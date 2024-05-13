吳艷妮洗近期頹風揚威日本　12.86秒封后「深感自豪」︱田徑

中國「跨欄女神」吳艷妮早前接連在廈門和蘇州兩站世界田聯田徑鑽石聯賽失利，主場跑「包尾」，面對國際頂級跑手未能發揮水準，今個周日她轉戰日本，到大阪出戰僅屬世界田聯洲際巡迴賽銅級賽事的木南道孝記念賽，在100米跨欄決賽回復水準跑出12.86秒的佳績奪冠，一洗近期頹風。



中國「跨欄女神」吳艷妮出戰木南道孝記念賽奪冠，一洗近期頹風。（資料圖片／Getty Images）

田徑鑽石聯賽分站賽事，屬田徑界的頂級賽事，運動員所獲分數僅次奧運會、世錦賽兩項大賽，以及田徑鑽石聯賽年度總決賽，因此每站均高手雲集，面對一眾世界冠軍、奧運冠軍和世界紀錄保持者，吳艷妮帶病在身下，廈門站跑13.04秒，在決賽敬陪末席。

之後轉戰蘇州站，賽前她自信地說：「我一直相信自己有突破13秒的水平，而且13秒這個事情，對我來說是非常容易的」，「我希望蘇州站這場鑽石聯賽，衝破13秒是很輕鬆的，我在想是不是可以突破12.9秒，又或是自己的PB。」可惜吳艷妮再一次在主場之利下跑包尾，成績僅為13.15秒，較廈門站更慢，而且未能達到她賽前揚言的「跑13秒很輕鬆」。

吳艷妮出戰鑽石聯賽蘇州站賽事，再次在決賽敬陪末席。（新華社）

廈門站失利後，她曾說過，「她們的速度太快了，跟不住」；今次的大阪木南道孝記念賽，為世界田聯洲際巡迴賽銅級賽事，級數上較鑽石聯賽低四級，吳艷妮身邊由國際一流選手，變成同級對手，決賽8位選手中，6人來自日本，1人來自澳洲，她果然以12.86秒追平賽事紀錄，亦創下今季亞洲最佳成績，獲得第一名。

亞軍是日本的福部真子，成績12.92秒，澳洲的梳爾以12.98秒摘季。吳艷妮佳績奪冠，賽後開心地在微博發文，並提及偶像劉翔：「在日本大阪實現一鍵三連：12秒86奪冠、平賽會紀錄、創本賽季亞洲最佳，尤其是在偶像翔哥戰鬥過的地方，深感自豪。」

吳艷妮冀以好成績回報媽媽。（微博）

好成績回報媽媽

她亦感謝教練和隊友並肩作戰，以及中國駐大阪總領事薛劍和身在當地的同胞到場打氣，媽媽親自捧場，吳艷妮乖巧地說：「今天也是母親節，祝天下的媽媽們節日快樂，祝我們每個人都有好成績不斷回饋媽媽。」

吳艷妮去年在世界大學生運動會跑出12.76秒個人最佳成績，奪得亞軍，並成功達標出戰巴黎奧運。她之後在傷病中未再有突破，今次終跑出12.86秒的不錯成績。

她在微博中亦分享今次的有趣見聞，預賽後看到一班老人家在街上一個帳篷內打麻將，一行人好奇地駐足觀看拍照。

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吳艷妮在大阪賽事奪冠。（微博）

吳艷妮賽後指出，無論比賽結果好壞，她都會打扮得美美的出賽。（吳艷妮微博）

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