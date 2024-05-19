理文奪港超︱顏樂楓伴球會成長　從只打防反到爭標份子：苦盡甘來

理文2017年成立，當年加盟至今仍留在隊中的球員，就只餘顏樂楓與余沛康。當中顏樂楓近年不時戴上球隊臂章，今終率領球隊寫下球會歷史新一頁。



「苦盡甘來，好似成家立室咁，大個仔了。」他高舉港超獎盃紙牌，玩得不亦樂乎。

顏樂楓高舉港超獎盃紙牌。（袁志浩攝）

顏樂楓與一班效力理文多年的本地球員合照留念。（袁志浩攝）

見證理文由弱旅變強隊

「黃黑軍團」在港超的第一季，最終在10隊中排第8，第二季更跌至第9位，顏樂楓坦言球隊當年只是弱隊，「打好多防守反擊，是很簡單的工作，只是『守』跟『跑』。」

他說搖身一變成為爭標份子的這些年間，最困難是適應，「慢慢地我們每場都不能有嚴重失誤，每一年都要進步，要求愈來愈高，不吃力、不辛苦，但好困難。」

顏樂楓終一圓夢想，帶領理文贏得港超冠軍。（袁志浩攝）

理文在成軍第二季便贏得菁英盃，但球隊之後陷入樽頸，跟各項錦標無緣，去季聯賽在一度領先下，煞科日大戰被傑志追和，跟港超冠軍擦身而過，今終把獎盃拿到手。「苦盡甘來，我們曾經好多次機會、好近好近去拎聯賽冠軍或其他錦標，都一一令所有人失望，今日終於無失手，可以一齊開開心心慶祝，很完美。」

顏樂楓：上屆飲恨令全隊決心更強

他認為正是上屆飲恨，令全隊決心更強，「大家即使表現不穩定，但踢聯賽便目標清晰，精神面貌也不同。」

對於有意見指理文今季捧盃，只因對手傑志表現令人失望，顏樂楓不否認這種說法，「對手有失誤是事實，我們也發揮得不好，但我們也能提早奪冠，結果說明一切，過程不用太介意。」

曾昭達奪冠後鬆一口氣。（夏家朗攝）

主帥曾昭達一度哽咽：路途很長、很攰，繼續做好自己

至於去季從陳曉明手上接過帥印的曾昭達，成功助球隊「登頂」，也獲班主李文恩承諾下季繼續帶隊。

他多謝老闆對球會、球圈的支持，感激教練團成員間的信任，提到枕邊人更一度哽咽，「心情跟我想像中的有落差，我以為會很興奮，但更多是感到輕鬆了一點。」他認為外援即使發揮時好時壞，仍信任對方已付出百份百，「一定仍有進步空間，路途很長、很攰，但仍是那一句，繼續做好自己。」