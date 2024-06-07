巴黎奧運．賽艇︱趙顯臻挑戰公開組　身型雖小：有夢想就會堅持

趙顯臻是今屆巴黎奧運香港賽艇隊唯一代表，出戰男子單人雙槳賽的他，身高與體型雖被歐美選手比下去，但仍希望憑藉技術與策略，創出港隊歷來最好的成績。



趙顯臻早在2016年便曾夥拍鄧超萌，出戰男子輕量級雙人雙槳，以總排名第19完賽。往後這些年間，他專注發展單人雙槳艇，卻不斷從輕量級與公開組賽事中「遊走」。

去年杭州亞運，他在單人雙槳公開組勇奪銅牌，至今年4月更於巴黎奧運賽艇亞洲及大洋洲區資格賽取得該項目入場券；而上月底在瑞士舉行的世界盃，這位港將在輕量級單人雙槳賽力壓歐美選手封王，成為史上首位摘下世界性大賽金牌的香港賽艇代表。

趙顯臻將出戰巴黎奧運男子單人雙槳艇。（黃寶瑩攝）

輕量級與公開組最大分別，自然是體重與身型，賽艇港隊總教練吳紀寧稱，1.76米的趙顯臻在輕量級仍輸歐美選手「半個頭」，而綜觀世界盃公開組前三位運動員，身高都接近兩米，因此雙方在體能上也有差距。

如在最近一站世界盃，趙顯臻在輕量級做出7分03.24秒，跟公開組冠軍的6分48.29秒雖然有距離，但成績已足夠成為決賽B冠軍，他強調希望港隊在今屆奧運「往前走」，讓香港賽艇在世界上佔一席位。

賽艇港隊總教練吳紀寧。（黃寶瑩攝）

越級挑戰以小打大 望以策略制勝

趙顯臻形容，今屆奧運絕對是「越級挑戰」，「如小巨人打巨人，會用技術、頭腦去贏。例如世界盃我們利用策略，歐洲選手沒預料香港運動員會如此進取，認為我會後勁不繼，但我不會讓這情況發生。雖然這或許讓他們對我有所警剔，但我會再給對手一些驚喜。」

目前體重約73公斤的趙顯臻，預計會增重兩至三公斤，讓自己有更多力量迎接奧運，「希望繼續為香港賽艇創歷史、破紀錄，打入決賽A、B或C，對亞洲及香港運動員來說已經很不錯，最好是前16或12位。」翻查資料，自1996年阿特蘭大奧運起，港隊男艇手在單人雙槳項目最高只曾晉級至決賽D。

趙顯臻希望繼續為香港賽艇創歷史。（黃寶瑩攝）

第二度征奧放下包袱 「只要有夢想，自然會堅持」

談及第二次征戰奧運，趙顯臻笑言8年前像一張「白紙」，當下感受不深，只跟着教練與師兄走，但現時已當了運動員約10年，已有自己一套的訓練模式，「是一種成長吧。能香港賽艇拿下今屆唯一入場券，想告訴師弟妹，香港賽艇亦有能力踏足奧運，希望他們加油、努力，去完成之後的夢想。」

「運動員是我們選擇的職業，只要有夢想，自然會堅持。」趙顯臻道。（黃寶瑩攝）

趙顯臻又表示，心態比起備戰杭州亞運時不一樣，「當時在疫情下準備亞運，累積不少壓力；亞運成績也很影響我爭取公開組奧運資格的目標，所以很緊張，現在放鬆了很多。」他坦言沒有任何包袱，「每個運動員只要有目標、夢想，自然會堅持去做 ，不會特別有壓力。運動員是我們選擇的職業，是追夢的渠道，都是自願去做。」

比起去年杭州亞運，趙顯臻指自己心態放鬆了不少。（黃寶瑩攝）

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趙顯臻今月20日會前往貴州紅楓湖水上訓練基地，花三周作中等強度集訓，獲內地頂尖運動員陪訓，望達到高原訓練效果，同時「補充速度」。他之後會回港，直至7月14日出發到比利時展開個人訓練，並於7月23日抵達巴黎入住選手村。

趙顯臻參與的巴黎奧運男子單人雙槳艇項目，即將在7月27至8月3日在馬恩河畔韋爾航海體育場舉行。總教練吳紀寧指出，趙顯臻在世界盃時試用度身訂做的新賽艇，效果理想，相信對其發揮會有所幫助。