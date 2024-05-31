第九屆港運會｜「蛙王」張智傑破香港紀錄　元朗暫以12金成大贏家

第九屆全港運動會進入白熱化階段，各路健兒施展渾身解數，為所屬地區隊伍力爭殊榮。

5月18及19日，維多利亞公園游泳池上演頭兩天游泳賽事，一共決出38面金牌，代表元朗區的「飛魚」擸走12金成為大贏家，其中張智傑更於A組男子50米胸泳打破香港紀錄。



游泳一向是綜合運動會的其中一個主要項目，被視為「重頭戲」之一。今屆港運會的游泳共有92項賽事，分開4天在維多利亞公園游泳池上演。5月18及19日是頭兩天比賽，比賽項目包括50米胸泳、100米自由泳、100米胸泳、100米蝶泳、200米背泳、200米個人四式及4X50米自由泳接力，健兒依年齡分為A、B及C組，分別是18歲或以上、16至17歲及15歲或以下，在各項目中與同組對手展開連場激戰。

張智傑打破男子50米胸泳香港紀錄。（蘇煒然攝）

第九屆港運會游泳比賽。（蘇煒然攝）

兩日賽事合共產生38面金牌。首天賽事，元朗區、葵青區及屯門區同樣贏得3面金牌，3個地區分庭抗禮；但到了次日賽事，元朗區一口氣狂掃9金，暫時以12金成為游泳的「金牌大戶」。12面金牌中，擅長胸泳的張智傑在A組男子50米及100米賽事均力壓群雄奪冠，當中50米胸泳更游出28.10秒，打破香港紀錄，舊紀錄由杜敬謙於2018年游出，時間為28.23秒。

張智傑在首兩日賽事獨取兩金。（蘇煒然攝）

第九屆港運會游泳比賽。（蘇煒然攝）

第九屆港運會游泳比賽。（蘇煒然攝）

第九屆港運會游泳比賽。（蘇煒然攝）

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元朗區在接力項目亦大豐收，3個年齡組別男、女子共6場的4X50米自由泳接力賽事，元朗區只在A組女子未能站上頒獎台，葵青區、西貢區同沙田區分列這個項目的三甲；另外5項，均由元朗稱霸。合計個人項目及接力賽事，代表元朗區的15歲或以下組自由泳好手蘇燕欣和張文浩、擅長個人四式的梁學橋，以及16至17歲組的「蝶后」馬煒欣與個人四式冠軍陳曉嵐，都與張智傑一樣，成為兩金得主。

游泳項目還有兩天比賽，將於6月1日及2日假維多利亞公園游泳池舉行，6月1日更有智障人士游泳項目，曾於殘奧、亞殘運及傷殘游泳世錦賽等世界級大型賽事奪得獎牌的鄧韋樂和陳睿琳，更將於6月1日的智障人士游泳項目登場。

第九屆港運會游泳比賽。（蘇煒然攝）

第九屆港運會戰況激烈，經過多個星期對戰，賽事已經進入最後決戰階段，各運動員將盡力為所屬地區爭取殊榮。市民可把握機會到康文署轄下比賽場地觀賽，支持所居住地區的運動員爭取勝利。

所有賽事將安排於港運會專題網頁及香港電台YouTube頻道網上直播，港台電視32台亦會直播以下體育項目決賽，萬勿錯過。

6月1日及2日：羽毛球決賽

6月2日：賽馬會三人籃球、輪椅三人籃球決賽



另外，競猜「第九屆全港運動會總冠軍」及投票選舉「我最支持的體育社區」兩項活動經已截止，結果將於6月9日在九龍公園體育館舉行的「第九屆全港運動會閉幕暨綜合頒獎典禮」上公佈。典禮上，亦將頒發本屆港運會所有比賽項目的獎項，大家密切留意。