實測The North Face輕速防曬服　LIGHTRANGE™技術擋紫外線兼透氣

在夏天進行戶外活動，必須注意防曬。除使用防曬乳以外，不妨考慮穿著防曬服，以物理防曬原理提供充足保護。可能有人擔心防曬服太侷促，所以今次測試The North Face最新推出的LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服，發現它擁有高度的防曬性能，同時具備透氣、抗菌功能，輕便易攜，絕對適合夏日在戶外進行低、中強度的活動。



The North Face推出的最新LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服，適合夏天進行戶外活動時穿著。（陳葦慈攝）

LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服具備多功能特性，集輕量、透氣、防曬及抗菌於一身。這件產品採用The North Face自家研發的LIGHTRANGE™輕量化透氣防曬面料技術，具備UPF 40+抗紫外線指數，更加入FLASHDRY高效速乾布料，快速排濕散熱。LIGHTRANGE™這項技術兼具防曬與透氣，其獨特的網格編織技術令面料有效防曬，加強吸濕排汗效能，同時輕盈透氣，方便攜帶，適合夏天進行戶外活動時穿著。

LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服長袖高領，保護皮膚，同時輕薄透氣，不會太侷促。（陳葦慈攝）

UPF代表衣服的防曬指數，全名為紫外線防護指數（Ultraviolet Protection Factor）。UPF值愈高，就代表衣服的防曬效能愈強。而UPF 40+的意思是指，這件防曬服可以為皮膚抵擋至少95%的紫外線。

LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服採用獨特的網格編織技術，既防曬又透氣。（陳葦慈攝）

記者近日以散步、跑步及行山測試LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服，對其快乾透氣的特點留下深刻印象。第一站到京士柏道的油麻地配水庫休憩花園，那裏位於天文台的氣象站旁，十分空曠，有條緩步徑。記者從早上10時起散步半小時，當日氣溫約29度，多雲間中有陽光，紫外線指數為5（中等）。在這件防曬服的保護下，即使一直在陽光下皮膚亦不覺得炎熱滾燙，雖然有汗水慢慢累積，但只要一有風，涼風就好像毫無阻隔地吹到雙臂皮膚表面，感覺舒適透氣，排走濕氣。

LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服女裝設計貼心，連衣帽亦特別預留了洞口位置給長頭髮紮馬尾的女生。（陳葦慈攝）

同日下午3時，記者轉到葵涌運動場跑步半小時，那時候陽光比上午猛烈，運動場顯示氣溫為31度。初時感覺如常，汗水逐步在雙臂及腋下累積。運動場風勢較弱，而且跑步為高強度運動，散熱較慢。不過，就算LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服沾上汗水，也沒有出現那種黏膩皮膚的不舒服。這次測試最能反映其防曬性能，由於跑步沒有戴太陽帽，所以跑完步回到辦公室，同事均表示我的臉被曬到通紅，但雙臂在防曬服保護下則沒有任何發紅。

透過散步、跑步及行山測試LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服的性能。（陳葦慈攝）

當晚以手洗LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服，之後掛在室內晾乾，結果翌日早上，它便乾透了，可以再穿著，可見其快乾能力。它採用獨特的網格編織技術，並加上FLASHDRY高效速乾布料，加強吸濕排汗及散熱功能，衣身兩側腰際各有3個透氣孔，讓空氣自由進出，緩解炎熱環境下的悶熱不適。對防曬服而言，吸濕後的快乾十分重要，不但關乎舒適度，還影響防曬效率。衣服濕了後，防曬效能會降低，這是因為衣服中的水分會減低布料散射紫外線的能力。

LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服腰間兩側各有3個透氣孔，有助散熱。（陳葦慈攝）

之後是行山測試，穿著LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服去行針山及城門水塘，氣溫約29度，紫外線指數為3（中等）。在初段急速攀升的密林路段，欠缺涼風，汗水快速累積，但面料一直沒有緊黏皮膚。上到林線以外，高處開揚當風，防曬服開始慢慢驅走皮膚表面的汗水。行林道緩步下山，隨運動強度下降，汗濕感覺消褪。

記者行山時氣溫較跑步時稍降，但亦正值中午時分，尤其高處甚少樹蔭及遮蔽物，皮膚亦沒有刺痛泛紅。記者持續登山數小時，雙臂也不需要額外塗上防曬乳亦可有效防曬，可見這件防曬服可以在香港炎熱酷曬的夏天應付各種戶外活動。

LIGHTRANGE™是The North Face自家研發的輕量化透氣防曬面料技術，提供強勁防曬保護，同時透氣舒適。（陳葦慈攝）

這件防曬服設有連衣帽，所以戴帽後可以完全保護頸部，避免後頸、耳背位置曬傷。選購LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服時要留意尺碼，穿著後不宜緊身，因為太過緊身或破舊的衣服會讓較多紫外線從衣服纖維間的小孔中穿過。此外，衣身背部有3道反光條，可以加強晚上運動時的安全。

LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服的背後設有反光條。（陳葦慈攝）

在這幾次測試當中，記者還試用了數款The North Face Sun Protection系列裝備，例如Sun Smooth短袖T恤。它採用彈性FLASHDRY高效速乾物料，當身體出汗後，T恤沒有黏貼住皮膚。Sun Smooth短袖T恤的抗紫外線指數達UPF 50+可以抵擋至少到98%的紫外線。

Sun Smooth短袖T恤配搭Summer LIGHTRANGE™運動短褲。（陳葦慈攝）

Sun Smooth短袖T恤採用彈性FLASHDRY高效速乾布料。（陳葦慈攝）

Summer LIGHTRANGE™運動短褲非常適合跑友，腰際背面有3個口袋，每個口袋的大小都足以放到一部手機。短褲下擺束口處採用側縫半開衩設計，提升運動時的靈活性。此外，短褲的面料表層經DWR防潑水處理，提供輕量防水功能。若果行山或散步，則較推薦Class V Ripstop Belted防潑水短褲，面料同樣採用DWR防潑水處理，短褲左右兩個口袋的收納量極大，連一公升的水樽也擺得落，並有兩個拉鏈網袋。

Summer LIGHTRANGE™運動短褲的口袋能夠收納手機。（陳葦慈攝）

外套方面，Sun Smooth戶外全功能防曬外套及Sun Chase戶外輕爽防曬外套各有特色。兩款外套的抗紫外線指數皆達到UPF50+，前者更具DWR防水功能，腋下及後背中部採用拼接透氣網布，加強通風散熱，至於後者則加入了Cool Touch觸膚涼感科技，於運動時能快速散熱，帶來清涼觸感。

Sun Chase戶外輕爽防曬外套加入了Cool Touch觸膚涼感科技。（陳葦慈攝）

Sun Chase戶外輕爽防曬外套外面有拉鏈口袋，內層亦有網袋，收納空間充足，方便收納戶外活動所需的小物。（陳葦慈攝）

Sun Smooth户外全功能防曬外套以及Class V Ripstop Belted防潑水短褲，均具有DWR防水功能。（陳葦慈攝）

Sun Smooth戶外全功能防曬外套的後背中部採用拼接透氣網布，加強散熱效果。（陳葦慈攝）

在散步及行山測試時，記者有戴上抗紫外線指數達UPF 40+的Class V Brimmer漁夫帽，運動後臉部沒有明顯曬紅。這頂漁夫帽採用彈性FLASHDRY高效速乾物料，吸濕排汗。

Class V Brimmer 漁夫帽的防曬能力達UPF 40+。（陳葦慈攝）

在3次測試中，記者均穿上Altamesa 500越野跑訓練跑鞋，其中底採用了DREAM發泡中底科技，柔軟舒適，而其Surface CTRL™大底專為越野跑設計，大大加強舒適度和回彈性，同時提供了高效緩震。同系列的Altamesa 300越野跑鞋則採用舒適緩衝鞋墊、SKYCORE防撞擊護板和Surface CTRL™大底。

Altamesa 300越野跑鞋（前）與Altamesa 500越野跑訓練跑鞋（後）同樣柔軟舒適，回彈性好。（陳葦慈攝）

Altamesa 300可以為跑手提供輕盈、穩定、舒適的日常選擇。（陳葦慈攝）

The North Face Sun Protection系列集結輕量、透氣、防曬和抗菌等多功能特性，既滿足到專業級運動愛好者，亦適合閑時喜愛戶外活動的一般用家。LIGHTRANGE™物料可抑制細菌及異味，能有效抑制因運動出汗而滋生的各類細菌，提供舒適的穿著體驗。

總結3次測試，記者認為LIGHTRANGE™ Sun Hoodie輕速防曬服最適合在暴曬又當風的位置穿著，既有效防曬，阻擋95%的紫外線，避免皮膚受傷，又可以讓涼風散熱透氣，驅走汗水濕氣，保持皮膚舒適。即使在夏日逛街散步或低運動量的時候，亦可以一直穿著這件輕便的輕速防曬服，保護皮膚。行山的話，初段上山易「爆汗」，可先把防曬服收在背囊，防曬服僅重108克，收納輕量，不會占背囊太多空間；行到上開揚處，當風又曬，就可以拿它出來穿著。

大家現時更可登記成為The North Face SUN PROTECTION會員體驗計畫，體驗一下以上實測的各個單品。即日起至2024年5月23日，加入SUN PROTECTION會員體驗計畫，成為XPLR Pass 會員後，首300位登記體驗活動的參加者，即可以獲得1,000會員積分，登記連結為：https://forms.gle/aHBgdwuKUZe8jagP7

今次測試了多款The North Face Sun Protection系列的產品。（陳葦慈攝）

今次測試The North Face裝備：

LIGHTRANGE™ Sun Hoodie 輕速防曬服（參考售價：HKD $698）

Summer LIGHTRANGE™ 運動短褲（參考售價：HKD $598）

Sun Smooth 短袖T恤（參考售價：HKD $498）

Class V Ripstop Belted 防潑水短褲（參考售價：HKD $598）

Sun Smooth 戶外全功能防曬外套（參考售價：HKD $1,298）

Sun Chase 戶外輕爽防曬外套（參考售價：HKD $898）

Class V Brimmer漁夫帽（參考售價：HKD $448）

Altamesa 500越野跑訓練跑鞋（參考售價：HKD $1,098）

Altamesa 300越野跑鞋（參考售價：HKD $898）