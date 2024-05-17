第九屆港運會｜滑板碗池賽青出於藍 小將勇於嘗試互鼓勵：很刺激
第九屆全港運動會（港運會）「城市運動」示範項目滑板的碗池賽決賽在5月12日於將軍澳香港單車館公園極限運動場舉行，前全運會碗池賽銅牌得主于朗贏得男子公開組冠軍，他認為新一代運動員能力不錯，有潛力在未來代表港隊參賽。
一眾少年組與青年組選手表現亦十分出色，部份人認為碗池賽勝在速度夠快、夠刺激，其中女子青年組冠軍Charlotte Keira Rouse以職業滑板運動員為目標；男子青年組金牌得主顧嘉洹就渴望未來能參與全運會。
攝影：鄭子峰
第九屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，新增滑板、霹靂舞、運動攀登三個示範項目，它們非但受青少年歡迎，亦同是世界潮流的「城市運動」。滑板是滾軸運動的一種，也是滾軸運動中唯一獲納入奧運的項目，2020年東京奧運、2024年巴黎奧運及2028年洛杉磯奧運都有份。
滑板分「街式」及「碗池」兩種比賽形式——「街式」賽場地有多種模擬真實街道的障礙物，例如樓梯、欄杆、扶手、路壆及斜坡。「碗池」又稱「公園賽」，場地呈碗形，設有不同斜度的斜坡，部份位置更接近垂直，參賽者較多使用跳躍動作。
今屆「碗池」賽事設少年組（5至9歲）、青年組（10至15歲）及公開組（16歲或以上），比賽中每位參賽者有4次限時40秒的「Run」，評判會為參賽者的每次「Run」，按動作難度及變化、動作實施質素、場地的使用、路線流暢度及穩定性，以及動作重複性去評分。當中最高及最低的評分將會劃去，並計算餘下分數的平均分，參賽者最高分的一次「Run」會被視為最終成績。
首先出場的是男子少年組，年紀輕輕的萬善恆在「Run」期間速度快而有力，除了被主持人封為「速度王」，也獲讚動作「好靚」。他第三輪做到「Perfect Run」，雖然最後一輪挑戰場地斜度最深的高位失敗，但仍贏得冠軍。
萬善恆表示，自己接觸滑板運動僅兩年，對參與港運會比賽感到開心，「我好快，有更多動作，沒有太多甩漏，表現好好。」他自信地指賽前已有預感會贏，並希望未來可以參與更多碗池比賽。
緊接亮相的女子少年組，參選選手普遍動作比男生更順暢，當中陳旨圓從6人中突圍而出，是該組別中少數能做出動作Frontside與Backside Disaster的運動員，最後大熱封后。
同樣踩板兩年的陳旨圓表示，當初因父親而接觸這項運動。她慶幸即使部份動作在賽前一日才首度練習成功，但比賽時沒有過於緊張，發揮得比平時好。被問到會否害怕在踩板期間跌倒，她認為自己勇於嘗試，更稱滑板運動正是勝在「刺激、好玩」。
下午上演的男子青年組比賽，雖然一度受天雨影響而暫停，但戰況仍相當精彩。文杰皓與顧嘉洹分別展示出過人技巧，互相逼使對手在下一輪提升動作難度，最終顧嘉洹僅險勝並成為冠軍。
平日在北京訓練的顧嘉洹稱，比賽前數天不斷來回京港兩地，幸有爸爸陪伴，感謝對方支持與鼓勵。他認為港運會比賽期間，大家互相鼓掌「氛圍很好」；又讚揚文杰皓「很棒」，強調兩人友誼第一，「他能做出很難的動作，可惜最後的動作沒有算在時間內，我拿到冠軍，運氣也不錯。」年僅14歲的他表示，希望未來可以參加全運會，盡量取得最好的成績。
至於女子青年組比賽，英日混血兒Charlotte Keira Rouse憑盡用整個場地、走出流暢的路線打動裁判得第一名。這位11歲的小女生對獲獎感到高興，但同時指出自己有改進空間，「比賽十分有趣，可以周圍走，享受速度的快感。」她更為自己訂下目標——在將來成為一位職業滑板運動員。
壓軸的公開組比賽，女子選手分別為林卓珈與周希翹，林卓珈的表演明顯較佳，但她多次為「對手」周希翹加油，而周希翹屢敗屢試，終在最後一輪完成目標動作，贏得全場歡呼。
林卓珈結果同時拿下街式與碗池賽冠軍寶座。現年16歲的她4年前被用滑板代步的人吸引，網購滑板回家練習，自此喜歡上滑板，主項本是街式賽的她對獲獎感到開心，也不忘提到周希翹，「我們平時一起玩，是好朋友，當然要鼓勵她，最重要是她完成到自己的目標。」
林卓珈透露，早年初接觸滑板時，滑板項目仍是小眾運動，因此對滑板能夠在今屆港運會成為新增的示範項目感到十分驚喜。她表示短期目標是參加更多比賽、拿下更多金牌，希望能有助自己報讀心儀大學。
最後來到男子公開組，兩名參賽者均不斷嘗試高難度動作，結果早一日已在街式賽封王的于朗，力壓何志鋒稱霸碗式賽，成為「雙冠王」。
26歲的于朗2017年曾於天津全運會碗池賽奪得銅牌，為滑板界在全運會作出「零的突破」，他去年亦代表香港出戰杭州亞運，結果在碗池賽得第11位。
現仍是港隊成員的他全職教滑板，幾乎每日都在滑板場，「寓教於操」；他這樣總結自己的表現：「比賽幾好玩，但自己懶，近來少到這場地練習，習慣在（碗池）小型一點的荔枝角公園極限運動場踩，（將軍澳）這種要計劃路線的場地相對接觸較少，所以有點生疏，加上受天氣影響，熱身時間有限，發揮差了一點。」
今屆港運會滑板比賽參加街式賽的人數比碗池賽多，于朗認為本地滑板運動源於街式賽，因此受有年資的運動員偏好，但新一代受惠於新建的滑板場，更多年紀較輕的選手玩碗池賽，「他們的身型相對細小，更容易控制轉身等動作，跌起來也不會這麼痛。碗池的速度、離心力都是街式沒有的。」
于朗同樣樂見滑板成為今屆港運會新增項目，「這只是第一屆，希望有更多人看到滑板，見到這種比賽模式，未來吸引更多愛好者參與。」有提早到場觀賽的他認為，香港新一代滑板運動員能力不錯，甚至比現時的自己更叻，「我這個年齡再去學習玩大型碗池相對困難，他們能夠自小接觸、戴護具去練習，進步會快很多。希望能培訓更多新一輩代表香港比賽，而非每次都由我參賽，可能我能轉為帶隊的角色。」
最後，于朗寄語一眾後輩要繼續踩下去，「戴好防護裝備，避免受傷。其實若非喜歡滑板，很難堅持去練習這麼多招數，所以記住滑板最重要是玩得開心，勿因為家人逼你玩而去玩，好好享受。」
第九屆港運會的滑板項目已經在5月12日圓滿結束，在接下來的日子，港運會仍會有多個比賽項目上演，市民可結伴入場睇比賽，為自己社區的運動員打氣、感受大型運動會熾熱又歡樂的氣氛。
如欲重溫滑板碗池賽的完整片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道。所有港運會的決賽設網上直播，港台電視32台也會直播七個體育項目的決賽，更歡迎市民親臨比賽現場，為運動員打氣，感受體育競賽的熾熱氣氛。如欲了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站 hongkonggames.hk。