港超聯︱大埔紅雨失分爭標勢危　李志堅嘆已碌盡人情牌：不能靠運

港超聯爭標進入最後直路，繼傑志後另一爭標份子大埔亦失分，周六（4日）在紅色暴雨警告下與冠忠南區打成0：0。



聯賽已10場不敗的大埔今仗若稍有差池，理文明日取勝的話，球隊即退出爭標行列。大埔毫無懸念地續派盧卡斯、加比爾、比迪高等巴西外援，近日取得特區護照的利馬先列後備；於足球明星選舉中甚有人氣的謝家榮及陳肇鈞亦擔正。

相反，已無錦標可爭的南區收起累積4黃的佐佐木周，或留待下輪鬥傑志，在鞠盈智提早收咧下起用趙聡悟任攻中，小將陳傲軒也獲上陣機會。

天氣不穩加上場地積水，影響兩隊球員發揮。（袁志浩攝）

雨戰影響兩隊發揮 大埔打和失分

周六紅色暴雨警告高掛，比賽期間香港仔其實雨量不多，但球場部份位置積水，皮球從高而落不會彈起、去勢亦受阻，球員頻頻跣腳，在積水與泥濘中肉搏，兩隊也多以長傳直接創造埋門機會。

上半場大埔攻勢幾乎是一面倒，17分鐘盧卡斯左路接應直線，巧妙燙遠柱僅斜出；他隨後禁區內心口控定再轉身，腳趾尾拉西傳中予陳肇鈞，後者半車身倒掛攻門卻被救。盧卡斯27分鐘禁區內混戰起腳，遭伍瑋謙用腳閂走；完半場前他門前加一腳，又被回防的杜馬思護空門，半場兩隊踢成0：0。

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換邊後大埔後衛李家豪禁區邊罰球直射中楣，另一邊廂南區憑史提芬彭利拿射入，卻越位在先食「詐糊」。大埔縱換入利馬、鍾偉強加強攻力仍無果，一次攻勢人多打人少，盧卡斯欲造就陳肇鈞卻傳得太用力；馬卡雷拿峨眉月頂被包圍下起腳則偏離目標。

兩隊結果互交白券、各取1分，大埔賽後17戰得39分，若理文明天（5日）擊敗均業北區（18戰48分），在理文擁較佳對賽成績下，大埔便會肯定無緣爭標。

大埔失分後爭標機會大跌。（袁志浩攝）

李志堅：今季已碌盡人情牌 要想如何走下去

今場多番攻門的盧卡斯坦言難免失望，但認為作客香港仔從不易踢，即使強隊亦曾在此失分。主教練李志堅則指，天氣令場地狀況不理想，作為主攻球隊自然踢得辛苦，「運用皮球時困難一點，可見陳肇鈞完全帶不到球......當然大家也踢同一個場，我們把握不到（機會）也是關鍵。」盧卡斯也稱，不能以場地作和波藉口。

雖然爭標機會較低，但假如最終聯賽冠軍贏得足總盃，聯賽次名可贏得來季亞洲賽席位，大埔仍將向此目標進發。而球隊現時成績，其實已超出預期，李志堅表示港超季初因遷就港隊備戰亞洲盃，將不少賽事延後，球隊正經歷10日4戰的賽程「不太正常」，加上球員傷病問題，讓板凳深度不足的弱點盡露。

大埔主教練李志堅認為板凳深度不足，如終是球隊弱點。（袁志浩攝）

「今場能夠動用的，我都已經動用了，沒法有太多後備計劃、或能突然改變打法。」他承言大埔今季成績靠天時地利人和，但這顯然很難不斷持續下去，「憑運氣、努力、還有球員，我們才能用此預算『搭這個棚』，我已碌盡人情牌，但難度要球員長期同我捱？一次就可以說幫幫手。」

他指大埔已開始為來季組軍，但大埔始終是大埔，「不會是強隊，或突然有很多錢（班費），所以球會應該思考下一步——未來數年的方向，如何行得更遠，若強求成績，可能反而什麼也做不到。」「回巢」僅半季、各項賽事已攻入12球的盧卡斯就透露，下季仍未獲任何聘約，「我喜歡這個地方，我希望留在香港踢波。」