田徑︱塵封逾半世紀男子1500米跑紀錄終被打破　陳偉聰：應可更好

一個田徑紀錄，能保持逾半世紀，實在相當神奇，尤其近年訓練及裝備水平持續提升，各項紀錄不斷持續被打破。

香港最長壽田徑紀錄由Dave Gibson保持，1972年4月他在菲律賓馬尼拉參加Asian Goodwill Track and Field賽事1500米跑，創下3分55.6秒香港紀錄，時隔逾52年，終被跑手陳偉聰以3分55.31秒打破。



陳偉聰打破塵封逾半世紀男子1500米跑香港紀錄。（受訪者提供）

2022年當紀錄創下50周年，Dave Gibson接受《南華早報》訪問時提到，紀錄能保持半世紀實在是荒謬（ridiculous），希望能啟發年輕人打破它。

中距離跑好手陳偉聰與3分55秒這紀錄總是「這麼近、那麼遠」，連續兩年赴日參加日本體育大學長距離競技會的1500米賽事，兩次都是跑3分56秒，周六（8日）他終在日本東海大學長距離競技會跑出3分55.31秒，刷新香港紀錄。他受訪時稱，香港紀錄一直是他目標，但知道自己做到的一刻，內心卻不是好興奮或喜悅，他對比賽的反思是：「應該可以更好……應該可以更快。」

香港最長壽田徑紀錄由Dave Gibson保持，1972年4月他在菲律賓馬尼拉參加1500米跑，創下3分55.6秒香港紀錄。(中國香港田徑總會網頁文件)

他不諱言，「一個紀錄保持52年，不是一件好事」，時間愈久，證明選手一直無進步，認為「我們要反思背後原因」。到底是訓練問題，還是欠缺比賽機會？偉聰連續兩年到日本參加比賽，原因正是「香港中距離比賽無咁多高水平（跑手）帶動，在日本，1500米7、8組比賽」。

偉聰今次在東海大的「快組」出賽，感受到練習時從未試過的高速，跟日本高水平跑手比試，「在最後面盡跟」，「頭兩圈都跟到，比賽中途覺得自己可以跑350（3分50秒），不過尾段爆偈。」跑到爆偈之下仍創下香港紀錄，「開心可以突破到自己，做到代表進步緊。」

他希望今次的成績可以鼓勵更多年輕跑手，「香港唔係做唔到」。偉聰說，每次都日本比賽，鬥心都會更強，他的心態是「唔應該輸畀佢哋（日本跑手）咁多」，「現在開始跟到，下一步是點樣贏到一半人，然後是跑入頭三名。」他期望不斷提升自己，一步步追上跟世界的距離。

明顯地，打破Gibson的紀錄，只是目標的第一步。他表示，今次備戰情況不是最好，剛剛大學畢業的他，今年頭5個月都在讀書，目前僅處訓練階段的中段，他將今季目標定在3分50秒，期望7月初再次到日本比賽能再創佳績。