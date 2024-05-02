F1｜紅牛設計鬼才確認下年離隊　傳有意加盟法拉利與咸美頓聯手

今季F1（一級方程式）開季前，紅牛車隊領隊漢拿（Christian Horner）曾捲入性醜聞，雖然事情逐漸丟淡，但上周傳出隊內「天才設計師」紐維（Adrian Newey）因此決定離隊。

儘管當時紅牛曾以聲明表示不認為紐維會離隊，但在香港時間周三確認，效力車隊近20年的紐維會在2025年第一季離開，且已退出今季F1賽車職務。



紐維確認在2025年離隊。（Getty Images）

65歲的紐維被廣泛認為是F1史上最偉大的設計師，作為車隊技術主管，他亦是近年建立紅牛王朝的功臣之一，他2006年被漢拿說服，加入剛起步不久的紅牛，助車隊贏過7次車手冠軍及6次車隊冠軍。官網報道中，紐維表示自小便希望成為跑車設計師，也夢想成為F1工程師，很幸運能讓自己的美夢成真。

紐維透過官網感謝車隊：「近二十年間，紅牛從一支新晉車隊成為多次贏得冠軍的車隊，很榮幸能成為其中關鍵一員。不論如何，我認為是時候將接力棒交予他人，並為自己尋求新挑戰。」漢拿則形容他是設計巨星及真正傳奇，並表示車隊過去20年所有偉大時刻，都來自紐維在技術上的默默耕耘。

紐維是紅牛王朝的奠基功臣之一。（Getty Images）

紅牛車隊在聲明中表示，紐維將不再負責今季F1賽車事務，專心參與紅牛首款超級跑車RB17的設計與開發。早前漢拿醜聞曝光後，韋斯達賓（Max Verstappen）父親認為這名領隊留任，對車隊會造成一定影響，有報道指紐維是希望漢拿離隊的其中一人。

英國《天空體育》報道，紐維上周非正式地向車隊表示希望離開，目前法拉利及Aston Martin都已經與這名「天才設計師」接洽，當中他更傾向加盟屆時有咸美頓（Lewis Hamilton）的法拉利。

紐維離隊，外界預計會對紅牛車隊造成重大影響，特別是力爭4連霸的主力車手韋斯達賓。早前漢拿傳出性醜聞時，便有報道指他有離心，《天空體育》指他稍後會出席邁阿密舉行的媒體發布會，屆時他的發言將至關重要。

外界認為紐維離隊，將引發紅牛隊內大地震。（Getty Images）

在紐維的F1生涯，幫助3支車隊總共贏得12次車隊總冠軍，並幫助過7位不同車手共贏得13次車手總冠軍。