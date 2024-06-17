歐國盃｜英格蘭豪華前場踢出蔗渣味道　比寧咸入球成修夫基遮醜布

英格蘭今屆歐國盃陣容被譽為史上最豪華，不過首場比賽表現卻令球迷大失所望。「三獅軍團」今仗以1：0小勝塞爾維亞，不論場面及數據都未能取得優勢，更多次被對手製造威脅，比寧咸上半場的入球，可說成為主帥修夫基的遮醜布。



祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在第13分鐘搶點頂入，為英格蘭攻入全場唯一入球。「三獅軍團」中前場坐擁多名世界級球星，修夫基在歐國盃開始前也多次笑言自己擁有幸福的煩惱——應季歐洲金靴哈利卡尼、英超最佳球員菲爾科頓、西甲最佳球員比寧咸，但這場比賽踢出來的效果，卻完全不是這麼一回事。

比寧咸的入球，助英格蘭今屆歐國盃黃開得勝。（Getty Images）

德國《圖片報》評論「只有一人（比寧咸）挺身而出」；西班牙《馬卡報》以「比寧咸，僅此而已」作為標題；這支大軍名單身價合計達15億歐元的英格蘭，以1：0小勝塞爾維亞，顯然未能令外界信服，修夫基此戰帶出的效果，是「燒鵝價錢，踢出蔗渣味道」。

前30分鐘，英格蘭踢出優勢，但之後逐漸縮後，下半場控球率僅為51%之餘，塞爾維亞竟錄得更多射門次數，即使未有命中，仍使英格蘭門前風聲鶴唳。

英格蘭今仗表現不濟，主帥修夫基有一定責任。（Getty Images）

哈利卡尼上半場僅觸球2次、菲爾科頓全場幾無建樹，法國《隊報》批評英格蘭整體表現令人失望，特別是下半場強度下降；這份以評語苛刻聞名的報章，亦怒斥中堅史東斯表現不濟，一直被對方前鋒杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）壓制，並為他送上3分評分。

誠然，球隊表現不佳，不一定全是主帥責任，《隊報》亦補充史東斯因生病才狀態不佳，但今屆歐國盃真想帶領英格蘭奪冠，修夫基有不少難題需要解決：菲爾科頓是否適合出任左翼？阿歷山大阿諾特應否繼續踢中場中？如何讓哈利卡尼更多地參與進攻？若無法一一解決，英格蘭恐怕難在今屆歐國盃取得好成績。