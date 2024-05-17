歐國盃｜法國公布25人名單　麥巴比領銜　33歲簡迪驚喜獲重召

歐洲國家盃下月揭幕，各支打入決賽周的球隊陸續公布名單，被視為大熱門之一的法國日前公布大軍，33歲﹑效力沙特阿拉伯球會伊蒂哈德的尼高路簡迪（N'Golo Kante），相隔兩年再度獲徵召，主帥迪甘斯指他的經驗對球隊有幫助。



麥巴比領法國衝擊歐國盃冠軍。（資料圖片／Getty Images）

與波蘭﹑荷蘭及奧地利同列D組的法國，日前公布25人名單，隊長基利安麥巴比當然在陣中，皇馬「中場孖寶」曹亞文尼及卡馬雲加、基沙文及老將基奧特同樣入選，名單中更有久違的名字出現，33歲的中場尼高路簡迪獲重召。今季在水晶宮表現搶鏡的翼鋒奧利斯（Michael Olise），即使在英超交出10球及5助攻，依然未被徵召。

效力沙特球會伊蒂哈德的簡迪，是2018年世界盃奪冠功臣之一，被球迷稱讚他擁有「覆蓋地球上所有陸地」的體力，可惜近年飽受傷患困擾，不復當年勇，去年夏天離開車路士，轉戰中東。

尼高路簡迪今季轉戰沙特聯賽，健康地踢足全季。（資料圖片／Getty Images）

首季轉戰沙特聯賽，簡迪全季僅缺陣4場聯賽，各大賽事一共上陣42場﹑3641分鐘，場均上陣86分鐘，即使強度不及以往的英超，但至少簡迪健康完成球季。縱然在中東落班，簡迪在沙特的表現，主帥迪甘斯仍然看在眼內，再度徵召這名鐵血中場，簡迪對上一次代表法國國家隊已經是2022年6月的歐洲國家聯賽。

「他（簡迪）踢足全季，雖然他在沙特效力，但體能上已經返回最佳水平，他的經驗可以令法國隊變得更強。」迪甘斯向法國電視台《TF1》解釋簡迪入選的原因，夥拍曹亞文尼及卡馬雲加等年青球員，簡迪的經驗對球隊必定有幫助。

簡迪相隔兩年再獲重召。（資料圖片／Getty Images）

法國25人名單



門將：艾路拿（韋斯咸）﹑邁治蘭（AC米蘭）﹑拜斯森巴（朗斯）



後衛：莊拿芬哥路斯（馬賽）﹑干拿迪（利物浦）﹑沙列巴（阿仙奴）﹑祖利斯古迪（巴塞隆拿）﹑迪奧靴南迪斯（AC米蘭）﹑費蘭特文迪（皇家馬德里）﹑柏華特﹑烏柏美卡奴（拜仁慕尼黑）



中場：尼高路簡迪（伊蒂哈德）﹑卡馬雲加﹑曹亞文尼（皇家馬德里）﹑拉比奧特（祖雲達斯）﹑基沙文（馬德里體育會）﹑辛爾艾馬利（巴黎聖日耳門）﹑尤索夫科芬拿（摩納哥）



前鋒：麥巴比﹑奧士文尼迪比利﹑巴高拿﹑高路梅安尼（巴黎聖日耳門）﹑京士利高文（拜仁慕尼黑）﹑馬古斯杜林（國際米蘭）﹑基奧特（AC米蘭）



同列為D組的荷蘭，日前同樣公布30人的預選名單，有傷在身的中場法蘭基迪莊﹑效力沙特聯賽的韋拿杜姆一同入選。

荷蘭30人預選名單



門將：比積路（飛燕諾）﹑菲利根（賓福特）﹑維貝魯根（白禮頓）﹑奧利治（鹿特丹斯巴達）



後衛：尼敦阿基（曼城）﹑賴利白蘭特（基羅納）﹑雲迪積克（利物浦）﹑杜費斯﹑迪維積（國際米蘭）﹑費林邦（利華古遜）﹑基爾圖特亞（飛燕諾）﹑馬菲斯迪歷特（拜仁慕尼黑）﹑伊恩馬特臣（多蒙特）﹑雲迪雲（熱刺）



中場：格雲貝治（利物浦）﹑法蘭基迪莊（巴塞隆拿）﹑古普美拿斯﹑迪魯恩（阿特蘭大）﹑雷恩達斯（AC米蘭）﹑謝迪舒侯頓﹑華亞文（燕豪芬）﹑施蒙斯（RB萊比錫）﹑昆頓添巴（飛燕諾）﹑韋拿杜姆（伊蒂法克）



前鋒：貝雲積﹑布羅比（阿積士）﹑迪比（馬德里體育會）﹑加普（利物浦）﹑耶爾馬倫（多蒙特）﹑韋格賀斯（般尼）

