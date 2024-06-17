歐國盃熱話｜朗奴高文教練席連串不雅動作　勾起球迷對路維回憶

歐國盃D組賽事，荷蘭周日以2：1反勝波蘭，「橙衣兵團」此戰把握力不佳成為話題之一，然而一段關於主帥朗奴高文（Ronald Koeman）的不雅影片，更引起不少關注。



比賽之外，朗奴高文「核突」舉動引來熱議。（Getty Images）

現今科技發達，球場上幾乎所有人的一舉一動都難逃攝影機捕捉，荷蘭主帥朗奴高文今仗在教練席督戰時，便因為一連串令人匪夷所思的舉動，成為網絡熱話。

影片中，他先將左手插入褲袋，同時以右手「捽鼻」，再用左手食指插入鼻孔挖了幾下。之後這名荷蘭名宿將左手食指放入口中含住，然後又用舌頭去舔。賽後，他與球證及波蘭教練、球員一一握手，製造了多名「受害者」。

朗奴高文此舉，不禁讓人想起前德國主帥路維（Joachim Löw），路維此前曾多次被拍到疑似「食鼻屎」，又在公開場合以手放入褲襠後，再用鼻去聞，多年來成為球迷對他最深印象之一，更被改圖創作多張「Meme」。

重溫路維經典場面及「Meme」：

今次朗奴高文在場邊複製路維的不雅行為，引來不少人批評嘔心，他賽後在X（前稱Twitter）慶祝荷蘭全取三分，即有網民貼出相關影片回覆。

荷蘭首戰告捷後，暫時排在D組榜首，他們將於香港時間周五（21日）深夜面對法國，屆時「高盧雄雞」主帥迪甘斯，會否成為下一名受害者？