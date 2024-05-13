網球｜祖高域「水樽事件」後羅馬賽爆冷出局　「完全跟不上節奏」

網球男單世界排名第一的祖高域（Novak Djokovic）周日（12日）出戰羅馬大師賽，雖是頭號種子，卻在32強意外地直落兩局2：6、3：6不敵智利球手達比路（Alejandro Tabilo）。

祖高域在賽前兩天為球迷簽名時，遭一個意外掉落的水樽擊中頭部，他在周日輸波後，坦言仍感不適，會接受檢查。



祖高域在次圈以6：3及6：1輕取穆迪，未料賽後為球迷簽名時，一位球迷在看台俯身向祖高域希望獲得簽名時，背包裏的水樽意外跌落擊中祖高域頭部，當時祖高域立刻跪地、狀甚痛苦，再在工作人員保護下離場。

意外翌日，他進入場館、為球迷簽名時，搞笑地在本身的Cap帽上再戴起了單車用的頭盔，成為熱話，也令外界以為「水樽事件」對他影響不大。不過在周日對達比路，祖高域似乎跟不上節奏，4度遭對手破發，僅67分鐘就直落兩局2：6、3：6大敗出局，在2024年暫未能打入決賽。

祖高域在意外翌日戴起單車頭盔現身：

他賽後坦言的確受水樽事件影響，「那對我有很大影響。當時治理過後，我有半小時都覺得噁心、頭暈、也有出血。」他表示自己雖頭痛，但睡眠沒有問題，「之前兩日感覺都還好，但也許其實並不好，今天在球場上，我覺得自己完全變成了另一個球手，完全跟不上節奏、所有擊球也失衡，這令人擔心。」

祖高域坦言被水樽擊中頭部後，曾有半小時相當不適，也有頭痛。（Getty Images）

今次是26歲的達比路生涯首次擊敗世界排名前10的球手，更是世界第一的祖高域，他賽後坦言難以置信：「我還在嘗試消化這一切、嘗去清醒，我只是努力地不要太緊張、一直擊球……然後逐分逐分去打。我無法相信這件事（擊敗祖高域）發生了。」