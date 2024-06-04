轉會｜麥巴比正式加盟皇家馬德里　傳選擇9號球衣效偶像當年舉動

香港時間周二（4日）凌晨，皇家馬德里宣布基利安麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）加盟，雙方簽約五年。這名前巴黎聖日耳門球星亦在個人社交網站上，貼出小時候穿上皇馬衣服的照片，形容今次轉會為夢想成真。



麥巴比轉會皇馬一事擾攘數年，今夏終於離開舊東家PSG，並在周二凌晨落實。據英國BBC報道，他的年薪將為1500萬歐元，不過另加1.5億歐元的簽字費，會在未來五年內支付，同時他還保留部分個人肖像權。

麥巴比轉會皇馬一事擾攘數年，如今終於落幕。（路透社）

皇馬僅在官網以簡單數句宣布消息，表示雙方已達成協議，以及麥巴比會在未來五季成為皇馬球員。麥巴比則在個人社交網站，貼出小時候穿上皇馬外套的照片，以及當時與偶像C朗拿度的合照。

他形容今次轉會夢想成真：「很高興及榮幸，能夠加入皇馬這間夢寐以求的球會，沒有人能明白我現在有多興奮。已急不及待與皇馬球迷見面，感謝你們那難以置信的支持，Hala Madrid！」

麥馬比在個人社交網站貼出多年前穿上皇馬外套的照片。（Instagram）

著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，麥巴比下季將會穿上9號球衣，而不是慣用的10號：「消息指麥巴比未有要求10號球衣，因為麥巴比與皇馬都尊重會續約留隊的莫迪歷（Luka Modric）。這名法國球星可留待之後再穿上10號球衣，就像C朗拿度當年等待另一名宿魯爾的7號球衣一樣。」

麥巴比亦貼出小時候與偶像C朗拿度的合照。（Instagram）

C朗拿度當時剛加盟皇馬時，先選擇了9號，待魯爾離隊後才穿上7號球衣。如今麥巴比先穿9號，除是穿上C朗當年用過的號碼，也算是跟隨偶像做法。