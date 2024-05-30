第九屆港運會｜元朗區五人足球穿金掛銅　球員大讚現場氣氛熱烈

五人足球是第九屆全港運動會焦點賽事之一，今屆男子決賽、季軍戰，以及作為示範項目的女子決賽，5月25日於石硤尾公園體育館舉行。男子組賽事，衛冕之師元朗二隊以4：3擊敗北區一隊，蟬聯冠軍，女子組則由新界西奪冠。

球員們不約而同對賽事的高漲氣氛感到欣喜，曾為港超職業球員的楊賜麟更稱，觀眾的打氣聲熱烈得連後備席的聲音也無法聽見。香港女子足球代表隊隊長陳詠詩亦為參賽球員之一，她感謝康文署舉辦今次比賽，冀能讓更多人關注香港女子足球。

攝影：羅國輝



中國香港足球總會五人足球經理曾偉忠，在季軍戰中場休息時與現場觀眾分享心得。

五人足球項目決賽日，上演男子組決賽和季軍戰，以及示範項目的女子組決賽。保安局局長鄧炳強、教育局局長蔡若蓮、康樂及文化事務署助理署長李嘉美、東區民政事務助理專員潘焯匡、元朗區民政事務助理專員高倬煒、中國香港足球總會五人足球及沙灘足球委員會主席朱浩賢、五人足球經理曾偉忠都為賽事嘉賓之一，保安局局長鄧炳強及教育局局長蔡若蓮亦大駕光臨，在現場為健兒打氣。

比賽由元朗一隊對東區一隊的季軍戰開始。賽事僅1分25秒，東區便憑禁區頂的罰球先開紀錄，觀眾席隨即傳來支持元朗的打氣聲。

比賽期間，雙方球僮不斷為球員喝采打氣。

元朗雖然掌控場面，不過未能製造太多機會，更多次被東區的反擊及長傳戰術威脅。東區在7分鐘將優勢擴大至2：0，元朗憑罰球追近成1：2後，東區又以反擊射成3：1。

東區（白衫）在上半場佔據優勢。

上半場尾段，落後的元朗改變戰術，換入一名場區球員擔任門將，並在球隊控球時加入進攻。這種「Power Play」戰術令元朗在場面上佔據優勢，惟未能轉化成入球，更在完場前不足2分鐘，被東區射入空門，半場落後至1：4。下半場形勢逆轉，東區的長傳戰術多次失誤，元朗掌握節奏，連入3球追和，更在比賽最後1分鐘反超，最終在上半場落後3球的劣勢下，以5：4反勝東區獲得季軍。

場上寸土不讓，比賽結束後雙方仍互示友好。

被問到上半場大幅落後下，隊伍如何適時調整，元朗一隊隊長吳俊賢表示「鼓勵比戰術更重要」，特別是隊友犯錯時，如何讓大家盡快重新振作。他又說今次獲得季軍符合期望，但認為可以做得更好，本應能進入決賽，希望下次再參加時能夠爭冠。

元朗一隊隊長吳俊賢，表示鼓勵比戰術更重要。

緊接男子組季軍戰的是女子五人足球示範項目，由九龍東對新界西。九龍東於3分鐘便憑前場壓逼先開紀錄，兩支球隊在上半場互攻節奏快速，入球梅花間竹，半場結束時雙方踢成3：3平手。不過下半場新界西掌握主動，接連撕破對方防線，最終以12：4擊敗九龍東奪冠。

女子組決賽同樣激烈，最終由新界西（藍衫）奪冠。

香港女子足球隊隊長陳詠詩是九龍東隊長，雖然未能奪冠，但她仍感到開心：「感謝康文署舉辦今次比賽，因為女子五人足球在香港很少有這樣的室內比賽。香港由2004年至今一直有運動品牌主辦的五人比賽，但到今年中斷。今次港運會女足雖然未是正式項目，但我們仍非常開心。」她又大讚比賽氣氛熱烈，希望女子五人足球能盡快成為正式項目，令更多人關注香港女子足球。

代表新界東的陳詠詩，感謝康文署舉辦今次比賽，表示隊友都為此非常開心。

新界西隊長姚希雯為奪冠感到興奮，亦希望能以此為契機，讓香港發展出女子五人足球聯賽，認為有利於提高女子足球水平。

新界西隊長姚希雯上午才踢完球會七人賽，但同樣享受今次五人賽。

焦點的男子組決賽，由力爭衛冕的元朗二隊面對北區一隊，看台幾乎座無虛席，戰況十分激烈，攻防轉換節奏極快，雖然比賽至第18分鐘才由北區打開紀錄，但雙方製造不少埋門，場館內驚嘆連連，觀眾打氣聲此起彼落。

男子組決賽上半場戰況緊湊，雙方踢到第18分鐘才打開紀錄。

下半場形勢突變，北區掌握主動下未能將優勢擴大，元朗在第7分鐘扳平，再在3分鐘內連入兩球，一口氣將比數反超至3：1。之後北區重整旗鼓，下半場第15分鐘以反擊追成2：3，下一分鐘更扳平至3：3，令賽事到達高潮，場館內旋即被歡呼聲淹沒。

下半場高潮迭起，觀眾席情緒高漲。

賽事末段，北區因累積犯規被判點球，但被門將撲出後，元朗即發動反擊入球。當觀眾以為比賽就此塵埃落定時，北區未放棄下再獲一次點球，惟同樣未能射入，最終元朗二隊以4：3險勝北區一隊，事隔5年後再獲男子五人足球冠軍。

北區曾獲兩次點球，但未能憑此改變戰局。

球證吹哨完場一刻，元朗球員激動萬分。

元朗門將朱承昱今仗成為球隊贏波功臣之一，他受訪時神情及語氣略為激動：「我跟幾名隊友住在同一個屋苑，踢『街波』認識至今差不多20年，更一起入選元朗青訓，今次再在港運會奪冠是一份友誼的見證。」

元朗門將朱承昱表示，今屆再次奪冠是友誼的見證。

主力之一周祺便是朱承昱當年好友之一，他表示球隊從第一場起便以奪冠為目標：「慶幸最終能夠奪冠，感到很興奮。今次比賽氣氛很好，大會也辦得很出色，有網上直播，又有旁述。」

周祺表示與多名好友由「踢街波」相識至今，再次奪冠十分興奮。

曾效力港超的退役球員楊賜麟，今場為北區球員之一。他在比賽中策動不少攻勢，惟有一次門前關鍵失機，未能幫助球隊奪冠：「心情有些複雜，因為球隊形勢大好，可惜被對手連入三球，然後又追和，再在射失點球後被反擊入波。球迷角度一定覺得很精彩，球員角度也覺得比賽的內容很好。」

楊賜麟認為比賽激烈，球迷角度一定覺得很精彩。

楊賜麟又大讚現場氣氛熱烈：「因為球場在室內，球迷的打氣聲很入耳，氣氛很好，『拍得住』港超！」他笑稱下屆仍會參與賽事，因想繼續代表北區，「始終我在北區住了這麼多年」。

楊賜麟大讚現場氣氛「拍得住港超」。

第九屆港運會的滑板項目已經在5月25日圓滿結束，在接下來的日子，港運會仍會有多個比賽項目上演，市民可結伴入場睇比賽，為自己社區的運動員打氣、感受大型運動會熾熱又歡樂的氣氛。

如欲重溫五人足球賽的完整片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道。所有港運會的決賽設網上直播，港台電視32台也會直播七個體育項目的決賽，更歡迎市民親臨比賽現場，為運動員打氣，感受體育競賽的熾熱氣氛。如欲了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站 hongkonggames.hk。