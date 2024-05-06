英超︱曼聯力爭歐戰資格終極噩夢　最後健康中堅馬古尼受傷收咧

曼聯爭奪來季歐洲賽資格，受到致命打擊，一隊目前唯一的健康中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）也因傷倒下了，曼聯官方公布，馬古尼因肌肉受傷需養傷三星期，換言之將會缺席今季餘下英超賽事。



曼聯今季深受傷患困擾，馬古尼大部分時間都能保持健康，到季尾終於失守。（Getty Images）

曼聯最後健康中堅也倒下

對於馬古尼的傷患，曼聯沒有公布太多詳情，只知道他是練習期間受傷的，需要三個星期時間復元。曼聯中堅「傷情嚴重」，踏入四月份華拉尼、伊雲斯、連尼路夫先後悉數受傷，一度復出的利辛度馬天尼斯，亦再次要休養，唯有急召青年軍小將頂替，雙紅會對利物浦和作客般尼茅夫一仗，均以19歲小將甘巴拿（Willy Kambwala）夥拍馬古尼打正選。

可是兩場比賽過後，甘巴拿亦因傷進名十字軍名單，於是乎曼聯之後在足總盃4強對高雲地利、英超勝錫菲聯和賽和般尼三場比賽，均要由防守中場卡斯米路客串踢中堅，夥拍馬古尼扼守中路。可是如今連「最耐用」的馬古尼也倒下，連續3仗在後備名單上的曼聯U18中堅路易斯積臣（Louis Jackson），隨時被派上陣。

馬古尼也倒下，連續3仗在後備名單上的曼聯U18中堅路易斯積臣（Louis Jackson），隨時被派上陣。（Getty Images）

英超歐洲賽形勢簡析

曼聯今季尚餘4場英超賽事和足總盃決賽對曼城要踢，即使英超前四位的歐聯資格無望，曼聯仍可循聯賽第五名或足總盃冠軍力爭歐霸資格，較其他球隊有多一個機會。曼聯如在足總盃決賽落敗，屬於足總盃冠軍的歐霸席位就會轉給聯賽第六名，第七名就遞補獲得歐協聯席位。

英超第五的歐霸一席，分數上相信是阿士東維拉與熱刺其中一隊，排第四的維拉在歐聯資格佔很大優勢，熱刺吃下英超四連敗，繼續排第五，不過仍較第六位的紐卡素多4分，守住第五的機會相信仍較高。

曼聯在足總盃要對曼城，傷兵滿營下勝出機會看來不高，要保住歐洲賽資格，便要力爭英超第七名或以上。不過車路士近仗突然發力連贏熱刺和韋斯咸之後，分數上追平曼聯，更以得失球差暫時升上第七，但較曼聯多踢一場。

曼聯餘下4輪英超賽程：

06/05 作客vs水晶宮

12/05 主場vs阿仙奴

15/05 主場vs紐卡素

19/05 作客vs白禮頓



曼聯有機會無得踢歐洲賽

曼聯先要在周一深夜作客水晶宮，之後主場對榜首的阿仙奴，繼而對紐卡素，煞科戰作客白禮頓，可謂場場硬仗。水晶宮看似無甚可爭，近期卻已接連擊敗利物浦、韋斯咸和紐卡素取得三連勝。賽前記者會上，坦赫格交代華拉尼、馬天尼斯、連迪路夫和甘巴拿4位中堅全數未能復出，只有剛復操的老將伊雲斯有機會趕及上陣。

隨馬古尼練習時受傷，曼聯對水晶宮很大機會再要由卡斯米路串演中堅，好彩的話他的拍檔會是伊雲斯，否則便是U18小將，加上左閘梳爾續休戰，如此防守陣容面對如狼似虎的水晶宮，實在難言樂觀。尤其曼聯近態甚頹，近6場英超只贏過已降班的錫菲聯，其餘5仗只得4和1負。曼聯原本在歐洲賽競逐甚有優勢，近期在「倒水式」失分之下，有機會前六名不保，如情況持續，不止歐霸，甚至連再低一級的歐協聯席位都保不住。

當然，根據過往經驗，歐霸、歐協聯席位之爭在球季最後直路都是「海軍鬥水兵」，紐卡素56分，車路士和曼聯各得54分，第6至8位之間仍有很大空間。手握60分排第五位的熱刺，近期一沉不起之下，繼續失分也不出奇，熱刺仍要對曼城，但另外兩支對手只是尾二的般尼和已降班的錫菲聯。

曼聯的最壞情況，就是英超只得第八名，而足總盃決賽不敵曼城，來季緣盡歐洲賽。馬古尼休息三星期，意味餘下四場英超聯賽上陣無望，至於5月25日上演的足總盃決賽，則仍有機會跟時間競賽。曼聯唯有寄望其他中堅趕及在最後三場英超復出。至於英格蘭國家隊方面，馬古尼料可趕及6月14日展開的歐洲國家盃決賽周上陣。