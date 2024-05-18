港超聯︱傑志3：0南區　伍健提一重要指標預告大變動：來季年青化

近期陷入低潮的港超聯球隊傑志，周六（18日）擊敗冠忠南區，暫時保持爭標希望，但只要理文明日（19日）對深水埗保持不敗，即可提早獲得聯賽冠軍。

傑志會長伍健向傳媒預告，球隊來季有大變動，球員人腳也會改趨年青化。



踏入5月後各項賽事三連敗的傑志如今仗稍有差池，即把港超冠軍寶座拱手相讓予理文，然而「藍鳥」沒有盡遣外援，起用後備兵國援伊卜拉伊木庫爾班、潘沛軒、王振鵬。南區正選則有傑志借將趙聡悟，並繼續由佐佐木周、川瀨浩太等日本球員領軍。

傑志面對南區不容有失。（袁志浩攝）

傑志3分鐘便先開紀錄，陳晉一左路急勁傳中，門前大漏，費蘭度尾柱撞入成1：0。南區上半場之後時間都是佔優的一方，10分鐘，佐佐木周左腳精準長傳，史提芬彭利拿邊走邊抽射破網，但旁證舉旗示意越位在先。

戰至25分鐘，艾華右路輕力放直線，入楔的史提芬彭利拿起腳省中出迎的王振鵬，皮球彈向龍門，查理史葛及時解圍。完半場前，已有黃牌在身的恩查爭波時侵犯佐佐木周，球證吹罰後有疑似「拎牌」動作，但最終沒有表示，引來現場起哄。

恩查逃過一劫，未有領第二張黃牌被逐。（袁志浩攝）

傑志69分鐘由查理史葛禁區頂燙射近柱死角，1分鐘後再憑基爾頓頭槌頂入空門，結果輕取南區3：0，賽後多打理文一場、落後理文3分，保持爭標希望。然而只要理文明日在深水埗身上取得分數，傑志便告衛冕失敗。

陳晉一（右）下半場轉打右閘，獲選今仗最佳球員。（袁志浩攝）

伍健預告大變動 球員來季年青化

傑志會長伍健賽後即到場邊與暫代主教練金東進「密斟」，他受訪時稱理解球迷的失望，而對於有球迷向己隊報以噓聲，他如是說：「球迷有好多種，有死忠，或者勝利（球迷），都無辦法。」

伍健表示，自己近日看到統計數字，得知傑志是亞冠中平均年紀最高的一隊，形容此是「重要指標」，「（下季）會年青化，但也要有經驗的球員帶住。球隊過去變動溫和，很少大轉變，但如要年青化，這是必須的（過程）。」

傑志會長伍健賽後即到場邊與暫代主教練金東進「密斟」。（袁志浩攝）

他指球隊在完成煞科日對理文，與及出席今月28日足球明星選舉頒獎禮後便「告一段落」，之後便會準備新球季的「改建」，當中包括教練團與陣容，「（即將公布的消息）都幾多姿多采，不單純是球員變動，也會有其他公布，是有趣的。」被問到接下來會否邀外隊訪港，他僅回應：「再睇。」