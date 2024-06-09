F1加拿大站︱平治羅素力壓韋斯達賓排頭位　紅牛壟斷力持續減退？

F1 加拿大站排位賽，平治車手羅素（George Russell）力壓韋斯達賓（Max Verstappen），將會在今晚深夜賽事排頭位出賽。

羅素對上一次排頭位出賽，已經是2022年巴西站，經過574天的等待，他表示，「我很想念這感覺，為明天（今晚）賽事感到興奮。第一步完成，但我們目標直指分站冠軍。」韋斯達賓連續兩位失去頭位，加上今季頭8站賽事之中，有3站未能封王，均顯示紅牛今季在F1的壟斷程度正在減退。



F1 加拿大站排位賽，平治車手羅素（中）力壓韋斯達賓（左），將會在今晚深夜賽事排頭位出賽。（路透社）

紅牛與韋斯達賓攜手在F1三連霸，分別連續3季贏得車隊及車手榜總冠軍，可是從領隊漢拿性騷擾女下屬的醜聞引發，今季車隊內部風波不斷，身為王牌車手的韋斯達賓，去留仍未有清晰答案。

賽場上，紅牛車隊依然是最具競爭力一隊，頭8個分站，韋斯達賓頭7個站均排頭位，直到摩納哥站才被「主場之利」的陸克萊搶到頭位，並贏出賽事。不過法拉利另一車手辛斯在澳洲站封王，麥拿侖的洛里斯則在邁亞密站奪冠，陸克萊亦在摩納哥站掄元，加上平治在加拿大站練習到排位賽展示的速度，其他車隊陸續追上，紅牛在F1的壟斷程度似乎正在減退。

平治車隊在加拿大站練習和排位賽展現速度，車手羅素感到興奮。（路透社）

平治車隊在周六練習時已展示速度，曾7次在加拿大站封王的咸美頓創最快成績，羅素緊隨其後時間排第三，到排位賽時羅素率先造出以1分12秒，即使之後韋斯達賓錄得相同成績，亦只得排第二出賽。羅素興奮地說，「我們在摩納哥站加入一些升級後，戰車感覺很奇妙，現在我們真的有力戰鬥了，明天（今晚）我們會全力爭勝。」

他坦言，過去一年車隊相當掙扎，亦指今次排頭位有點出乎意料，不過隨今次戰車升級，羅素豪言好成績會陸續有來。加拿大站羅素排頭位出賽，韋斯達賓第二，洛里斯第三，咸美頓則以第七位出戰。

平治車手羅素勝出排位賽笑容滿面。（路透社）

韋斯達賓縱失頭位，仍稱車隊「在排位賽整體表現不錯」，「我們整個周末都有點不順利，排第二出戰我絕對收貨」，備戰情況未如理想，排位賽次席已超過他預期。他目前在車手榜領先第二位的陸克萊31分。

法拉利、麥拿侖、平治力追紅牛，當中法拉利兩位車手今季先後曾奪分站冠軍，是紅牛最有力對手，可惜這支意大利車隊最大敵人再次是自己，難得陸克萊兩周前摩納哥站封王，加拿大站排位賽他和辛斯都過不了Q2，最終陸克萊排第11，辛斯排第12出戰，兩位車手均指戰車欠缺抓地力（had no grip at all），難望趁機進一步追貼紅牛。