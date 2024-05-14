英超︱曼聯隊長般奴費南迪斯驚傳今夏離隊　今季意興闌珊埋下伏線

曼聯今夏大換血傳聞不斷，最新竟然連隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）也不例外，傳出這位紅魔隊長或在季尾離開效力4年半的奧脫福，英國《太陽報》報道，足總盃決賽對曼城勢成他的曼聯告別戰云云。

當然《太陽報》的消息可信程度向來不算高，然而般奴早前受訪談及球季，大有意興闌珊的味道，加上德甲班霸拜仁慕尼黑有意出手，令事情變得難以預測。



般奴費南迪斯不滿曼聯今季表現。（Getty Images）

般奴：今季曼聯達不到預期水平

般奴跟曼聯的合約2026年才屆滿，他日前接受DAZN葡萄牙訪問時稱，「這一刻我沒有去想其他事情。明顯地，那不只取決於我，是嗎？一個球員總是必須渴望留隊，但與此同時，你必須想他留隊。」

「這一刻，我覺得感覺是雙方面的。對於前途我沒有多想……因為今季無論個人或球隊層面，至今都未達到我所希望的水平。」般奴說明，「如果你想我非常坦白，如果我必須去想不再繼續踢英超，那在歐洲國家盃決賽周之前都不會發生，因為沒有任何事情可以拿走我對足總盃決賽和歐國盃的專注，這一刻沒有其他事情更加重要。」

般奴費南迪斯盛傳或在歐國盃後離開曼聯。（Getty Images）

《獨立報》：拜仁有意出手撬曼聯隊長

般奴這番話，極其量是表達對今個球季的失望，對去留未置可否，但被包括《太陽報》在內不少傳媒解讀為「般奴暗示可能在歐國盃後離隊尋求新挑戰」。

29歲的般奴費南迪斯2020年從士砵亭加盟曼聯，至今230次為紅魔鬼上陣，攻入79球，助攻62次，是曼聯近10年罕有相對成功的收購。今季曼聯歐聯分組賽包尾出局、英超聯賽暫時排第八位，足總盃是唯一僅餘獎盃希望，惟決賽對手是曼城，曼聯奪冠機會被看淡。

就算紅魔今季表現低迷，般奴仍能交出45次上陣，入15球加11個助攻的表現，他和曼聯另一中場卡斯米路，盛傳獲沙特阿拉伯球會看中。英國《獨立報》首席足球記者Miguel Delaney亦指，德國班霸拜仁慕尼黑有意簽入般奴。

般奴費南迪斯如投拜仁，有機會跟哈利卡尼做隊友。（Getty Images）

Miguel Delaney寫道，「費南迪斯為奧脫福的迷失感到沮喪，快將30歲生活的他渴望贏得重要錦標。」他指出，拜仁尋求在今個夏天得到般奴，趁他在曼聯感到沮喪之時搶人，「有個感覺曼聯管理層會願意交易，因為他們如要符合新推出的盈利及可持續發展規定（PSR），便需要出售球員。」

拜仁尋覓新帥持續碰釘，最新連水晶宮主帥加士拿亦拒絕德甲班霸，至今斟介主帥連續第四次失敗。球會內部愈來愈傾向留用杜慈，如拜仁成功簽入般奴，相信亦有望留住這位德國教頭。