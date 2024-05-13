巴西水災下　運動員為救災棄奧運夢　「我們無法就此離開家鄉」

巴西南部水災災情嚴重，已造成136死、逾50萬人流離失所，在距離巴黎奧運僅餘兩個多月之下，當地兩位賽艇運動員毅然放棄爭逐奧運資格的機會，留下協助救災。



巴西南里奧格蘭德州（Rio Grande Do Sul）兩周前開始因暴雨造成嚴重水災，全州近9成城市受災，而且降雨持續下，災情料持續惡化。

南里奧格蘭德州災情嚴重。（路透社）

來自南里奧格蘭德州的兩位賽艇運動員碧加（Evaldo Mathias Becker）及杜騰哈根（Piedro Tuchtenhagen），原定今周末到瑞士出戰巴黎奧運賽艇最後資格賽，這是爭取今屆奧運賽艇資格的最後機會。

但洪水不僅令他們無法訓練，兩人也為了協助救災，終放棄參加巴黎奧運的最後機會，他們參與義工隊，協助拯救受困的民眾和寵物、協助流離失所的難民尋找落腳處、又派發救援物資。

杜騰哈根（左）和碧加（右）在水災中協助救援。（路透社）

碧加和杜騰哈根接受路透社電話訪問時談到這個決定，碧加道：「我根本想都沒想都決定留下來了。那是我去奧運的最後機會了，本來很期待，但洪水沖走了的我夢想，就跟它沖走了許多人命一樣。」杜騰哈根也說：「奧運是我們畢生的夢想，但今天情況如此，我們無法就這樣離開自己的家鄉。」

除了碧加和杜騰哈根，不少巴西運動員都參與救災，當中已獲得公開水域游泳資格的Viviane Jungblut也決定不再爭逐其他游泳項目的資格，專注援災；滑浪世界冠軍兼奧運金牌得主Italo Ferreira也抵達南里奧格蘭德州拖援，除此以外，巴西柔道運奧隊教練Antonio Carlos Kiko Pereira也參與救援工作。