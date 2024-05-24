第九屆全港運動會最後決戰　全城直播齊參與

第九屆全港運動會戰況激烈，經過多個星期對戰，賽事已經進入最後決戰階段，各運動員將盡力為所屬地區爭取殊榮。市民可把握機會到康文署轄下比賽場地觀賽，支持所居住地區的運動員爭取勝利。

所有賽事將安排於港運會專題網頁及香港電台YouTube頻道網上直播，港台電視32台亦會直播以下體育項目決賽，萬勿錯過。

5月25日：網球決賽

5月25日：女子五人足球、賽馬會五人足球決賽

5月26日：中國太平保險（香港）有限公司乒乓球、智障人士乒乓球決賽

6月1日及2日：羽毛球決賽

6月2日：賽馬會三人籃球、輪椅三人籃球決賽



另外，競猜「第九屆全港運動會總冠軍」及投票選舉「我最支持的體育社區」兩項活動經已截止，結果將於6月9日在九龍公園體育館舉行的「第九屆全港運動會閉幕暨綜合頒獎典禮」上公佈。典禮上，亦將頒發本屆港運會所有比賽項目的獎項，大家密切留意。

戰況速遞

田徑比賽

日期：5月26日（星期日）

時間：上午9時至下午6時

地點：灣仔運動場

賽馬會游泳比賽

日期：6月1日（星期六）

時間：下午2時至8時

地點：維多利亞公園游泳池

日期：6月2日（星期日）

時間：上午9時至下午8時

地點：維多利亞公園游泳池

網球 - 18歲以上組

日期：5月25日（星期六）

時間：下午2時30分至晚上7時

地點：維多利亞公園網球場 (18歲或以上)

賽程：

男單決賽：羅嘉匯（深水埗區） 對 吳嘉朗（荃灣區）

男單季軍戰：江逸朗（葵青區）對 李夏新（油尖旺區）

女單決賽：祁欣桐（油尖旺區） 對 小倉千紗（深水埗區）

女單季軍戰：譚浩晴（沙田區） 對 李原桂（黃大仙區）

男雙決賽：梁善謙/麥卓楠（葵青區） 對 黎家宏/黃梓軒（葵青區）

男雙季軍得主：徐碩良/呂穎豪（北區）

女雙決賽：吳凱琳/石卓瑤（西貢區） 對 馮嘉晞/李恩（東區）

女雙季軍得主：劉頌欣/呂瑞潔（九龍城區）

混雙決賽：陳奕衡/梁靜孜（沙田區） 對 楊子均/余德琳（油尖旺區）

混雙季軍戰：郭梓聰/麥朗欣（屯門區） 對 李志輝/湯素瑩（元朗區）

網球 - 16至17歲組及15歲以下組

日期：5月26日（星期日）

時間：上午9時30分至下午4時

地點：維多利亞公園網球場

賽程：

16至17歲組

男單決賽：雷宅仁（油尖旺區） 對 伍凌峰（九龍城區）

男單季軍得主：陳珏廷

女單決賽：楊紫琳（黃大仙區） 對 葉雋瑩（油尖旺區）

女單季軍戰：鄭曉嵐（西貢區） 對 梁雅琳（北區）

15歲以下組

男單決賽：陳浚曉（中西區） 對 黃祖霖（屯門區）

季軍戰：楊恩銘（南區） 對 姚諾言（沙田區）

女單決賽：葉雋熙（油尖旺區） 對 尹迦晞（觀塘區）

女單季軍戰：李蔚琪（屯區） 對 唐煦潼（荃灣區）

男雙決賽：梁皓光/陸梓曜（九龍城區） 對 陳子皓/羅立言（油尖旺區）

男雙季軍戰：陳勇行/劉摯臻（油尖旺區） 對 張天朗/黃子龍（屯門區）

女雙決賽：馮心獻/黃海桐（西貢區） 對 楊家喬/楊洛頤（灣仔區）

女雙季軍戰：王逸君/王逸彤（屯門區） 對 鍾藝蕾/鍾藝絲（黃大仙區）

混雙決賽：朱樂天/朱蔚晴（大埔區） 對 馬旨佑/李心悠（元朗區）

混雙季軍得主：張柏懿/張芷翹（東區）

賽馬會三人籃球 - 男子組16強及女子組8強

日期：5月25日（星期六）

時間：下午3時至晚上8時

地點：調景嶺體育館

賽程：

男子組16強

離島區（1） 對 沙田區（2）

灣仔區（1） 對 黃大仙區（2）

元朗區（1） 對 中西區（1）

九龍城區（1） 對 葵青區（2）

灣仔區（2） 對 九龍城區（2）

北區（2） 對 灣仔區（3）

大埔區（1） 對 觀塘區（2）

黃大仙區（1） 對 油尖旺區（1）

女子組8強

觀塘區（1） 對 沙田區（2）

油尖旺區（2） 對 東區（1）

沙田區（1） 對 油尖旺區（1）

北區（2） 對 元朗區（1）

賽馬會三人籃球 - 男、女子組決賽及季軍戰

日期：6月2日（星期日）

時間：上午10時30分至下午5時30分

地點：調景嶺體育館

排球

日期：6月2日（星期日）

時間：上午10時30分至晚上8時30分

地點：荃灣體育館

賽程：

男子組決賽：元朗區（1） 對 元朗區（2）

男子組季軍戰：沙田區（2） 對 深水埗區（1）

女子組決賽：元朗區（1） 對 荃灣區（1）

女子組季軍賽：葵青區（2） 對 大埔區（1）

賽馬會五人足球

日期：5月25日（星期六）

時間：下午3時至晚上8時30分

地點：石硤尾公園體育館

男子組決賽：元朗區（2） 對 北區（1）

男子組季軍戰：元朗區（1） 對 東區（1）

羽毛球 - 15歲或以下組

日期：6月1日

時間：下午2時至晚上7時

地點：伊利沙伯體育館

賽程：

男單決賽：林言滔（元朗區） 對 湛城睿（沙田區）

男單季軍戰：阮昊（九龍城區） 對 魏子然（北區）

女單決賽：朱穎姿（油尖旺區） 對 蕭珞蒑（沙田區）

女單季軍戰：鍾柔美（離島區） 對 彭皚淇（北區）

男雙決賽：雷灝鏮/黃尊羲（沙田區）對 劉政希/杜瑋濂（北區）

男雙季軍戰：簡均朗/黃天灝（元朗區）對 詹信一/吳泳豪（元朗區）

女雙決賽：鄭穎嘉/俞綺翹（中西區）對 呂晴昕/呂諾文（中西區）

女雙季軍戰：李語菲/梅曉桐（北區）對 李綽恩/王君蕎（北區）

混雙決賽：柯濬皓/黃心悠（西貢區） 對 鄭傲然/黃穎潼（元朗區）

混雙季軍戰：樊祉皓/黃詠昕（屯門區） 對 王祺皓/許雪盈（北區）

羽毛球 - 16至17歲組及18歲或以上組

日期：6月2日

時間：上午9時30分至下午6時

地點：伊利沙伯體育館

賽程：

16至17歲組

男單決賽：張世成（沙田區） 對 陳樂軒（黃大仙區）

男單季軍戰：黃正匡（油尖旺區） 對 譚亦然（中西區）

女單決賽：宋映萱（西貢區） 對 繆汶芳（九龍城區）

女單季軍戰：林卓盈（沙田區） 對 李俊琦（屯門區）

男雙決賽：許睿軒/楊樂謙（葵青區）對 陳日希/魏弘力（北區）

男雙季軍戰：陳柏謙/黃裕希（屯門區）對 柳卓翹/黃堯駿（葵青區）

女雙決賽：許昊晴/李穎霖（屯門區）對 許汶懿/孔令喬（北區）

女雙季軍戰：黎映彤/楊樂兒（元朗區）對 趙穎芊/駱思融（元朗區）

混雙決賽：張愷文/鄭崢頎（屯門區） 對 李凱華/林妍彤（元朗區）

混雙季軍戰：戴程軒/李霖林（北區） 對 李柏熙/張諾桐（北區）

18歲或以上組

男單決賽：鄧凱傑（油尖旺區） 對 王澈（油尖旺區）

男單季軍戰：謝朗延（大埔區） 對 鄧卓文（中西區）

女單決賽：廖灝恩（元朗區） 對 周肇筠（元朗區）

女單季軍戰：譚錦渝（荃灣區） 對 陳樂怡（荃灣區）

男雙決賽：劉善熹/楊銘諾（九龍城區）對 高傑/高城熙（油尖旺區）

男雙季軍戰：吳澤銘/黃梓軒（荃灣區）對 符傳寶/吳柏諭（中西區）

女雙決賽：呂澄/楊婥彤（元朗區）對 區翹知/鄺詠雯（元朗區）

女雙季軍：陳梓祺/鄒嘉希(油尖旺區)

混雙決賽：周進/高鳴娸（中西區） 對 林鎛渢/陳穎霖（深水埗區）

混雙季軍戰：吳崧杰/歐陽淑雯（屯門區） 對 梁韋藍/盧樂怡（油尖旺區）

中國太平保險（香港）有限公司乒乓球比賽 - 15歲以下組、16至17歲組及18歲或以上組

日期：5月26日（星期日）

時間：上午9時30分至下午6時)

地點：荔枝角公園體育館

賽程：

18歲或以上組

男單4強：施穎亨（東區） 對 陳韋曦（沙田區）、張宇傑（東區） 對 黃健惺（油尖旺區）

男單決賽及季軍戰

女單4強：陳劭藍（大埔區） 對 陸思妤（九龍城區）、方心愉（屯門區） 對 文迪君（中西區）

女單決賽及季軍戰

男雙決賽及季軍戰

女雙決賽及季軍戰

混雙決賽及季軍戰

16至17歲組

男單4強：黃家而（北區） 對 陳敬延（九龍城區）、方啓光（深水埗區） 對 華傲雪（九龍城區）

男單決賽及季軍戰

女單4強：王曉琳（深水埗區） 對 司徒詠怡（離島區）、麥廷而（九龍城區） 對 周嘉晴（深水埗區）

女單決賽及季軍戰

男雙4強：李卓朗/游天賜（九龍城區） 對 李宛駿/黃智威（屯門區）、羅上程/王元熹（深水埗區） 對 趙智熙/梁偉南（元朗區）

男雙決賽及季軍戰

女雙4強：陳臻穎/萬曉汶（西貢區） 對 鄧雅姿/邱悅兒（葵青區）、B組 林巧敏/王瑞琪（沙田區） 對 陳僖/殷子晴（東區）

女雙決賽及季軍戰

混雙4強：陳知行/羅心怡（大埔區） 對 謝展程/張晶笙（屯門區）、吳浩賢/張睿思（北區） 對 蔡宇晉/張藝桐（屯門區）

混雙4強及決賽

15歲以下組

男單4強：鄭一言（西貢區） 對 池承澤（大埔區）、蘇倬民（西貢區） 對 劉綺晨（荃灣區）

男單決賽及季軍戰

女單4強：麥明芯（沙田區） 對 黃祉睿（葵青區）、李倚潁（油尖旺區） 對 阮芯諾（葵青區）

女單決賽及季軍戰

男雙4強：石浩倫/田汶鑫（灣仔區） 對 林逸曦/林逸晨（深水埗區）、江睿軒/鄧卓灝（元朗區） 對 林逸哲/余卓熹（西貢區）

男雙決賽及季軍戰

女雙4強：李梓維/龐雅文（觀塘區） 對 關洛琳/賴穎芯（深水埗區）、陳羽翹/譚愉桐（葵青區） 對 張萃雯/張慧怡（北區）

女雙決賽及季軍戰

混雙4強：梁雋謙/譚芯宇（中西區） 對 陳思行/李皓晴（九龍城區）、吳宇軒/林沛珊（元朗區） 對 方昇/譚沚詠（荃灣區）

混雙決賽及季軍戰