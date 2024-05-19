理文首奪港超︱李文恩終有收成預告續增援　冀吸引更多人關注港足

理文首奪港超聯冠軍，最高興的自然是班主李文恩，這位上市公司理文化工的首席執行官投資球隊7年，從昔日「交重學費」，今天終於「畢業」。



理文成軍七年，終贏得球會史上首個聯賽冠軍，班主李文恩的投資與付出不可或缺，在完場鳴笛聲響起之後，他與太太即走入場內與職球員慶祝，不但在場內開香檳，更拿起「大聲公」感激球迷支持。

理文首奪港超聯賽冠軍。（夏家朗攝）

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理文班主李文恩：冀吸引更多人關注香港足球

李文恩自然難掩臉上的笑容，他坦言最開心的是自己一直希望球隊代表香港參與亞洲賽，雖然今季初已曾征戰亞冠盃外圍賽，但贏得這屆聯賽錦標後，下季終可正式參與「亞冠2」（新制下亞洲足協第二級別球會賽）分組賽。「下季目標是繼續贏聯賽，這樣才能持續踢亞洲賽，借亞冠吸引更多人注意香港足球，或更多投資者。」

李文恩拿起大聲公感謝現場一眾球迷。（夏家朗攝）

縱然外界有指理文奪冠極具說服力，但李文恩表示球隊積分與對手有差距，證明球隊找到贏波方法，因此已感到相當滿意。「當然不是每場比賽內容都很好，因為港超（與部份球隊之間）實力差很遠，球員未必每場都很專心；也可能菁英盃（結果）失望，令人形象不太好，被人放大也是人之常情。」

李文恩開香檳慶祝。（夏家朗攝）

交7年「學費」也是值得

從言語之間可見，即使交了七年「學費」方贏得港超，但李文恩認為一切都是值得，「很記得第一年搞（波），排尾二，我們每年都進步，我不想為了冠軍，就加好多班費，簽好多強援，大家也記得富力的例子。這是一個過程，可能加兩千萬，奪冠時間便會縮短些少，但我不想每年的薪酬開支相差很大。」

李文恩投資理文七年，終贏得聯賽冠軍。（夏家朗攝）

組軍理念——「不希望全部是非本地人」

理文下季非但要應付本地勁旅，也要參戰「亞冠2」，李文恩稱經歷季初不敵日職浦和紅鑽的「慘痛教訓」，明白來季必須羅致更高質的球員，不斷進步，強調今次奪冠只是起點。

「（人腳）一定會精簡，個別球員老化，相信觀眾眼睛是雪亮的，也預計到（誰會離隊），但平衡成績與本地球員出場時間很重要，我不希望（球員）全部是非本地人，然而全部本地球員，在聯賽也無法有最大的競爭性。」

李文恩指球會正跟安尼亞等外援商討續約。（夏家朗攝）

信任主帥曾昭達繼續進步

他透露，正與愛沙尼亞國腳安尼亞、前荷甲中場保利臣傾續約，「已很接近（達成）協議，問題不大」；卻指出球隊會在中堅、中場位置再增強，因個別本地華將已獲中國球會留意，「我們甚喜歡在歐洲物色外援，因他們在配合、足球意識上更強。」

李文恩又表明，現任主教練曾昭達會繼續執掌球隊，「他是個年輕教練，仍在學習階段。足總盃輸得好難睇，我們內部有討論，他是很有心機的教練，許多人認為他不是本地最好（教練），但我相信他會進步，繼續用本地人去做好成績。」