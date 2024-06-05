巴黎奧運｜馬克龍稱將在塞納河游泳證水質佳　民眾號召集體去大解

巴黎奧運下月便會展開，為了令市內河道水質變得適宜游泳，法國投入14億歐元（約118.9億港元）改善水質，法國總統馬克龍及巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）都承諾，奧運前會親身在長年污染的塞納河游泳。

不過有不滿奧運在巴黎河道舉辦的民眾，號召「集體大解」去破壞高官們好事。



巴黎奧運不少項目和活動，都會在市內河道舉行，當中三項鐵人及公開水域游泳的起點會設於亞歷山大三世橋，選手需要游過塞納河，沿途兩岸有許多巴黎地標，包括羅浮宮、艾菲爾鐵塔、凱旋門等等。

塞納河景色優美，但水質是否適合比賽則惹來疑慮。（Getty Images）

不過，塞納河因污染問題，自1923年開始已禁止游泳多年，而污染嚴重的原因主要源於二戰後，法國為紓緩房屋短缺而在短時間內建成大量住宅樓宇，但大多並沒有妥善接駁到污水處理系統，令數十年來塞納河都受人類排洩物所污染，尤其當大雨之時，雨水進入排污系統，將未經處理的污水直接沖入塞納河，令細菌及微生物大增。

在法國政府為奧運投資達14億歐元作改善工程下，塞納河的水質近年已有所改善，據法國政府調查，比起70年代塞納河內只能找到3種魚類，目前觀察到的品種逾30種，也是水質改善的證明。世界三鐵總會4月時曾公開表示，相信奧運三鐵賽事能按既定計劃進行，也有信心屆時水質會改善到適合比賽。

塞納河旁也有難民聚居。（Getty Images）

不過，海洋保護組織衝浪手基金會（Surfrider Foundation）歐洲分部聲稱，過去半年間曾在塞納河抽取14個水質樣本，檢測水質是否能在奧運前變得適宜游泳，但當中只得1個樣本達到「滿意」水平，組織指運動員將「冒險在受污染的塞納河水內比賽」。

法國總統馬克龍今年稍早前曾表示，他會在塞納河游泳去證明水質安全，「我會做的，但不會說明日子，畢竟那會引來危險」，而巴黎市長伊達爾戈也承諾會在6月23日在塞納河游泳，以行動證明水質無問題。

馬克龍表明會在塞納河游泳，證明水質無問題。（Getty Images）

不過這引來部份法國民眾不滿，有人質疑到底在巴黎的河水游泳是否安全、也有巴黎居民認為在該處辦奧運會，會引來安全問題。有人開設「6月23日在塞納河大解行動」（Je Chie Dans La Seine Le 23 Juin）網站，寫明「他們讓我們的日子過得像糞便，他們也應沐浴在我們的糞便中」，號召民眾在馬克龍和伊達爾戈在塞納河游泳時，一同去大解。網站內還可以輸入自己距離巴黎幾多公里，去計算如果糞便要6月23日及時抵達活動場地的話，需要在什麼時候「行動」。