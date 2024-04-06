Craft跑山鞋測試｜單車輪胎鞋底加持　實測Xplor Hybrid抓地力

Craft Xplor Hybrid是我測試的第四對Craft越野跑鞋，最大特點是與著名單車輪胎品牌Vittoria合作開發鞋底。這對鞋的定位跟上次測試的Craft Nordlite Ultra相似，路跑及上山兩相宜。Craft Xplor Hybrid延續厚底設計，跑感十足，適合香港多水泥路及馬路的山野環境。如同前幾對Craft山鞋，這對鞋不太適宜挑戰高技術的崎嶇山徑，宜跑山而不宜尋幽探秘。



今次的測試對象是Craft Xplor Hybrid。（顏銘輝攝）

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Craft Xplor Hybrid簡介：

看鞋名有Hybrid，已反映其混合功能特性。品牌新聞稿介紹，Craft與世界著名單車輪胎品牌Vittoria合作，走行人路時如穿路跑鞋，踏上沙泥則有越野跑鞋的表現。設計鞋底上，Craft與Vittoria參考兩款沙石路的輪胎，外圍源自Terreno Mix輪胎，兩邊的箭咀形坑紋增強向前動力，中間的魚鱗形坑紋則來自 Terreno Dry，確保在濕滑路況的抓地力。

Craft與Vittoria合作，推出了這款Craft Xplor Hybrid。（顏銘輝攝）

Craft Xplor Hybrid用上Px Foam中底，緩震良好、回彈高和反應快，而且密度極低，比傳統EVA物料輕達20%。之前測試過的Craft Endurance Trail也是採用Px Foam中底。鞋面採用無縫一件式工程網布，透氣度極高。

Craft Xplor Hybrid一隻鞋重305克。（顏銘輝攝）

據資料，這對Craft Xplor Hybrid的前掌厚度為30毫米，腳跟則為36毫米，前後掌落差與Craft Nordlite Ultra一樣為6毫米，但整體厚度薄一點，後者腳跟厚度去到40毫米。將Craft Xplor Hybrid放上電子磅，一隻鞋重305克。對越野跑鞋而言，300克左右的鞋說不上重，也談不上輕。

Craft行山鞋測試｜NordliteUltra超厚底回彈力強 跑路跑山兩皆宜

將鞋帶收到最緊，開始上山路測試。（顏銘輝攝）

第一次上腳感受：

記者通常穿歐洲碼42號半，有時穿42號，今次要了一對42號的Craft Xplor Hybrid，發現鞋楦內空間頗多，就算行山時穿厚襪，亦不算太緊，起步前需要收緊鞋帶。對這對鞋有興趣的朋友，一定要到零售店試鞋，因為合適尺碼可能比你平常穿開的細半個至一個碼。

在乾的石面上行走，沒有問題。（顏銘輝攝）

穿上Craft Xplor Hybrid，一站起來，就覺得跑感很強，只要微微向前傾，就感覺對鞋想推我向前，與上次測試的Craft Nordlite Ultra相似。望望鞋面，網布多孔又薄，可以看到襪子的顏色，相信十分透氣。網布薄一直是Craft的特點，之前測試的幾對鞋也是這樣。

坊間有些越野跑鞋上闊下窄，中底會比鞋楦窄，較難平衡，而Craft Xplor Hybrid則像金字塔，上闊下更闊，中底比鞋楦略大，所以它的外表有點笨重，但穿起來是舒服的。

Craft Xplor Hybrid是不防水的，一旦水位上到鞋面就會入水。（顏銘輝攝）

測試地點：

第一個地點是城門水塘，那裏有環塘的馬路，還有濕滑的泥徑及石面。第二個地點是良田坳，那裏有上落斜的馬路，往青山的那邊有浮沙碎石的斜坡。

測試感受：

Craft Xplor Hybrid在馬路表現出很強的推動力，彷彿叫我跑，這個設計講求前掌的力量。至於Vittoria鞋底似乎跟瀝青馬路最有「化學作用」，感受到鞋底與路面之間的黏度。香港郊野多馬路，又多石屎樓級，在Px Foam厚底加持下，沒有硬碰硬的感覺。

行瀝青馬路時，覺得鞋底十分黏地。（顏銘輝攝）

在良田坳與青山之間的浮沙碎石路上，Vittoria鞋底落斜時大部分時間穩健，少部分時候整隻鞋會向前滑少許，沒有打滑的感覺。那種滑少許並不會令你滑倒，只是向下移一點，如果是跑住落的話，那種滑動彷彿會為你加速。

雙腳踩上這塊幾斜的乾石面，抓地也不錯。（顏銘輝攝）

濕水後，抓地力下降。（顏銘輝攝）

在城門水塘，找了一塊斜度約40度的乾石面，雙腳站上去，一開始抓得穩，之後極慢速緩緩下滑。這種抓地力足以在乾的斜石面行走，借一借力。弄濕鞋底後，再在同一塊石的斜面測試，雖然未至於一踩即滑，但一加力的時候，鞋底就咬不住地。

在浮沙碎石路面測試Craft Xplor Hybrid。（顏銘輝攝）

Craft Xplor Hybrid與Craft Nordlite Ultra一樣，鞋頭沒有明顯的保護設計，也沒有加硬加厚，若果在野外不慎踢到石頭或樹根，腳趾及硬物之間只有一層網面作緩衝。

山徑旁有泥坡，單腳站上去也抓得穩。（顏銘輝攝）

總結：

測試完後，覺得Craft Xplor Hybrid跟Craft Nordlite Ultra的定位相似，重跑而輕山，厚底有利走馬路，設計上亦有利在硬地上奔跑。如果平時習慣行四大遠足徑、郊野公園林道馬路，這對鞋可以切合所需。若果平時喜歡在山上尋幽探秘，闖林越澗，爬山多於跑山，就未必發揮得出這對鞋的長處。