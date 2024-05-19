港超聯︱傑志中鋒金信煜：或因人造草受傷　強調仍渴望比賽望留效

港超聯球會傑志周日（19日）舉辦公開訓練兼球迷交流日，已缺陣正式比賽4個月的金信煜亦有現身，備受關注的他受訪時聲稱有傷，並強調仍渴望比賽。



今月接連在足總盃與菁英盃出局的傑志，數字上雖然仍保持港超聯爭標希望，但只要理文今日在深水埗身上取得分數，即正式無緣衛冕。

「藍鳥」周日補辦早前因天雨而押後的公開訓練兼球迷交流日，獲近50名球迷現身支持，眾將在訓練結束後與部份擁躉玩遊戲、頒發獎品及大合照，再逐一列隊上前與「粉絲」簽名或自拍。

傑志一眾球員與參與交流日的球迷大合照。（袁志浩攝）

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有受訪球迷表示，傑志今季「成績反映一切」，除了提及引援問題，也認為球隊老化、欠缺活力，「懶咗少少，期望之後大家一人走多步」。「藍鳥」會長伍健昨日表示，球隊來季會有大變、組軍漸趨年青化，球迷白先生認同是時候改變：「贏都贏了咁多季，明白變革需時，我不介意等待收成。」

另一位擁躉John就稱，希望改變是「切切實實」：「上季仍能『食老本』、靠經驗拿冠軍，今季證明這並不可行。最失望是簽了球員卻不起用，也不太輪換，部份港隊球員或來自新彊的外援也值得（上場）機會。」

球迷白先生（右）及John（左）均認同球隊需要改變。（袁志浩攝）

金信煜稱傷 「仍渴望比賽」

當中最受關注的相信是傑志去季羅致的前韓國國腳金信煜，這位中鋒今季僅踢上陣4次（2正選、2後備），最近一次正式比賽要數到今年1月20日的菁英盃分組賽，即已缺陣近4個月；有球迷也向他喊話，希望他能夠出場。金信煜今天操練前隨隊友與球迷握手後，便返回室內健身，之後到場內慢跑約一小時，沒有與大隊一起訓練。

韓國中鋒金信煜與有參與球迷交流活動。（袁志浩攝）

金信煜聲稱自己膝頭仍有傷，正嘗試康復，但被問到何時能恢復比賽狀態，他表示自己也不清楚，「我剛看過醫生，但想再回韓國檢查多一次，希望能盡快回到場上（比賽）」。對於自己是如何受傷，金信煜則稱：「我想是來自人造草（球場），這是我的第一次（球會基地是人造草場），有時如果發更多力，我的腳會更痛，我會跟我的物理治療師再談談。」

金信煜在場邊慢跑。（袁志浩攝）

他承認自己無法解決現狀，聲稱仍十分渴望比賽，「我想比賽，也有動力去踢，我總是盡我最大能力去完成合約。」這位射手的合約直至2026年才屆滿，他表示自己下季仍會留效，「我會嘗試交出不一樣的表現，這是我的目標。」即使受到部份球迷批評，金信煜態度依然，「我十分尊重他們。有人責備我，因為我表現的確不好，他們這樣做是可以理解的。」

傑志左閘陳晉一。（袁志浩攝）

至於港隊成員陳晉一則表示，感激球迷多年的陪伴，「贏一齊贏，輸的時候他們也在，令球員更無藉口放棄，他們就是我們的動力」。跟傑志尚餘一季合約的他表示，人員變動是球會管理層的工作，球員只能做好自己，因此沒有特別感覺。球隊最後一仗是煞科日鬥理文，陳晉一表示即使到時比賽或已是例行公事，仍會希望擊敗對手，報卻首循環一敗之仇。