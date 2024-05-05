F1邁亞密站｜麥奴臣為保隊友死頂咸美頓遭罰　列卡度衝刺賽創佳績

F1（一級方程式）今周移師美國邁亞密上演衝刺賽，當中哈斯車隊的麥奴臣（Kevin Magnussen）再一次化身「移動路障」，為了保住前方隊友侯根保的積分，不惜多次犯規頂住咸美頓（Lewis Hamilton），結果兩人最終犯下不同規則，雙雙受罰。



邁亞密站衝刺賽一起步便發生意外，第12名起步的咸美頓，一出發便搶前成功越過第10位的侯根保，卻在入彎時撞上史杜爾，結果引發連串意外，史杜爾連帶撞到隊友艾朗素、然後麥拿侖的諾里斯也遭牽連，諾里斯終被撞出賽道，即時退賽；史杜爾同樣無法繼續，艾朗素則在換胎後重新加入比賽，惟已跌到隊尾。

諾里斯成為首圈意外的犧牲者之一，需要即時退賽。（路透社）

賽會因意外出動安全車，到第3圈才恢復正常比賽，中游不少車手因意外獲利，當時成功搶佔積分位置，當中包括哈斯車隊的侯根保和麥奴臣，兩人在意外後分別賺得3個和6個位置，排在第7和第8名，但後方戰車包括RB的角田裕毅和平治的咸美頓都來勢洶洶。

麥奴臣未幾遭隊友放甩1秒之外，失去DRS（減阻系統）的他將目標轉移到保護隊友的位置之上，全力充當隊友和後方戰車間的「移動路障」，而他的目標主要放在七屆冠軍咸美頓身上，為了頂住對方，不顧兩人之後的角田爬頭、更四度犯規，包括一而再跑出賽道邊界，最終他被加罰3次10秒和1次5秒，總共加罰了35秒，因而包尾第18名收場。不過他的確成功保住了侯根保的位置，令車隊賺得了兩分。

麥奴臣全力頂住咸美頓。（路透社）

咸美頓沒有因起步時的意外受罰、也沒有在與麥奴臣纏鬥的過程中犯規，惟安全車期間，戰車按指示需駛經維修站通道時，咸美頓竟超速，最終因而遭罰一次Drive Through Penalty（需駛經維修站通道一次），但因比賽已結束，判罰轉化為加罰20秒，令他跌落第16名。

麥奴臣今季已不是第一次採用這樣的戰術，他在季初的沙特阿拉伯站，也在自己已被罰秒之下屢屢犯規「死頂」後方戰車，以保住隊友侯根保的分數，當時此舉雖為車迷帶來娛樂，但也遭批評有欠缺體育精神之嫌。今次衝刺賽後，裁判也以涉違反體育精神傳召麥奴臣作調查，不過未有判罰。

麥奴臣認為自己的舉動被罰完全合理，為了團隊也是必要之惡。（路透社）

麥奴臣賽後直認：「所有判罰都是應得的，毫無疑問，但我必須要再次這樣做。」他對於侯根保在兩人早段都跑入積分位置時揚長而去、令他失去DRS保護而稍有微言，認為隊友當時應讓他緊隨，「那我們能夠以第7和第8名完賽」。

不過現實情況是，他必須在沒有DRS下抵擋咸美頓的攻勢，「我們像瘋了一樣纏鬥，我必須像沙特阿拉伯站般，以製造（對手和侯根保之間的）差距為目標來駕駛」。他直言不喜歡使用這樣的戰術，「所以我開始用這種愚蠢的戰術，雖然我不喜歡這樣做，但結果就是，我為團隊完成了任務。侯根保拿到積分、咸美頓和角田追不上他，就是因為我製造出了差距。我不喜歡這樣去賽車，但我必須這樣做。」

列卡度在邁亞密站衝刺賽表現出色。（路透社）

比賽另一焦點，落在RB車手列卡度身上，這位澳洲車手因屢屢不敵隊友角田裕毅而承受龐大壓力，不斷傳出來季不僅無法重返紅牛車隊、還可能遭新星羅臣（Liam Lawson）取代。不過列卡度今站相當爭氣，在衝刺排位賽排到第4，衝刺賽一起步更一度跑上第3位，最終第4名完賽，成為他和車隊今季暫時最佳成績。

可惜在衝刺賽後的正賽排位賽，列卡度再次Q1出局，只能排在16，又輸給打入Q3、最後排第10的角田裕毅。頭位再一次由韋斯達賓獲得，法拉利兩子陸克萊和辛斯分別排在第2和第3，紅牛二號車手佩雷斯排在第4。

F1邁亞密站正賽起步位置：