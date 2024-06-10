F1加拿大站｜諾里斯因安全車斷送15秒優勢　韋斯達賓奪今年第6冠

濕地開賽﹑出動安全車﹑麥拿侖大戰平治等，對於一眾捱夜睇車的車迷而言，F1（一級方程式）加拿大站的戰情總算不會令大家「恰眼瞓」。不過，麥拿侖的諾里斯相信希望今站戰情歸於平淡，事關這名英國車手正是安全車的「受害者」。



F1加拿大站︱平治羅素力壓韋斯達賓排頭位 紅牛壟斷力持續減退？

加拿大站比賽周末天氣變幻莫測，周五曾經落雹，周日正賽開賽前同樣灑下大雨，以濕地環境開賽，為精彩一仗作最佳鋪排。

佐治羅素（George Russell）與韋斯達賓（Max Verstappen）在周六的排位賽造出相同時間，結果羅素奪得頭位，麥拿侖的諾里斯則排第三。前列三人開賽選用綠色晴雨胎，位置未有變動，賽事初段最搶鏡是麥奴臣，這名哈斯車手選用藍色的濕地胎，早段戰車的抓地力更佳，協助他在賽道拾級而上，由起步的第14位曾經登上第4位，惜其後進入維修站換胎時有失誤，一下子失去早前建立的優勢。

韋倫諾夫賽道（Circuit Gilles-Villeneuve）逐漸放晴，戰車們趕緊由濕變乾，換胎前諾里斯愈戰愈勇，接連超越韋斯達賓及佐治羅素取得領先，更一度拉開至15秒的優勢。不過，天雨路滑容易發生意外，威廉士的沙根特（Logan Sargeant）失控撞牆，大會出動安全車，諾里斯剛好錯過進入維修站的機會，後一圈換上新胎，返回賽道時跌了兩個位置。

韋斯達賓﹑佐治羅素﹑諾里斯繼續佔據前三位，直至45圈終有動作，「韋少」與羅素入站換上乾地胎，諾里斯決定在場上多跑兩圈，當這名麥拿侖車手換胎後，返回賽道時與韋斯達賓相當接近，可惜他的新胎未進入工作溫度，未能取回領先位置。雖然諾里斯一度跌至第三，但幸好佐治羅素都有失誤，返回次席。

辛斯與艾邦發生碰撞，賽會在54圈再度出動安全車，餘下賽事的主角正是佐治羅素。韋斯達賓﹑諾里斯稍為拉開距離，羅素嘗試超越皮亞斯特利時有碰撞，其後離開賽道，更被隊友咸美頓過頭。平治雙雄先後超越皮亞斯特利，頒獎台最後一席由二人爭奪，羅素幾經辛苦取回第三位，今季首度踏上頒獎台。

水能載舟，亦能覆舟，諾里斯早前在邁亞密站靠安全車取得優勢，今站卻因安全車失冠。這名麥拿侖車手直指車隊在換胎戰術可以做得更好，「我們今站應該取勝，我們擁有速度，我們在（首次）安全車出現時，我們有足夠時間換胎，但卻沒有這樣做。我們不甘於亞軍，我們的目標是登上頒獎台最高一級。」諾里斯強調，他們有能力奪冠，而遲換胎是個錯誤決定。

F1．邁亞密站｜諾里斯歷盡艱辛終奪生涯首冠 對手加入慶祝讚好

（路透社）