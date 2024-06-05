F1｜紅牛宣布續約佩雷斯　兩大失業車手去向未明惹揣測

F1（一級方程式）的紅牛車隊宣布，與二號車手佩雷斯（Sergio Perez）續約兩年，意味這名墨西哥車手會繼續與韋斯達賓（Max Verstappen）合作至2026年。紅牛的這一步，也大大影響了車手市場的動向。



佩雷斯表現一直遭受批評，除了加盟後第一季（2021年），對於韋斯達賓奪得車手世界冠軍，其實也沒有起到太大作用，今季經過8站後，因紅牛戰車性能遭法拉利和麥拿侖兩大對手追近，佩雷斯目前在車手榜只能排第5名，難言令人滿意。

季前的「風向」一直是「細牛」RB兩名車手列卡度和角田裕毅中，表現好的一人有機會升班，但列卡度表現差劣，難望重返紅牛，角田裕毅表現優秀，但紅牛似乎無意提拔他；而法拉利落實明年以咸美頓取代辛斯後，早前曾有傳聞指，紅牛車隊或會考慮重新羅致辛斯。

佩雷斯（左）和韋斯達賓（右）會繼續在紅牛做隊友。（Getty Images）

不過，紅牛車隊在周三（5日）宣布與佩雷斯續約兩年，粉碎一切傳聞，也落實以同一車手陣容踏入2026年的新引擎年代。佩雷斯也在社交媒體X（前稱Twitter）發文，道：「我們還未玩完（We are not done just yet）！」

紅牛這一決定，也牽動了車手市場的動向，尤其是兩名「失業車手」——辛斯和剛宣布季尾會離開Alpine的奧干，兩人去向備受關注。

辛斯明年暫未落實效力哪支車隊。（Getty Images）

英國《天空體育》指，辛斯目前餘下奧迪（Audi）和威廉士兩個選擇，資深F1評述David Croft指，相信辛斯更傾向選擇威廉士，一來是威廉士領隊James Vowles的個人魅力，他曾成功向現役的艾邦「推銷一個2026年平治引擎的夢想」，而且威廉士的計劃已在全面實行，相反，奧迪甚至還未正式接管沙巴車隊，「目前大家知道的，就是他們會製作動力系統」。

奧干表現不差，但往往與隊友鬥得過火，他明年能否留在F1？（Getty Images）

辛斯基本上毫無疑問明年會繼續出戰F1，但奧干的境況則不太相同，他今季在Alpine的成績雖然較隊友加斯利好，但上一站在摩納哥站因想強行爬隊友頭，終導致相撞、自己亦退賽，當時Alpine車隊領隊費文（Bruno Famin）已明言會有「實際後果」，最終宣布奧干會在季尾離隊。

David Croft指，27歲的奧干雖然仍在高峰年齡、經驗豐富也曾贏過分站賽，但他的選擇不多，奧迪將他視為辛斯後的次選，也有傳哈斯車隊有意羅致，不過Croft也道：「奧干也開始談論其他賽事，包括WEC（世界耐力錦標賽）和利曼（Le Mans）等，他大概也會考慮去其他賽事……我們不一定會失去奧干，我也希望這件事不會發生。」