第九屆港運會｜滑板街式賽于朗激鬥李嘉龍　盼吸引更多年輕新血

第九屆全港運動會「城市運動」示範項目滑板街式賽在5月11日舉行，于朗及李嘉龍兩位杭州亞運港隊代表大鬥法，奉獻精彩的花式技巧，最後由前者贏得男子公開組金牌。兩人皆希望更多市民可以透過港運會接觸滑板，吸引更多年輕新血嘗試這項運動。

攝影：蘇煒然



第九屆全港運動會滑板街式決賽在5月11日舉行，得獎運動員與工作人員大合照。

男子公開組冠軍于朗為觀眾獻上精彩的表現。

第九屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，新增三項深受青少年歡迎的「城市運動」作示範項目比賽，分別是霹靂舞、滑板及運動攀登。滑板在東京奧運首次被納入為正式項目，近年人氣急升，今年的巴黎奧運亦會保留這個精彩刺激的項目。

男子公開組亞軍李嘉龍的表現同樣令觀眾拍爛手掌。

滑板按場地特色劃分為街式及碗池兩項賽事。街式的場地像街道縮影，到處都是障礙物，例如路壆、樓級及欄杆扶手；考驗運動員應對障礙物的能力，他們要充分運用ollie（豚跳）、slide（以板與障礙物磨擦）及grind（用滑板的輪卡在障礙物上）等技巧，配合障礙物完成高難度的技術動作。

港運會的滑板街式賽在美孚的荔枝角公園極限運動場舉行。

第九屆港運會滑板街式決賽原定在4月27日假荔枝角公園極限運動場舉行，因天雨延期至5月11日。賽制採用2/5/3模式，比賽分為兩個階段，在首階段，每位運動員有兩次45秒的run（滑行），每次滑行要流暢地完成一系列花式動作；在第二階段，運動員比拼絕招，每人有5次best tricks（最佳花式動作）機會，每次做一套花式動作。評判會根據花式動作的難度、創意、流暢度等評分。最終成績計算最高分一次 run 及最高分兩次best tricks的總和。

于朗在場邊觀看李嘉龍的best tricks動作。

在男子公開組16歲或以上組別決賽，兩位港隊亞運代表于朗及李嘉龍獻技，掀起比賽當日的高潮。李嘉龍在第一個run表現流暢，一氣呵成，僅於最後一個動作失手，幾乎做到一個perfect run。可惜李嘉龍在第二個run的第三個動作失手，之後未能調整好節奏，接連失誤，無法再錄得更高分。他嘆：「只要斷一下，要重新發力，很容易一路失誤下去。」

于朗的兩個run大致暢順，但同樣有一個瑕疵，巧合地皆在中段的frontside flip失手。他賽後承認發揮一般：「有個很熟習的動作一炒再炒。（整體）還可以的，炒完之後馬上拿起滑板繼續衝，希望沒太大影響分數。」

于朗在best tricks的表現更勝一籌。

在best tricks環節，李嘉龍入局較不順，頭兩次嘗試6級樓梯的kickflip都未能成功著地。在第三次機會，他轉換難度稍低的動作，完成取分，之後在第四次機會做出精彩的花式動作。于朗發揮較好，在第二及三次機會完成高難度的動作落地，分數在李嘉龍之上。

在最後一次機會，李嘉龍提升難度搶分，打算以hardflip落9級樓梯，若果成功會是今場決賽最高難度的動作，可惜他未竟全功。他賽後感嘆：「我平時較少從9級樓梯飛落去，最後一下就試一試。其實我都很熟這個動作，只不過少嘗試。差一點，如果滑板最後反轉到就可以落到地。如果我落到9級，分數應該可以再高一點。」

李嘉龍透露打算在最後一次best tricks博高分，可惜落地失手。

最終，于朗以131.5分贏得男子公開組滑板街式賽冠軍，李嘉龍以117分得亞軍，林聖凱以68.83分摘銅。康樂及文化事務署總康樂事務經理（大型活動）江寳儀女士為三人頒獎，並致送港運會吉祥物「啦啦仔」。

康樂及文化事務署總康樂事務經理（大型活動）江寳儀女士（左一）為男子公開組頒獎，三甲分別是季軍林聖凱（右一）、亞軍李嘉龍（左二）及冠軍于朗（右二）。

三十多歲的「龍仔」李嘉龍是場上其中一位經驗最豐富的選手，在本地賽獲獎無數，並為港隊征戰多年，包括參加去年的杭州亞運。他表示已經玩了廿多年滑板，自稱「已是叔叔」，但他都是首次在荔枝角公園極限運動場參加比賽，他笑道：「這個場地之前舉辦過小朋友比賽，我超齡參加不到。」

李嘉龍經驗豐富，代表港隊參加過很多比賽。

他樂見滑板成為港運會的示範項目，吸引更多市民關注，他說：「以前滑板的資訊較少，現在入了奧運，又成為港運會的城市運動項目，令更多人知這項運動是怎樣玩，鼓勵多些人去嘗試。感覺這項運動更加健康，吸引到更多年輕一代的小朋友去參加。」

于朗跳上全場最高的欄杆扶手，盡顯功架。

冠軍于朗亦有同感，認為香港電台的直播可以令更多市民接觸到滑板，有利運動發展。他提議港運會之後可以在現場播放音樂，加設接近場地的觀眾席，拉近觀眾與選手之間的距離，相信可以令氣氛更加熾熱。

于朗練習滑板接近14年，希望更多市民接觸這項運動。

于朗由12歲起玩滑板，已經投入這項運動近14年。在2017年的全運會，他奪得碗池賽銅牌，在去年的杭州亞運，他亦代表港隊出戰碗池賽。他讚賞今場港運會所有選手都盡力為觀眾奉獻一場精彩的滑板比賽，他說：「這就是滑板，大家盡力玩自己的招式，可能每個人玩的都不同，但最緊要是開心。」于朗短期內未有其他比賽目標，他說：「我更看重享受滑板，不是每個比賽都會去。」

康樂及文化事務署總康樂事務經理（大型活動）江寳儀女士（左一）向女子公開組三甲頒發獎牌，林卓珈（右二）贏得冠軍，周希翹（左二）及鄧濼兒（右一）分別得亞軍及季軍。

女子公開組16歲或以上組別由林卓珈以52.33分贏得金牌，周希翹及鄧濼兒分別得亞軍及季軍。16歲的林卓珈學了滑板三四年，她自認表現不算太好，多個花式失手，她嘆道：「在熱身環節，我幾乎全部招式都落到地，但比賽時就全炒。」幸好她在best tricks環節發揮水準，搶到不少分。她表示今次比賽壓力不大，視之為朋友間的遊戲，但她指當日天氣酷熱，或影響了表現。

林卓珈學了滑板三四年，在港運會女子公開組奪得金牌。

今次港運會滑板街式賽還設有4個年齡組別，藤本岳及溫曉妍分別贏得男、女子青年組10至15歲冠軍，而吳亦川及黃若澄則分別得到男、女子少年組5至9歲冠軍。9歲的吳亦川已經學了滑板4年，他認為在決賽發揮出日常水平。被問到為什麼喜歡滑板，他表示可以練到身體平衡及力量。

温曉姸（右二）贏得港運會滑板街式女子青年組冠軍，陳靖懿 （右一）及呂穎姿（左二）分別得亞軍及季軍。

藤本岳（右二）贏得港運會滑板街式男子青年組冠軍，陳新豪（右一）及余知燐（左二）分別得亞軍及季軍。

少年組及青年組決賽在同日較早前舉行，代表港隊多年的公開組亞軍李嘉龍亦有留意新一代的比賽，他大讚一班小運動員厲害，部分人已夠膽挑戰9級樓梯，他說：「只要未來接受更多訓練，他們都有潛質代表港隊，希望他們可以繼續進步。」

吳亦川（左二）贏得港運會滑板街式男子少年組冠軍，黃書明（左一）及鄭旻灝（右二）分別得亞軍及季軍，頒獎嘉賓為中國香港滾軸運動及滑板總會技術總監吳錦雄（右一）。

黃若澄（中）贏得港運會滑板街式女子少年組冠軍，亞軍為孫蘅（右）。

第九屆港運會的滑板街式賽已經在5月11日圓滿結束，未來一個月尚有更多精彩激烈的賽事值得留意。如欲重溫港運會決賽的完整片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道。所有港運會的決賽設網上直播，港台電視32台也會直播七個體育項目的決賽，更歡迎市民親臨比賽現場，為運動員打氣，感受體育競賽的熾熱氣氛。如欲了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站。

跌倒是玩滑板的必經階段，最緊要馬上站起來，找回節奏。