F1｜紅牛宣布續約佩雷斯　兩大失業車手去向未明惹揣測

F1(一級方程式)的紅牛車隊宣布,與二號車手佩雷斯(Sergio Perez)續約兩年,意味這名墨西哥車手會繼續與韋斯達賓(Max Verstappen)合作至2026年。紅牛的這一步,也大大影響了車手市場的動向。



佩雷斯表現一直遭受批評,除了加盟後第一季(2021年),對於韋斯達賓奪得車手世界冠軍,其實也沒有起到太大作用,今季經過8站後,因紅牛戰車性能遭法拉利和麥拿侖兩大對手追近,佩雷斯目前在車手榜只能排第5名,難言令人滿意。

季前的「風向」一直是「細牛」RB兩名車手列卡度和角田裕毅中,表現好的一人有機會升班,但列卡度表現差劣,難望重返紅牛,角田裕毅表現優秀,但紅牛似乎無意提拔他;而法拉利落實明年以咸美頓取代辛斯後,早前曾有傳聞指,紅牛車隊或會考慮重新羅致辛斯。

佩雷斯(左)和韋斯達賓(右)會繼續在紅牛做隊友。(Getty Images)

不過,紅牛車隊在周三(5日)宣布與佩雷斯續約兩年,粉碎一切傳聞,也落實以同一車手陣容踏入2026年的新引擎年代。佩雷斯也在社交媒體X(前稱Twitter)發文,道:「我們還未玩完(We are not done just yet)!」

紅牛這一決定,也牽動了車手市場的動向,尤其是兩名「失業車手」——辛斯和剛宣布季尾會離開Alpine的奧干,兩人去向備受關注。

辛斯明年暫未落實效力哪支車隊。(Getty Images)

英國《天空體育》指,辛斯目前餘下奧迪(Audi)和威廉士兩個選擇,資深F1評述David Croft指,相信辛斯更傾向選擇威廉士,一來是威廉士領隊James Vowles的個人魅力,他曾成功向現役的艾邦「推銷一個2026年平治引擎的夢想」,而且威廉士的計劃已在全面實行,相反,奧迪甚至還未正式接管沙巴車隊,「目前大家知道的,就是他們會製作動力系統」。

奧干表現不差,但往往與隊友鬥得過火,他明年能否留在F1?(Getty Images)

辛斯基本上毫無疑問明年會繼續出戰F1,但奧干的境況則不太相同,他今季在Alpine的成績雖然較隊友加斯利好,但上一站在摩納哥站因想強行爬隊友頭,終導致相撞、自己亦退賽,當時Alpine車隊領隊費文(Bruno Famin)已明言會有「實際後果」,最終宣布奧干會在季尾離隊。

David Croft指,27歲的奧干雖然仍在高峰年齡、經驗豐富也曾贏過分站賽,但他的選擇不多,奧迪將他視為辛斯後的次選,也有傳哈斯車隊有意羅致,不過Croft也道:「奧干也開始談論其他賽事,包括WEC(世界耐力錦標賽)和利曼(Le Mans)等,他大概也會考慮去其他賽事……我們不一定會失去奧干,我也希望這件事不會發生。」