傑志今夏友賽馬德里體育會　美斯風波後外隊再訪港　下周四開記招

傑志今夏邀請西班牙甲組聯賽球隊馬德里體育會來港友賽，這是今年2月國際邁亞密對來港、美斯沒有上陣引起掀然大波後，再有外隊訪港。



西班牙媒體上月已報道，馬德里體育會今夏將會訪華上演熱身賽之旅，料8月初先到訪香港，再轉赴內地，最後一站返回歐洲的瑞典。

傑志今日向傳媒透露，今月27日將為「EDPS 50周年呈獻傑志對馬德里體育會」舉辦發布會，出席嘉實包括傑志會長伍健、文化體育及旅遊局體育專員黃德森、足總主席霍啟山等，預料會公布比賽細節。

傑志在疫情前一直積極舉辦表演賽，包括2019年邀得曼城來港、2017年也與熱刺合演表演賽，此前尚有巴黎聖日耳門、曼聯等等。

馬體會8月訪港。（Getty Images）

基沙文（右）是馬體會最有名氣的球星，他目前正代表法國參與歐國盃。（Getty Images）

馬德里體育會陣中球星最大名當數基沙文，這名法國國腳早年曾被視為未來的世界級巨星，惜在2019年轉會巴塞隆拿後無甚表現，兩年後便返回馬體會；另外，阿根廷中場迪保羅也因在2022年隨美斯奪得世界盃冠軍而聞名，許多球迷都戲稱這名悍將是「美斯保鑣」。

馬體會隊長高基則是著名的「One Club Man」，由青年軍開始只踢馬體會，至今已24年；後衛艾斯派古達和前鋒艾華路莫拉達都效力過車路士，迪比則曾在曼聯落班。此外，已執教多年的主帥施蒙尼也相當矚目。

馬體會主帥施蒙尼也是其中一位隊內「球星」。（Getty Images）

不過馬體會是否能齊人訪港仍是未知之數，賽期雖然在歐洲國盃結束後約3星期才上演，但仍要視乎屆時球員的歸隊情況和傷病；另外，賽期亦很大可能與巴黎奧運足球賽重疊，而基沙文也曾表明希望能參加在主場舉行的奧運會，儘管有傳馬體會不願意讓他參賽，不過結果難料。