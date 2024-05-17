西甲｜巴塞隆拿換帥4個月內再反轉　傳沙維一番話由留隊變離隊

3個星期前，沙維（Xavi）傳聞將會改變主意，繼續帶領巴塞隆拿，以為這場巴塞換帥風波告一段落，想不到劇情再反轉。西班牙傳媒指，沙維來季將不會續任巴塞主帥。



早前傳出沙維留隊，不足一個月事件又有新發展。（路透社）

西甲｜傳沙維改變主意留隊續執教鞭 副主席已證實這消息 西甲｜巴塞主場3比5不敵維拉利爾 沙維：季尾離隊

周四（16日）深夜上演的西甲，巴塞隆拿作客兩球淨勝艾美利亞，但西班牙傳媒卻突然傳出解僱沙維的消息，西媒指與沙維賽前記者會「講錯嘢」有關。

「不少球迷都知道球隊現時的狀況十分困難，尤其是在經濟上，我們與其他有財有勢的大球會不一樣，球迷們必須了解這一點，但不代表我們不想鬥，只是我們需要更多時間。」西媒指，沙維這一番說話，令巴塞會長拿樸達十分不滿，並再度「轉軚」不讓沙維繼續留隊執教。

拿樸達與沙維此情不再。（資料圖片／Getty Images）

巴塞隆拿與沙維之間的瓜葛，由今年1月起，當巴塞隆拿主場不敵維拉利爾後，主帥沙維宣布在季尾離隊。消息公布後，球員們紛紛表示不捨，巴塞隆拿創下13連勝，球會高層更挽留這名巴塞名宿。沙維其後曾經多次公開表示不會改變主意，在上月中的歐聯8強首回合擊敗巴黎聖日耳門後，曾說：「離隊是正確決定，我的決定不會改變。」

兩個星期後，事件再度逆轉，《ESPN》中巴塞會長拿樸達等高層皆希望沙維留任領隊一職，雙方在會面後達成共識，繼續履行原本的合約至2025年夏天。