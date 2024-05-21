德甲｜傳拜仁慕尼黑邀高柏尼執教　連食檸檬6次向降班隊主帥招手

拜仁慕尼黑經歷失敗一季，易帥又遲遲未找到接任人，雖早前傳出隊內不少老將力撐杜慈留隊，不過著名足球記者羅曼奴表示，這支德甲班霸已聯絡曼城名宿高柏尼，希望他能接掌杜慈帥印。



杜慈（Thomas Tuchel）宣佈完季離隊後，拜仁數個月來一直尋找接任主帥，不過卻連連被拒，連想聘請水晶宮領隊加士拿（Oliver Glasner）都「慘食檸檬」。

德國《天空體育》日前報道指，賓菲卡主帥舒密特（Roger Schmidt）亦拒絕邀請，已是拜仁近期第6次聘帥失敗。之前，沙比阿朗素、拿高士文、蘭歷克均無意執教拜仁，杜慈也拒絕續任。

高柏尼上季率般尼提前在英冠封王升班。（Getty Images）

據「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，拜仁最新目標為般尼主帥高柏尼（Vincent Kompany）。這名38歲的前比利時中堅，2022年執教般尼後，上季即率隊奪英冠冠軍升班。不過般尼今季英超戰績不如人意，全季輸24場只贏5場，以第19位成績降班，意味他來季再次成為「英冠教頭」。

羅曼奴指，目前這宗交易仍處於早期階段，拜仁內部從候選名單中討論了這名曼城名宿，不過高柏尼已接到董事會的電話，他對這次討論持開放態度。此外，這名記者表示白禮頓與領隊迪沙比（Roberto de Zerbi）分道揚鑣後，仍未有新任命，似乎暗示高柏尼亦為「海鷗」考慮人選。

迪沙比離隊後，白禮頓帥位懸空。（Getty Images）

德國體育一台（Sport1）就此事訪問拜仁榮譽會長漢尼斯（Uli Hoeneß）時，這名德國名宿的回答相當幽默：「高柏尼？你們這些記者每天都吐出一個新名字。不用了謝謝，我們對馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）及艾歷迪亞（Eric Dier）很滿意。」

這兩名球員與高柏尼同屬中堅，漢尼斯「答非所問」，似乎暗示甚至不考慮聘請他作教練。不過他未有提到金玟哉，是否代表他們對該名韓國中堅未感滿意？