對方體力化的踢法。

港足U22及港超球隊香港U23主教練司徒文俊。（HKFA）

值得一提，司徒文俊同是港超球會「香港U23」的主教練，該球會於2021年由現任足總主席霍啟山創立，志在培養年青球員，當中包括為港隊備戰U23亞洲盃外圍賽及亞運。

今次港隊成員中有10位現役「香港U23」球員，而龐焯熙、陳潤潼、林樂賢亦曾效力該隊，但成績仍未如理想。

「香港U23」營運至少3季的承諾於今季尾終結，季前被問到球會來季會否繼續征戰港超，霍啟山曾稱季中會由足總董事會檢討，並咨詢其他港超球會，決定球隊來季去向。