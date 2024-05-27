港超聯︱理文慶功邀Lolly Talk表演　李文恩預告再簽華將與外援

理文周日擊敗傑志，以全季不敗姿態贏得港超冠軍，追平傑志2017/18及2020/21季度的不敗奪冠紀錄。球隊今晚舉辦慶功宴，邀得本地人氣女團Lolly Talk及歌手Gin Lee表演，並在現場頒發100萬冠軍獎金「大支票」。



理文邀得邀得本地人氣女團Lolly Talk表演。（袁志浩攝）

Lolly Talk推高現場氣氛。（袁志浩攝）

Gin Lee演唱後承諾下季會入場支持理文。（袁志浩攝）

班主李文恩透露，接近七成球員將留隊，但指由於來季直入「亞冠2」分組賽，需簽入更頂級的華將「幫手」。「我們是（亞洲賽）初哥，未必有目標，但代表香港不能失禮。亞洲賽很難打，正游說兩至三個華人，始終過去被人笑中後場，雖然阿凱（李毅凱）加盟後情況好了，可是仍想更好，本地夠用的球員，到亞洲賽未必夠用。」

理文職球員出席慶功宴。（袁志浩攝）

理文班主李文思現場頒發100萬獎金大支票。（袁志浩攝）

他以不希望影響游說過程為由，拒絕透露任何名字或線索，惟強調想在今周落實下季華人班底。

對於爭標對手傑志來季「年青化」，李文恩指周日兩隊正選球員平均年齡相若（傑志為31.6歲；理文為30.7歲），「不是為了年青化而年青化，也非年紀大就不好，而是傳承、平衡兩者。」

理文班主李文恩。（袁志浩攝）

外援方面，李文恩稱正與安尼亞、保利臣兩名主力外援傾續約，並指會從高水平聯賽球隊的正選球員中，尋找近季當打的外援，強調目標不會是本地已有外援。

「亞洲或歐洲（聯賽）都會搵，西班牙二級聯賽也不錯，初步跟他們接觸了，前中後各一，前線會是來自歐洲或南美，後防就一定是歐洲籍，我們對西班牙後衛有偏好，因為希望找打法流暢、足球意識更強、有合作性的球員。」 他補充，預計球隊下季前會再到韓國集訓，因當地比賽強度高，練兵效果佳。