第九屆港運會｜霹靂舞公開組黎子健稱王黃昭惠封后　青年舞者盡興

第九屆全港運動會「城市運動」示範項目霹靂舞決賽在5月5日舉行，代表新界西的黎子健及代表九龍西的黃昭惠分別贏得男子、女子公開組冠軍。大賽經驗豐富的黃昭惠稱，雖然曾參加亞運和世錦賽與高手比試，但認為港運會將霹靂舞納入比賽項目，盼有更多平台能讓香港的不同年齡舞者獻技切磋。

黎子健亦認同霹靂舞加入港運會的意義與別不同，同時樂見青年組有不少選手都認真和投入比賽，希望這個運動未來發展更佳。

攝影：黄寶瑩



頒獎嘉賓康文署高級康樂事務經理（大型活動）湯德欣女士與公開組及青年組得獎者合照。

第九屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，新增三項深受青少年歡迎的「城市運動」作示範項目比賽，分別是霹靂舞、滑板及運動攀登。其中霹靂舞在今年巴黎奧運被列為正式項目後，令這項目更受大眾注視。雖然霹靂舞至今計分還沒統一標準，不同國家舉辦比賽的評分系統也不盡相同，不過基本上以音樂、原創性、難度、完整性與回應對手5大原則為主。

女子公開賽決賽，九龍西代表黃昭惠（左）和新界西代表陳嘉怡在激烈battle中。

港運會霹靂舞項目參賽選手分5個地域，包括港島區（中西區、東區、南區、灣仔區）、九龍東（觀塘區、黃大仙區）、九龍西（九龍城區、深水埗區、油尖旺區）、新界東（北區、西貢區、沙田區、大埔區）、新界西（離島區、葵青區、荃灣區、屯門區、元朗區）。

男子公開組冠軍新界西的黎子健正盡力展示精湛舞步。

今屆港運會霹靂舞項目於4月6日假摩士公園體育館舉行初賽，並於5月4日假摩士公園露天劇場進行決賽。決賽日每位參賽者開賽前需進行一輪50秒獨舞以決定出場次序，然後按獨舞排名進行循環賽。循環賽後排名首兩位進行冠軍戰，第三及第四名則爭奪季軍。最後階段比賽採取三盤兩勝制賽事，先取兩回合勝利即可贏出。

男子公開組亞軍九龍西代表黃俊熙使出渾身解數應戰。

雖然比賽當日天公不造美，令場地準備稍有阻延但無阻賽事進行，一眾選手依然樂在其中。最終男子公開組由新界西代表梁子健得到冠軍，九龍西代表黃俊熙則得亞軍，九龍東代表梁洛源得季軍。康文署高級康樂事務經理（大型活動）湯德欣女士為各得獎者戴上港運會金牌，並致送吉祥物「啦啦仔」公仔。

男子青年組三甲人馬與頒獎嘉賓康文署高級康樂事務經理（大型活動）湯德欣女士合照。

黎子健指雖然比賽初段受場地少許濕滑影響，令動作要「就住」，不過平時練習已習慣小心應對，所以問題不大。亞軍黃俊熙亦指，因應環境調節動作，少用力量，多用較柔的動作。二人亦欣喜港運會加入了霹靂舞項目，將外界由對街舞的負面印象轉化為視之為一項運動，同時由於今年巴黎奧運設有霹靂舞項目，更有利於整個項目發展。

男子公開組冠軍新界西代表黎子健（左），與亞軍九龍西代表黃俊熙賽後合照。

女子公開組冠軍、九龍西的黃昭惠（B-Girl Lady Banan）與亞軍新界西代表陳嘉怡（B-Girl Lady Little）同樣是「身經百戰」，二人都有代表香港出戰亞運和世錦賽的經驗。黃昭惠指，參加港運會與參加亞運和世錦賽感覺不同，很開心能參與本地舉辦的霹靂舞比賽，樂見港運會將霹靂舞納入比賽項目，盼有更多平台能讓香港的不同年齡舞者獻技切磋。

女子公開組冠軍九龍西代表黃昭惠。

陳嘉怡亦指，霹靂舞能在港運會出現，正好讓大眾都知道和認識霹靂舞這個項目。見到很多年輕青年特別是女孩子參加，更加難得，因為在這項目而言，力氣有別對女孩子亦是一項大挑戰。

女子公開組亞軍新界西代表陳嘉怡。

青年組方面，男子比賽由九龍西代表林昕辰（B-Boy Sunny Lin）勝出，他在決賽力壓新界西代表李梓軒（B-Boy Rain）。新界東代表呂樂天則在季軍戰擊敗香港島代表田子龍，奪得一面銅牌。

男子青年組代表九龍西代表林昕辰舞藝驚人。

年僅14歲的林昕辰表示，天氣欠佳未有影響表現，發揮正常，反而因為港運會有霹靂舞比賽感到「很爽，玩得很開心！」他希望今後港運會能繼續有霹靂舞項目，「希望更多人認識街舞，可以一齊玩。」

男子青年組亞軍新界西代表李梓軒年僅10歲，但舞步勁力十足。

男子青年組亞軍李梓軒更只得10歲，他表示天雨對場地有少許影響，比較滑，不過能夠參加比賽已感到很興奮。

女子青年組冠軍九龍西代表徐思齊賽後展示金牌。

女子青年組由於只有三名選手參賽，故在獨舞後首兩名選手，九龍西徐思齊及新界西羅心渘即進入冠軍戰，結果由徐思齊勝出。

徐思齊（B-Girl Sofia）表示雖然場地令表現有少少影響，不過整體表現還可以。她又指很高興能參與港運會，同時希望霹靂舞能夠繼續有更多人認識。她家人很支持他跳舞，平時放學後訓練。

女子青年組冠軍九龍西代表徐思齊一直表現平穩。

第九屆港運會的霹靂舞項目已經在5月4日圓滿結束，未來一個月尚有更多精彩激烈的賽事值得留意。如欲重溫霹靂舞決賽的完整片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道。所有港運會的決賽設網上直播，港台電視32台也會直播七個體育項目的決賽，更歡迎市民親臨比賽現場，為運動員打氣，感受體育競賽的熾熱氣氛。如欲了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站 hongkonggames.hk。