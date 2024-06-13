德甲｜拜仁簽日本「白眉中堅」伊藤洋輝　上季失冠又搶對手主力

德國媒體報道，拜仁慕尼黑已啟動3000萬歐元解約條款，準備從史特加簽下伊藤洋輝。這名25歲的日本中堅因何成為拜仁目標，他又是一名怎樣的球員？



日本國腳伊藤洋輝（左二），將從史特加轉投拜仁。（Getty Images）

拜仁3000萬歐元撬對手中堅

德國《天空體育》及《圖片報》報道，拜仁與伊藤洋輝簽約至2028年，著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示雙方已達成共識，現在只待完成體檢。

拜仁陣中已有四名中堅，更有來自韓國的金玟哉，再簽入一名亞洲中堅，不免讓人前者會否在今夏離隊，特別是他在歐聯面對皇馬時，曾因表現不濟備受批評，當時便盛傳會被賣走。

日本媒體表示，伊藤洋輝加盟拜仁，或會掀起日韓中堅之爭。（Getty Images）

一特點獲新帥高柏尼看中

以左腳為慣用腳的伊藤洋輝今年25歲，能客串左閘，上月面對拜仁時便出任此位置，且有不錯表現。外界分析指，慣用左腳是他被看中的原因之一，但更重要是這名日本中堅傳球能力出眾。

根據FBREF數據，他全季德甲傳球成功1833次，排名聯賽第3。拜仁新帥高柏尼（Vincent Kompany）曾為哥迪奧拿麾下球員，退役並轉任教練後，執教風格重視控球，相信他簽入伊藤洋輝正是看中他這一特質。

伊藤洋輝傳球成功次數，在上季德甲排名第3。（Getty Images）

「白眉中堅」背後感人故事

如果在日本搜尋引擎輸入伊藤洋輝的名字，後續的第一個建議關鍵字便為「眉毛」。這名日本中堅右邊的眼眉毛主要為白色，連帶附近的皮膚亦有少許變淺，乍看之下會以為是照片問題或是螢幕有異物。

他去年接受訪問時解釋過原因：「小學三年級左右時，發現右眼上方變白，去醫院檢查後得知患上『白斑症』。」伊藤洋輝表示小學時常被他人詢問，但當時已不介意，只是會因此給予大人一種「伊藤洋輝眼睛是白色的」感覺。

伊藤洋輝右邊眼眉毛主要為白色。（Getty Images）

訪問中，他續稱覺得去醫院很麻煩，所以求醫3、4次便沒再去過，即使長大後被問到會否考慮醫治，也覺得「不治好也沒所謂」。

伊藤洋輝表示，這特徵不會讓他覺得難堪，2年前回到家鄉用餐時，遇到一名同樣患有白斑症的男孩，但情況比自己更嚴重，有一大片頭髮都變成白色，「他們說這孩子將我當成偶像一般，如果我表現活躍，能讓患上同一個病的人更有精神，那我想成為給予他們夢想與勇氣的人」。