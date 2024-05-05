港超聯︱VAR改判助破僵局　理文奪冠只差最後一步：望有完美結局

理文周日（5日）港超聯擊敗均業北區，只要下輪傑志失分，或球隊在深水埗身上取得1分，即可奪得聯賽冠軍。



爭標對手傑志與大埔接連失分，理文以安尼亞、保利臣、艾華頓與基華尼頓組成的進攻線，誓把握機會擴大領先優勢。相反北區有主力肯迪、卡爾特納缺陣，隊中神射手馬圖斯亦列後備。

「黃黑軍團」初段組織略為急進，多次直線配合均傳失，北區16分鐘攻門反而更有威脅，黃偉國右路底線回傳朱偉鈞，兩人「撞牆」後由黃偉國左腳射遠柱柱邊出界。理文中鋒安尼亞放「冷箭」、拗腰頭槌均無果，34分鐘右路底線前急停，回身左腳勁射但被張桂華擋高。

基華尼頓近門起腳，經VAR裁定皮球已過白線。（袁志浩攝）

VAR改判入球有效 理文大勝4球

直至上半場補時階段，北區門前一輪混戰，安尼亞燙射被封阻，艾華頓補中又省中人，門前基華尼頓後腳「執雞」，皮球疑似越過白界下被門將沒收，球證亦吹罰有理文球員手球在先。然而VAR隨即介入推翻判決，指基華尼頓射門已過白界，理文領先1：0。

戰至58分鐘，黃威右路睇定再傳中，荷西安祖順勢左腳燙射得手；73分鐘，胡晉銘接應艾華頓傳送，面對空門輕鬆撞入，加上保利臣禁區頂射入世界波「埋齋」，理文終贏北區4：0。

胡晉銘取得個人今季本地賽第一個入球。（袁志浩攝）

理文現以18戰48分排榜首，在較佳對賽成績下，已肯定壓過大埔，但數字上仍有機會被傑志（18戰42分）趕上。可是只要「藍鳥」於今月18日對冠忠南區失分，或理文於19日鬥深水埗不敗，便能提早一輪鎖定球會史上首個港超聯冠軍。

曾昭達激勵球員，奪標只差一步。（袁志浩攝）

奪冠只差一步 胡晉銘：get the job done

理文賽後圍圈激勵士氣，主教練曾昭達舉起一隻手指，示意球隊只差一場比賽就能達成目標，他希望球員下仗全取3分，隊中亦有人大叫「拎6分，贏埋傑志」。

對於爭標對手傑志、大埔輪流失分，曾昭達坦言作為爭標對手，「一定開心」，但希望球員能專注比賽，不要沖昏頭腦。中場胡晉銘也認同，「賽前已知道（爭標）形勢，但其他賽果只是參考，最後都是我們有主導權，無需太多顧慮，要get the job done（把任務完成）。」

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他認為球隊今季勝在變化夠多，讓對手不易應付，「我們傳中球有質素，可落底出波，遠射又有一定能力。」連同今場在內，理文近5場聯賽均保持清白之身，曾昭達稱同是爭冠關鍵，「縱觀全球，過去的馬體會、車路士、李斯特城奪冠，失球一定少，這季我們攻守都有進步，新球員帶來經驗及良性競爭，希望有個完美結局。」

保連奴後備上陣即告受傷。（袁志浩攝）

值得一提，理文前鋒保連奴今場後備上陣12分鐘即因傷退下火線，曾昭達期望若球隊晉級足總盃決賽，對方可趕及候命，「我們會嘗試挑戰兩個冠軍，做好自己，參加亞洲賽不容有失。」