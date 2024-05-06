F1．邁亞密站｜諾里斯歷盡艱辛終奪生涯首冠　對手加入慶祝

「我贏完第一個分站冠軍就會退役！」麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）曾笑言。

這名英國車手生涯15度登上頒獎台，卻未曾贏得分站冠軍，諾里斯是這項F1（一級方程式）尷尬紀錄的保持者。

周日（5日）深夜舉行的邁亞密站，諾里斯把握安全車出動的時機換胎，同時取得領先，即使安全車離開後，諾里斯仍然力壓韋斯達賓，取得生涯首個分站冠軍。



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24歲的諾里斯自2019年加入F1後，2020年揭幕戰奧地利站首度登上頒獎台，這名英國車手近年表現愈來愈亮眼，上季曾經連續4站開香檳，惜老是與分站冠軍只差一步。2021年的索契站，諾里斯在頭位帶足大半場，惟一場雨打亂計劃而失落冠軍，他滑出賽道的悲慘場面，車迷仍歷歷在目；同年的意大利蒙札站，他緊隨當時的隊友列卡度之後，屈居亞軍。

「羅斯保（Nico Rosberg）奪得世界冠軍後退役，我取得首個分站冠軍後都會退役。」諾里斯曾經如此笑言，自嘲亦帶點無奈。

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諾里斯在2021年索契站因一場雨而失落冠軍。（資料圖片／Getty Images）

要擊敗實力超班的紅牛戰車，除了戰車戰力要提升，或許需要一點運氣。諾里斯一星期前在阿姆斯特丹的派對中不慎弄傷鼻子，今站在邁亞密成功轉運。

以第4位起步的諾里斯，在前列車手進入維修站換胎後領先，同時間，麥奴臣與主場車手沙根特擦撞，兩人一同衝出賽道，賽會出動安全車，諾里斯隨即把握機會入站，猶如「免費換胎」，在其他車手身上賺取時間，以較新的輪胎繼續帶頭。

當賽事重新展開時，諾里斯力抗韋斯達賓來襲，力保頭位，其後更把領先優勢拉開超過1秒，跟隨其後的「韋少」未能以DRS（減阻系統）追近。諾里斯最終拉開逾7秒的時間衝線，經過110場F1賽事﹑5季多的等待後，諾里斯終於登上頒獎台最高一級，贏得生涯首個分站冠軍。

諾里斯經過5季多的等待，終於登上頒獎台最高一級。（路透社）

最期待的畫面終於出現，諾里斯與麥拿侖自然狂喜，Lando返回車房後，隨即撲向工作人員、一眾工程師和機械士也將他高高捧起慶祝，諾里斯感動落淚。諾里斯奪冠，其他車隊及車手同樣替他高興，連法拉利領隊華沙（Fred Vasseur）都戴上麥拿侖的橙帽一起慶祝。

諾里斯與麥拿侖車隊瘋狂慶祝。（路透社）

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「我終於做到了！一場瘋狂的賽事，我在過去5年出現過不同的犯錯，我等了這一天很久，如今我終將這些經驗轉化成冠軍，我為車隊感到十分高興。」諾里斯接受訪問時不禁真情流露，在直播前爆粗，相信車迷們都不會介意。

「勝負仍兵家常事，大家都習慣了。」韋斯達賓以平常心面對這亞軍，並替諾里斯而高興，「我對Lando感到十分開心，他終於等到了，他今日值得這個冠軍，而且將會陸續有來。」

韋斯達賓亦上前祝賀諾里斯。（路透社）