F1中國站｜列卡度頹勢低處未算低　重返福地收起笑容求突破保席位

F1（一級方程式）時隔5年終於再一次回到上海，上演中國站比賽，除了主場出戰的Kick沙巴車隊中國車手周冠宇，迎來生涯首次主場出戰之外，另一焦點必定是近期狀態低迷的RB車手列卡度（Daniel Ricciardo）。



人稱「四萬哥」的列卡度，今季迄今4場賽事，可謂完全笑不出來，4次排位全敗給隊友角田裕毅兼未嘗跑入Q3；正賽首3仗未能得分，剛仗返回家鄉澳洲站，更加一圈未賽畢就撞車退出，信心和狀態都再度陷入谷底。

列卡度踏入2024賽季表演持續低迷，連他的招牌笑容亦變得罕有。（Getty Images）

列卡度去季鳥倦知還，返回紅牛擔任擔任後備車手及試車手，半季後他更乘勢取代失意的迪維斯（Nyck de Vries）重返艾法托利（AlphaTauri、RB車隊去季名稱）出戰F1，更明言要保留機會，尋求重返紅牛，取代當時正經歷低潮的佩雷斯。 結果，佩雷斯今季重整旗鼓，走出低谷並重新演好紅牛二號車手的角色，沉淪的卻是列卡度。

「四萬哥」列卡度去年中途坐上艾法托利戰車回歸車手行列時，仍信心十足躊躇滿志。（Getty Images）

心水清的車迷，不難發現列卡度再一次走入了這種「連呼吸也有壓力」的迴圈，他自2018年賽季離開紅牛體系，中間經歷了在雷諾和麥拿侖車隊「忽高忽低、幻得幻失」的4季，除了一個分站冠軍和兩次開香檳的機會，其餘時間可以說是碌碌無為。

今季開始前，外界認為列卡度有力締造好成績，從而在明年重返紅牛取代佩雷斯，豈料他今年成績平平，反而佩雷斯重拾信心。（Getty Images）

列卡度的尷尬，近年不斷在重複，先被韋斯達賓橫空出世而選擇出走紅牛，後來轉會麥拿倫又被諾里斯壓過，現時在RB亦被角田比下去。今年7月將屆35歲的列卡度，最大問題是在當今F1車手當中「唔上唔落」：在老一輩當中他又未算最好（至少比他更老的艾朗素和咸美頓是世界冠軍級人馬）；與新一代車手相比亦開始力有不逮，當今冠軍韋斯達賓固然不在話下，就算和陸克萊、辛斯、諾里斯、羅素甚至角田纏鬥，現在的「四萬」亦難言穩勝，他本來的競爭對手佩雷斯算是他同輩，而後者現時亦走出低谷。

假如這位「車迷竉兒」未能再改善成績，恐怕他不會再得到下一次重生的機會，事關太多新人正在對F1車手席位虎視眈眈，去季當列卡度炒車傷出休戰時，紅牛體系的年輕車手羅臣（Liam Lawson）表現有目共睹，車隊已向其承諾明年F1必有其位置，意味他至少能坐上RB其中一席，加上角田持續有好表現，就算佩雷斯季尾約滿離隊，列卡度也未必能在紅牛兩車隊中能得到位置，加上現時大量有實力的年輕車手正苦候供不應求的F1車手席位，列卡度的F1生涯可能就此玩完。

列卡度今年面對隊友角田裕毅成績可謂完敗。（Getty Images）

列卡度向來以陽光笑容吸引觀眾，全盛時期除了俘虜了大量女車迷，不少男性車迷亦被他「圈粉」，是真正「人又fun、車又狠」的大眾甜心角式。但時移世易，四萬哥經過多番挫折，近期連笑容都開始有所收斂，言談間亦失去了昔日自信。前一站在其家鄉澳洲，主場粉絲已轉向另一澳洲年輕車手皮亞斯特利（Oscar Piastri）報以更熱烈的歡呼聲。列卡度現時被網民譏為「已失去了競爭力只剩下人設」的車手，更甚是在F1如此殘酷的世界，車隊和車迷的耐性有限，不會永遠給予機會等待你重拾信心，交不出成績就要淘汰。

列卡度2018年曾在上海站掄元，在當今20位車手中，僅得他、艾朗素和咸美頓有此經驗。（Getty Images）

今周中國上海站F1，可能是列卡度一個重新證明自己的好機會，因為目前20位車手中，除了最老資格的艾朗素和咸美頓，就只有他在2018年曾經在此地勝出，且看他的經驗和決心，能否助他克服信心危機，還是經繼續沉淪靜候紅牛手起刀落再次失去車席。