德甲｜拜仁慕尼黑羅致新帥再被拒　傳隊內多名球員力撐杜慈留任

拜仁慕尼黑早前歐聯四強出局，球隊新帥人選懸而未決，德國《天空體育》指他們意欲聘請水晶宮教練被拒，目前隊內不少球員希望杜慈能夠留任。



杜慈（Thomas Tuchel）帶領下，拜仁今季戰績不佳，聯賽11連霸被利華不遜以不敗之姿終結，國內盃賽先後出局，隊內又屢傳將帥不和，至2月時，杜慈便宣佈會在今季結束後離隊。

杜慈2月時宣佈會在季尾離開拜仁。（Getty Images）

然而數個月以來，從一開始想要挖角今季率領利華古遜大破多項紀錄的沙比阿朗素（Xabi Alonso），到重聘拿高士文（Julian Nagelsmann）、羅致曾擔任曼聯看守領隊的蘭歷克（Ralf Rangnick），身為豪門的拜仁都一一被拒。

這支德甲班霸再將橄欖枝拋到水晶宮教頭加士拿（Oliver Glasner）面前，更願意支付1800萬歐元違約金，但據英國《天空體育》報道，水晶宮不為所動，這名蘭歷克愛徒不感興趣，亦不會與拜仁對話。

拜仁欲羅致水晶宮主帥加士拿（左）但被拒絕。他月初曾率隊以4：0大破曼聯（Getty Images）

德國《天空體育》及《圖片報》指，拜仁亦有接觸前教頭菲力克（Hansi Flick），希望他回歸安聯球場，但可能性不大。

目前拜仁已幾乎無人可選，隊長紐亞（Manuel Neuer）及元老級的湯馬士梅拿（Thomas Müller），都表態希望球會能夠挽留杜慈，並已為此與球會高層接觸。報道續指，利萊辛尼（Leroy Sane）、穆斯亞拿（Jamal Musiala）、哈利卡尼（Harry Kane）及艾歷迪亞（Eric Dier）都希望杜慈留下。

報道指紐亞與一眾球員，都表態希望球會能夠挽留杜慈。（Getty Images）

杜慈今季帶領拜仁在德甲的戰績雖然乏善可陳，但歐聯表現不俗，上周四強戰在爭議判決之下，兩回合合計3：4不敵皇馬出局，賽後名宿波歷克（Michael Ballack）訪問他時，表示現場球迷正高唱杜慈名字。日前在德甲迎戰禾夫斯堡的比賽中，亦有球迷展示感謝杜慈的紙牌，能看到即使今季「無盃落袋」，拜仁球迷仍支持這名德國教頭。

他目前處境與巴塞主帥沙維類似，兩人同樣是在季中戰績不佳後，宣佈球季結束後離任。不過沙維日前在球會極力挽留下，改變主意留任。

日前的主場聯賽賽事，有球迷展示「感謝杜慈」紙牌。（Getty Images）

目前杜慈與拜仁的未來尚不明確，但他也不愁沒有下家。近期一直有報道指杜慈與曼聯帥位有聯繫，亦有機會重掌車路士帥印，他也在受訪時表示喜歡在英超執教，也喜歡在車路士工作。