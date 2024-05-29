田徑．撐竿跳｜巴西撐竿跳名將服禁藥遭停賽18個月　緣盡巴黎奧運

曾在2016里約奧運奪男子撐竿跳金牌、並留下奧運紀錄的達施華（Thiago Braz Da Silva），因違反世界反興奮劑條例，田徑誠信委員會（Athletics Integrity Unit，下稱AIU）周二（28日）宣布他須停賽16個月，意味這位撐竿跳金牌名將，將無緣7月的巴黎奧運。



30歲的達施華，在去年7月的鑽石聯賽中，對奧斯塔林葡萄醣醛酸（ostarine glucuronide）呈陽性反應，隨即被臨時停賽至今。AIU周二宣布達施華停賽期為16個月，從臨時停賽日開始計算，即今年11月27日可以重返賽場。

巴西撐竿跳名將達施華，緣盡巴黎奧運。（Getty Images）

報告中提到，奧斯塔林能增強肌肉生長及運動表現，從始至終都為違禁物。達施華辯稱，該補品由來自他的運動營養師，對方稱提供的藥房已做過研究，當中沒有世界反興奮劑組織禁用成份，因此他屬誤服禁藥。

AIU仍求刑4年，因為達施華知道他服用的補品來自合成藥房（Compounding Pharmacy），也知道所涉及風險，但他「明顯忽視」、「魯莽」及「具有間接意圖」；然而紀律小組裁定，他忽略了攝入禁藥的風險，但只因過度依賴醫療團隊，並非「重大過失或疏忽」，基於「可能性平衡」，因此判處停賽16個月。

達施華被指控服用禁藥奧斯塔林葡萄醣醛酸，他辯稱為誤服。（Getty Images）

AIU準備為此上訴，其負責人Brett Clothier表示，包括達施華在內巴西運動員，曾特別接受過AIU教育，了解過服食來自當地合成藥物的補品有什麼風險，「由於已作出過如此十分清晰的警告，處理這樣的案件令人非常失望」；達施華亦為此向體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）上訴。

達施華曾在2016里約奧運奪男子撐竿跳金牌，他當年跳出的6.03米，至今仍為奧運紀錄，該屆亞軍拉維雷尼（Renaud Lavillenie），在當時是世界紀錄保持者。達施華之後在2020東京奧運奪銅，本有望連續三屆奧運衝擊獎牌。