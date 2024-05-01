港超聯︱傑志遭東方絕殺　近5場失7分　理文有望提早封王

港超聯爭標進入最後直路，班霸傑志卻接連失分，周三（1日）被東方絕殺後，主教練金東進與隊長艾里奧都承認，奪冠機會十分微。



傑志要追趕榜首理文，今場鬥東方不容有失，「藍鳥」收起伊高沙托尼，由烏茲別克中鋒迪美路夫、奧地利射手恩查搭翼鋒祖連奴，左右二閘以華將羅梓駿與陳晉一擔任。東方則憑老將葉鴻輝、梁振邦、黃梓浩領軍，配合外援及馬希偉、余在言等本地年青球員。

東方獲青年軍入場打氣。（袁志浩攝）

縱然今日天氣不穩、間中有驟雨，入場人數仍達1929人，主場的東方更邀請球會青年軍、順德東方交流團成員撐場，在傑志球員控球時傳來噓聲。

東方前場逼搶甚為奏效，多次令「藍鳥」傳球失誤，24分鐘中堅高素巴耶夫接應角球頂入，助球隊領先1：0。

高素巴耶夫頭槌先開紀錄。（袁志浩攝）

巴科爾絕殺 傑志失分理文最快5.19封王

東方前鋒巴科爾今場繼續為艾里奧帶來麻煩，把握對方漏踢引球推進，橫傳走空的黃皓雋，但後者在不順腳情況下照樣起腳斜出，結果獲中路無人看管的隊友余在言「提醒」。

東方錯失良機，完半場前就被傑志追和，恩查左路崎角位推順勁射，迪美路夫十二碼點附近加一頭改變方向入網成1：1。換邊後東方由梁冠聰入替受傷的馬高斯；傑志亦調走查理史葛跟陳晉一，改派陳俊樂、費蘭度，即使「藍鳥」大軍壓前主導形勢，戰況卻陷入膠著，無法找到對方防線漏洞。

巴科爾助東方奠勝。（袁志浩攝）

+ 5

直至86分鐘，傑志角球被東方解圍打反擊，小將吳宇曦長驅直進，回傳余在言再橫傳巴科爾，這位射手毫不猶豫勁射破網，助東方贏2：1。

「藍鳥」近5場共失掉7分，賽後18戰得42分，假如理文下周日（5日）贏均業北區，分差將拋離至6分。而即使大埔接下來連贏冠忠南區及港會，只要大埔及傑志在5月18日的聯賽同時失分，理文便可不用理會5月19日對深水埗的賽果、提前一輪贏得球會史上首個港超聯冠軍，或令本安排最後一輪上演的「天王山之戰」——傑志對理文失色。

傑志又失分，爭標機會渺茫。（袁志浩攝）

傑志後備席賽後一片沉寂。（袁志浩攝）

傑志主帥：把注意力放在盃賽

完場一刻東方球員激動地振臂高呼，也逐一與隊友擊掌，加上球迷的歡呼聲，與一片沉寂的傑志後備席形成強烈對比。主教練金東進一度無表情地靠着後備席廂發呆，他坦言球隊爭標「困難」，會把注意力轉向盃賽，「我們有更重要的比賽，就是足總盃四強與菁英盃決賽，會戰鬥到最後。」

傑志主教練金東進指會把注意力放在盃賽。（袁志浩攝）

傑志隊長艾里奧也相信，爭標之路已「大致上完結」，賽後失望得跪在草地上的他，與金東進都認為球隊下半場表現不錯、創造更多機會，然而足球就是如此殘酷，「我很沮喪，很失落，但我有些想法不能說出來。」他又指球證過份保護巴科爾，是球隊無法看管這位東方前鋒的原因之一。

艾里奧賽後失望得跪在地上。（袁志浩攝）

東方近年與傑志在高級組銀牌、足總盃對壘，要不是在領先下反勝為敗，就是在贏形勢下輸波，球隊首循環對傑志亦只打成0：0，更發生「手球爭議」事件。

東方對上一次聯賽贏傑志，已要數到2020年9月，因此今次再嘗擊敗宿敵的滋味，來得特別甘甜，主帥盧比度賽後稱：「我們終於贏傑志了，但其實就球隊表現而言，我沒有首循環時開心。」東方今月足總盃四強會再遇「藍鳥」，盧比度笑言，「自今場（贏波）之後，無論發生什麼事我都無問題。」