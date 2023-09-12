U23亞洲盃外圍賽︱香港0：0賽和阿富汗　避免失球難逃包尾出局

正在烏茲別克出戰U23亞洲盃外圍賽的香港22歲以下足球代表隊，上仗面對烏茲別克經歷0：10大敗之後，最後一輪分組賽面對阿富汗成功力保不失，0：0賽和對手，惟仍以得失球差不及對方，難逃分組包尾噩運。



港隊0：0賽和阿富汗後，球員狀甚疲累。（直播截圖）

港隊在U23亞洲盃外圍賽被編入E組，同組對手包括烏茲別克、伊朗及阿富汗。3場分組賽均在烏茲別克舉行，9月6日港隊先在分組賽首戰0：3負伊朗，繼而在9月9日面對有主場之利的上屆亞軍烏茲別克，半場落後0：3下，最終以0：10大敗。

兩連敗後港隊篤定出局，周二（12日）晚上面對同樣兩戰兩負的阿富汗，兩隊均希望避免「包尾」全力作戰。阿富汗1：8負烏茲別克、0：4負伊朗，兩仗過後跟港隊同得0分，得失球差負11球，力壓負13球的港隊暫排小組第三。

港隊對阿富汗陣容。（HKFA）

即使只有零星觀眾入場，兩隊均全力作戰，當中以阿富汗攻勢較多。上半場雙方踢成0：0。下半場初段阿富汗一次左路突擊幾乎開紀錄，埋門一腳近門射失，浪費黃金機會。

69分鐘港隊壓迫下令阿富汗守將犯錯，獲得一次罕有進攻機會，惟被對手門將快一步瓦解。10日內踢4場比賽的港隊，體力明顯不及對手，完場前阿富汗圍攻港隊後防，始終未能取得入球，雙方踢成0：0完場，各得今屆外圍賽第一分。完場後，港隊多名球員彎下腰，狀甚辛苦。

港隊與阿富汗上半場未開紀錄，最終全場亦踢成0：0。（直播截圖）

港隊主教練司徒文俊稱，今場以贏波為目標，可惜上、下半場各有一次黃金機會均未能把握，他批評執法球證「判決有很多問題」，尺度不一，影響港隊進攻機會。

港隊3戰1和2負，分組包尾出局，他直言「賽事成績好唔理想」，但他希望在面對強隊後感受到對手的體能、速度、技術和戰術，尤其是對烏茲別克一仗，「那次經驗應該有好大體會」。他希望，「今次賽事會令一班球員往後在職業生涯不會放慢腳步」，認為要追上對手，便要不斷積極向前，追上差距。

港足U22對阿富汗正選陣容。（HKFA）

今屆U23亞洲盃多達43支球隊參與，共分為11個小組進行分組賽，11支分組首名球隊、4支最佳次名球隊，連同主辦國卡塔爾，共16支球隊晉身明年4月15日至5月3日舉行的決賽周。

U23這個年齡組別在足球界比較特殊，一般而言，適齡頂級球員理應已晉身大國腳，因此大部分國家U23球隊實力與大國腳會有段距離。以伊朗為例，這支目前世界排名22、在亞洲僅次日本的球隊，從未在U23亞洲盃封王，最佳成績只是2016年入8強，另外3次分組賽止步，2018年那屆甚至不入決賽周。

烏茲別克在U23亞洲盃往績與一眾強隊看齊，更曾在2018年封王。（AFC）

不過亦有個別球隊有不同取態，今屆賽事曾10：0大數港隊的烏茲別克，大國腳世界排名僅第74位，U23亞洲盃表現卻相當突出，是少數賽事舉行5屆以來全數入決賽周的球隊之餘，更在2018年封王。烏茲別克2020年亦得到第4名，上屆則獲亞軍，連續3屆賽事晉身四強，戰績不下日本、韓國和沙特阿拉伯等亞洲頂級勁旅。

因此港隊在今屆U23亞洲盃可謂籤運不佳，外圍賽分組對手包括上屆亞軍烏茲別克，以及第二檔次種子排名最高的伊朗，實力較接近只得阿富汗。即使跟對手實力有差距，對烏茲別克吃下0：10大敗後，港隊主教練司徒文俊在賽後記者會第一句便向廣大香港球迷致歉：「我想向香港的支持者道歉，我對賽果、對球隊表現感到羞恥。」

港足U22及港超球隊香港U23主教練司徒文俊。（HKFA）

司徒文俊同是港超球會「香港U23」的主教練，該球會於2021年由現任足總主席霍啟山創立，志在培養年青球員，當中包括為港隊備戰U23亞洲盃外圍賽及亞運。今次港隊成員中有10位現役「香港U23」球員，而龐焯熙、陳潤潼、林樂賢亦曾效力該隊，但成績仍未如理想。

「香港U23」營運至少3季的承諾於今季尾終結，季前被問到球會來季會否繼續征戰港超，霍啟山曾稱季中會由足總董事會檢討，並咨詢其他港超球會，決定球隊來季去向。