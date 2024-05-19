理文歷史性奪港超聯冠軍　回顧成軍後高低起跌　苦等七年修成正果

香港超級聯賽球會理文周日（19日）擊敗深水埗，提前一輪鎖定今屆港超聯冠軍，是球會史上首次在頂級聯賽封王。

理文2017年才正式成立，為港超寶座奮鬥的七年期間，並非一帆風順。



理文今日面對深水埗，18分鐘雖由安尼亞破門，但VAR指他越位在先；之後尼高拉斯在禁區內疑似手球，球證跟VAR都無表示。

然而安尼亞發揮射手本色，於25分鐘及36分鐘梅開二度，加上基華尼頓、亞哥斯達、鄭兆均、李毅凱換邊後各入一球，即使深水埗有陳灝破蛋，理文仍大勝6：1。

理文賽後得51分，在只餘最後一輪賽事下，肯定壓過最多只能取得48分的傑志，因此提早贏得港超，是球會創立7年以來，第一個頂級聯賽冠軍。

理文擊敗深水埗封王。（袁志浩攝）

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由理文化工首席執行官李文恩擔任會長的理文，2017年成為足總贊助會員，「脫離」流浪會籍自立門戶，首個球季（2017/18）引入英式領隊制，由行政總裁馮嘉奇兼任領隊，設計教案由林慶麟及馮凱文執行。

該季「黃黑軍團」班費已逾1000萬港元，但以聯賽榜中游為目標，最終在10隊中僅排第8，各項盃賽成績也未如理想，全數在早段出局。

理文2017年正式成立。（資料圖片/高詩琦攝）

首個高峰：2018/19年度菁英盃冠軍



2018/19年度球季，理文「大變身」，改由陳曉明擔任主教練，展開他在「黃黑軍團」的4年半執教生涯，同時邀得前一季帶領元朗爆冷贏得高級組銀牌的曾昭達做助教，並增設技術分析等崗位，走向專業化。球隊羅致多位年青華人球員加盟，又增設「入選港隊獎金」，亦首度落戶將軍澳運動場。

理文這季班費已增近一倍至約2000萬港元，目標定為聯賽三甲和盃賽冠軍，雖然結果聯賽只列「尾二」，於菁英盃卻愈戰愈勇，終在決賽擊敗佳聯元朗奪冠，只花兩個球季就拿下球會史上首座錦標，令人憧憬衝擊港超寶座指日可待。

陳曉明帶領理文捧走菁英盃冠軍，是理文成軍後第一個高峰。（資料圖片／梁鵬威攝）

本地賽陷樽頸 亞協盃創佳績



之後兩季理文聯賽成績確有改善、成為中上游「常客」，2020/21年度在聯賽爭標組接連擊敗傑志、東方跟天水圍飛馬，創下港超最佳排名（季軍）。

但球隊如陷入了「樽頸」，一直與錦標無緣——2019/20年度殺入高級組銀牌決賽，在賽事因疫情押後多月後結果飲恨；翌季殺入菁英盃四強，但又因不滿足總處理愉園欠交保費而被罰停賽一事上「特事特辦」，拒絕接受重賽安排，最終把決賽資格拱手相讓。

不過，受惠於富力R&F散班，理文意外獲得2021亞協盃分組賽資格，首度踏足亞洲賽舞台，更令人驚喜地從分組賽脫穎而出，在跨區決賽更戰至加時，才僅負烏茲別克代表拿薩夫，追平香港球隊在亞協盃的最佳成績（舊制下的四強）。

理文2021年勇闖亞協盃跨區決賽，追平香港球會的最佳成績。（資料圖片/AFC）

去季辭退陳曉明 新季再增援終封王



理文在2021/22年度港超開季雖取得兩勝1和，包括跟爭標勁敵傑志打成平手，然而疫情再度來襲，球季最終被逼腰斬。

「黃黑軍團」去季首循環險勝宿敵傑志後一直坐穩榜首，惟至2023年2月意外不敵標準流浪，失去爭冠主動權，毅然辭退陳曉明，由助教曾昭達接手。曾昭達上任後一度助「黃黑軍團」取得4連勝，保持煞科日與傑志直接對壘爭冠的機會。不過，結果理文這場「天王山之戰」卻在兩度領先、且人數一度佔優下打和傑志，失落冠軍。

陳曉明曾執掌理文多年，去季季中突被辭退。（資料圖片／高詩琦攝）

理文去季在聯賽「天王山之戰」被傑志逼和，飲恨而回。（資料圖片）

直至今季，理文再大肆擴軍，簽入杜度、保連奴、愛沙尼亞國腳級中鋒安尼亞、前荷甲中場保利臣及港足中場胡晉銘；球會近10000呎的室內訓練中心亦於今年啟用。

理文季初曾首度出戰亞冠盃外圍賽，第一圈主場贏印尼峇里聯5：1，惟之後作容日本浦和紅鑽，輸0：3無緣打入分組賽。然而球隊在本地聯賽，自9月中4：1大勝傑志後，大部份時間均排港超榜首，結果終如願第一次稱霸港超，寫下球會新一頁。