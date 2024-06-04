巴黎奧運︱亨利點兵法國初步名單無麥巴比基沙文　爛笑話化解尷尬

巴黎奧運今夏舉行在即，身為主辦國，法國上上下下都對足球隊高度重視，國家隊隊長麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）和主力基沙文（Antoine Griezmann）均多次明言想踢奧運，奧運隊主帥亨利（Thierry Henry）公布25人初步名單，卻不見兩人名字，這位一代名將只好以爛笑話化解尷尬狀況。



國家隊隊長麥巴比和主力基沙文均多次明言想踢奧運。（Getty Images）

25歲的麥巴比在巴黎出生和成長，已多次在公開場合揚言恨踢奧運，他剛剛確認來季會加盟西班牙球會皇家馬德里。33歲的馬德里體育會前鋒基沙文，同樣十分渴望主場出戰奧運。奧運男子足球由23歲或以下（U23）球員參賽，同時每隊可派出3位超齡球員，而球員所屬球會有權拒絕國家隊徵召。

法國男足奧運大軍初步名單，不止沒有麥巴比和基沙文，皇馬兩位法國年輕中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga）及曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni），甚至連車路士兩位適齡守將古斯圖（Malo Gusto）、巴迪亞舒尼（Benoit Badiashile）也不在列，英國《鏡報》指車路士拒絕放人。

3個超齡球員名額，暫時只用上兩個，包括跟亨利一樣曾效力阿仙奴的33歲前鋒拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）以及水晶宮的桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）。

萬眾期待的法國男子足球奧運隊陣容，初步名單沒有麥巴比，主帥亨利以笑話化解尷尬。（資料圖片／Getty Images）

亨利爛笑話化解尷尬

原先外界估計主隊法國陣容星光熠熠，初步名單卻毫無星味，亨利在記者會上開玩笑說，「對上一次我被拒絕這麼多次，已經是中學的時候。」他表示，臨公布這份名單前數分鐘，還在被迫刪除兩個球員名字，「當你無任何話事權，而要問某些外地球會放人時，情況實在不容易。」

感慨之餘他同時稱「並不感到失望或驚訝」，畢竟「球會有權這樣做，當你給機會讓球會說會，情況便會變得複雜。」當被問到有否跟麥巴比即將加盟的皇家馬德里商討，亨利僅稱：「跟我對話的人非常直接」，沒有開名指明是皇馬。

25人大軍名單之中，16人來自本土法國球會，僅9個球員來自海外球會，當中包括5個來自德甲，4個來自英超，沒有任何效力西甲或意甲球員入選。而擁有不少法國年輕球員的車路士，只有中場烏高祖克胡（Lesley Ugochukwu）入選。

亨利公布25人初步名單，奧運隊6月16日會在訓練基地集訓。今夏同時有歐洲國家盃，6月14日至7月14日期間上演，麥巴比和基沙文均為法國主力，皇馬和馬體會拒絕讓他們踢奧運不難理解。

入選歐國盃大軍的21歲前鋒巴高拿（Bradley Barcola）及18歲小將艾美利（Warren Zaïre-Emery），兩位適齡巴黎聖日耳門球員同時入選奧運名單。奧運足球賽事在7月24日展開，法國隊當日會迎戰美國，決賽日為8月9日。

亨利意有所指地說：「我並未對希望關上大門，我們不知道會發生什麼事，但我必須交出一張現實的名單，而名單的大門是向所有人打開的。」他必須在7月3日向國際足協提交22人終極名單。

法國男足奧運隊初步名單：



門將：捷華利亞（Lucas Chevalier／里爾）、Obed Nkambadio (巴黎FC)、Guillaume Restes（圖盧茲）、Robin Risser (迪安)



後衛：迪亞基迪（Bafodé Diakité／里爾）、艾斯迪維（Maxime Estève／般尼）、洛高（比斯特）、盧基巴（Castello Lukeba／RB萊比錫）、施迪利亞（Kiliann Sildillia ／弗賴堡）、阿祖安杜法特（Adrien Truffert／雷恩）、約路（Leny Yoro／里爾）



中場：

阿基利奧捷（Maghnes Akliouche／摩納哥）、祖泰迪（Joris Chotard／蒙彼利埃）、杜爾（Désiré Doué／雷恩）、文奴高尼（Manu Koné／慕遜加柏）、安素米洛特（Enzo Millot ／史特加）、卡夫蘭杜林（Khephren Thuram／尼斯）、烏高祖克胡（Lesley Ugochukwu／車路士）、艾美利（Warren Zaïre-Emery／巴黎聖日耳門）



前鋒：

巴高拿（Bradley Barcola／巴黎聖日耳門）、卡利穆恩度（Arnaud Kalimuendo／雷恩）、拿卡錫迪（Alexandre Lacazette／里昂）、桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta／水晶宮）、奧利斯（Michael Olise／水晶宮）、泰爾（Mathys Tel／拜仁慕尼黑）

